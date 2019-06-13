年齡不只是一個數字，它還是一個事實，你只能選擇要用什麼心態去面對年齡這件事，你可以跟它對抗，或更多人選擇的是在某個時間點就此放棄，只是個時間點是什麼時候，又怎樣算是放棄，沒有一個正確的答案。

個人意見

我最近發現，近視跟年齡大引起的老花不會彼此抵銷，我不戴眼鏡看遠處還是不清楚，但我現在戴著眼鏡會看不到標籤上的小字，以前覺得沒事價格標那麼大幹嘛的品牌，現在覺得就是這麼大字才看得清楚，感受到品牌的體貼心意（以及他們認為自己品牌主顧客的年齡，不禁頭皮一凜。）我正在考慮像我外公一樣，桌上準備個放大鏡以備不時之需。

年齡這種事情，在現代的社會裡似乎是一個可以跨越的障礙，只要你少吃一點那個，多吃一點這個，擦點這一罐，再去診所裡這裡打針那裡雷射，你就可以重拾青春之泉（或至少用青春之泉洗臉）。但年齡不只是外表，年齡也是看到自己少年時代的玉女偶像代言起訴求銀髮的維骨力奶粉，年齡也是你提到那個玉女偶像的名字，時下的年輕人還會茫然地問你「那是誰？」

單說外表吧，有天我在外面吃飯，店裡在播放電視，坐在後面那桌的太太跟朋友一邊看著電視，一邊說「我的天啊那個誰怎麼變這麼老。」轉到下一節的時候她又說「我的天啊那個誰什麼時候變得這麼年輕都認不出來了。」這讓我非常困惑，很想問她到底妳想怎樣。人家變老你驚呼「怎麼變這麼老」，人家用了高科技把自己變年輕你還是驚呼「怎麼變這樣」，可見觀眾的確善變，在三十秒內就能展現出對於老化的兩種截然不同的態度，公眾人物老去不應當，但想維持年輕而動手腳也不應當，頓時讓人覺得人生好難。

年齡永遠是一個迷人的話題，它永遠呈現人心的複雜，對不同性別的雙重標準，以及自己那點不願放棄的小氣。（onedio.com）

年齡永遠是一個迷人的話題，它永遠呈現人心的複雜，對不同性別的雙重標準，以及自己那點不願放棄的小氣。年齡因為是所有人都不可避免的不安，因此年齡是巨大的商機，從駐顏到健康，有無數的專家、商人，在從這個「我不想變老」的概念中牟利。

那我自己對年齡的態度呢？對於自己我當然總幻想可以青春永駐，至少永遠可以看起來差不多像現在這樣，延長外貌的保鮮期限，但我也知道那不可能達成，對於那些花費大量心思駐顏有術的人身上，我只感到無限的敬佩，不管怎麼粉飾，年齡不只是一個數字，它還是一個事實，你只能選擇要用什麼心態去面對年齡這件事，你可以跟它對抗，或更多人選擇的是在某個時間點就此放棄，只是個時間點是什麼時候，又怎樣算是放棄，沒有一個正確的答案。

在理想的世界裡，年齡不是阻止你或驅使你做某些事的理由，那些「三十歲以前一定要知道的事」「四十歲以後該改變的事」其實從來反映的都是作者自己的一種焦慮。

不過我最近倒是發現一個青春永駐的秘方，那就是去從政，政治人物對年齡的看法寬鬆無比，明明已屆中年卻自稱年輕人的有之，還有年近六十的年輕男孩，可見年齡不是一個絕對值，他是一個，在某些人心中可以隨意改變的標準。

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