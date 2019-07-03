個人意見》多問她一點

既是工作，那就是一個工作態度，既是工作而不是私人活動，那就沒有這件衣服代不代表你的問題，既是工作，自然可以被人檢視工作表現，既是工作，別人喜不喜歡其實與你個人沒有那麼大的關係，因為你只是在執行一件任務，執行得好不好，那就有賴身為演藝人員的專業，既是工作，讓人知道品牌名稱自然不可或缺，因為他們是出錢的人。

個人意見

大概在幾年前，好萊塢有些女星發起一個活動，還有一個標籤，叫#askhermore，也就是希望大家多問女星一點認真的問題，不要老是在「誰設計你的衣服」這種事情上面打轉，當然，當時的紅毯訪問的確是走偏，電視台還設置一個專拍手部細節的攝影機，讓女星給拍戒指手環和指甲彩繪。

這其實不是在反對紅毯盛裝打扮的文化，多問她一點的重點詞是「她」，因為沒有人要拍男明星的手部特寫，男明星比較有機會聊到作品，但女性被要求的點往往是在衣物飾品這些事情上面，一樣是演員，因為性別被問不同的問題，的確有其問題，這個是一個有意義的活動。

但讓我們詳細地談一下紅毯這件事。事實上，走不走紅毯根本不只是個人選擇，好萊塢的紅毯文化也是在過去的幾十年內，發生了重大的變革，從早期片場制度開始，片場往往會負責打造女星的紅毯造型，因為他們認為明星的閃耀光芒是演藝工業不可或缺的一環。後來片場制度漸漸消失，明星對自己的掌握和自由度也變多了，有些至今都是時尚標竿的明星，比如奧黛麗赫本，就跟設計師紀梵希建立起長久又深厚的私人關係，她不只穿著這個設計師的衣服出席活動，紀梵希甚至設計了多部她經典角色的戲服，比如《第凡內早餐》。

直到最近二十年，紅毯才成為一個全面性的產業，因為對明星來說，成功的時尚造型可以推進自己的地位，對品牌來說，這是絕佳的巨大曝光機會。（AFP）

後來有段比較自由的時期，大多數女星參加頒獎典禮的衣服都是自己買的，妝髮也是自己找的，梅莉史翠普就回憶過在早期的一個頒獎典禮時刻（應該是金球獎），她穿的其實是自己的結婚禮服。

一直到最近的二十年，紅毯才成為一個全面性的產業，因為對明星來說，成功的時尚造型可以推進自己的地位，對品牌來說，這是絕佳的巨大曝光機會，能夠把自己的品牌名字送進所有收看電視的人的家裡，從開始的贊助商借衣服，到現在，大多數明星走上紅毯時，基本都已經像是賽車手一樣，身上掛滿贊助商的商標了。

除了基本的（慾望城市也演過的）「你可以留著這件衣服」，到眾多現在一線女星所做的，大則簽訂代言人合約（比如珍妮佛勞倫斯或莎莉賽隆擔任迪奧的服裝或化妝品代言人），小則沒到代言，但成為「品牌之友」「品牌大使」，會有出席活動或看秀的這種工作邀約，那可比演電影或開演唱會賺錢輕鬆多了，只要在那裡就有收入進帳，要求也不多，就是一個跟品牌的合作關係，在出席其他活動時穿戴該品牌的衣服珠寶飾品，那都是工作的一部分。

既是工作，那就是一個工作態度，既是工作而不是私人活動，那就沒有這件衣服代不代表你的問題，既是工作，自然可以被人檢視工作表現，既是工作，別人喜不喜歡其實與你個人沒有那麼大的關係，因為你只是在執行一件任務，執行得好不好，那就有賴身為演藝人員的專業，既是工作，讓人知道品牌名稱自然不可或缺，因為他們是出錢的人。

不走紅毯不是一種「霸氣宣告」，它只是單純的一種罷工而已。

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