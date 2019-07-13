個人意見》時尚與永續

一般人要做到時尚與永續兼顧，倒也不難，有很多大家絕對可以做到的點，買品質好的而不是花樣多的，每季買一個改變輪廓的新品，然後在用已有的衣服去圍繞著那個單品搭配，有不少成衣的品牌也在用回收的物料製作，有時候二手的東西反而是一種新的美學，既然我們不能做到棄絕時尚從此戴上漁夫帽去護樹，至少在買東西前先考慮一下，也算是為環保永續盡一份心了。

個人意見

時尚與環境永續之間的關係，已經是一個被很多人討論過的問題了，剛剛落幕的高級訂製服時裝周，有許多設計師就此提出了不同的看法，高級訂製服有其詳細規定，但用比較容易理解的方法來說，基本上就是由手工完成的獨一無二的作品，價格高昂，往往具有收藏價值跟夢幻般的售後服務（比如懷孕時可以改大，潑到紅酒可以視情況更換布料），這當然是一般成衣不可能做到的，高級訂製服真的很貴，但他也比較少大量消費一次性穿著所造成的環境傷害。

當然，有許多品牌在這個訂製服的環境下可以做更多勇敢的實驗，好比這幾年我一直很注目的設計師Ronald van der Kemp，席琳狄翁也是他的一個知名客戶，我一開始是因為他作品裡面強烈的七八零年代美學而注意到他的設計，但他其實可以算是非常環保永續的設計師，因為他只使用回收材料，回收材料當然不是比如新北耶誕城做樹的寶特瓶，而是時尚界本身浪費的情況就很嚴重，他不用這年新出的布料，而去搜購那些過時沒人用的，或者使用古董二手服裝作為素材，他設計的好處在於看不出來是用二手材質做出來的，而是帶有強烈的品牌風格。

Ronald van der Kemp可以算是非常環保永續的設計師，因為他只使用回收材料。圖為他以回收材料製作的運動系列作品。（theyoungeclectic.com）

採取不同方式來接近這個主題的，還有Iris van Herpen，她多年來以高科技的打樣方式創造獨樹一格的作品，她與紡織廠共同開發不含化學材質的環保布料，再以質料為出發點開發設計，這是時尚界接近環保永續的兩端，一個是舊物的重新利用，一個是開發對環境傷害小的質料，但他們的作品都有強烈的美學基礎，讓人少掉那種為環保而環保的遷就感。

其實現在就連大型連鎖快時尚品牌，也推出號稱永續的系列，我個人對於快時尚品牌推出永續系列的看法就比較實際一點，快時尚為了追求週週有新款價格壓最低，所以對環境的傷害是很大的，在這樣的店裡有一個永續的系列，大概近似於豬肉攤也兼賣一點素食的概念，尤其是「永續」要特別拉出一個小系列，代表其他的商品都是不永續不環保的。

我個人對於這個議題一直很有興趣，是因為時尚跟環保是互相排斥的兩個概念，時尚的推動是每一季有新的東西，才能刺激整個消費的循環，一件衣服的肩線寬窄、腰線高低可以讓你決定要不要在今年穿它出門，但做為衣服的功能它可能是完全沒問題的，環保的一部分則是希望大家不要過度消耗資源，這就與「每季要有新品」的這個概念互相排斥了。

其實也不用壓力這麼大，一般人要做到這兩者兼顧，倒也不難，有很多大家絕對可以做到的點，買品質好的而不是花樣多的，每季買一個改變輪廓的新品，然後在用已有的衣服去圍繞著那個單品搭配，有不少成衣的品牌也在用回收的物料製作，有時候二手的東西反而是一種新的美學，既然我們不能做到棄絕時尚從此戴上漁夫帽去護樹，至少在買東西前先考慮一下，也算是為環保永續盡一份心了。

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