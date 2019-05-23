個人意見》當代的男子氣概

男子氣概的當代觀點應該是，它根本不需要存在，性別天生的有些差異也許不能消除，但要求一個性別要有哪些樣子，哪些姿態，則是徹底的不必要，不是做為一個男人，做為一個人，應該有自己想化妝就化妝，想保養就保養，想穿什麼就是什麼，做自己想做的事的勇氣才對，與性別徹底無關。

個人意見

我最近看了一個現在已經下架的化妝品廣告，大概是因為太好笑，所以製作的化妝品公司不得不乾脆自己下架，那是一個針對男性的化妝品品牌，叫做War Paint（大約可以翻譯為戰爭油彩），廣告裡是充滿男子氣概的刺青男在遮黑眼圈（或諸如此類的），在化妝品廣告裡強調女性氣質很常見，但針對男性的化妝品廣告如此在乎男子氣概，實在是一件荒謬又有趣的事。

當然，我不覺得男性化妝有什麼不對，在膚色不均或臉上出現瑕疵的時候，任何人都有遮瑕或靠點產品來看起來好一點的權利，化妝品品牌走中性路線（去年才出現史上第一位男性的Cover Girl代言人）或推出男性系列不是沒見過的，香奈兒就有一個由韓星代言的Boy Chanel系列，包含粉底、眉筆和護唇膏，那個的廣告就只單純說美不分性別，跟戰爭油彩化妝公司強調的極度陽剛有點分別。

這讓我想到今日的男子氣概（或我們是否仍然在乎）到底是什麼？或者很多廣告強調的陽剛概念是否隨著時代有所改變，在女性以及所有非男性的性別開始解構的時候，我們對男性的概念也開始解構了，這是一個很正面的發展，有些男性開始比較不被要求是一個傳統的形象，可以開始有情緒、開始與內在的自己溝通，開始在意自己的外表，但強調修飾外表的男性雜誌，仍然有很大的性別刻板印象。

CoverGirl史上第一位男性代言人，來自紐約的當年只有17歲少年James Charles。不過他最近可是醜聞纏身。（圖：網路）

為了要畫出陽剛的距離，男性雜誌儘管前幾頁還在跟你說修容防曬保濕，西裝如何顯出腰線，怎樣飲食才能消除贅肉，但一定要在內頁放上大拉頁的清涼美女（順帶一提男性雜誌裡面的清涼美女，還大約只有四種衣服穿，裡面真空單穿一件男裝騎士皮外套，裡面真空單穿一件男裝白襯衫，以及標配的比基尼或內衣）以示自己是如假包換的異性戀（然後後面有躺在浴缸裡的男裝內褲特輯所以大家都不得罪）。

我覺得傳統的男子氣概觀念是一件，很好笑的事情，他永遠是一個沒人能達到的標準，而很多男人心驚膽顫自己沒有達到那個標準，這當然比不上女性受到的壓迫，因為不願化妝的男人可以公然的帶著粗大的毛孔指點女性應該化妝，完全忽略在街上比較嚇人的其實是自己，但當自己發覺這些規矩都不必要時，也許也不會期待別人去守那些無聊的規矩吧。

我想男子氣概的當代觀點應該是，它根本不需要存在，性別天生的有些差異也許不能消除，但要求一個性別要有哪些樣子，哪些姿態，則是徹底的不必要，不是做為一個男人，做為一個人，應該有自己想化妝就化妝，想保養就保養，想穿什麼就是什麼，做自己想做的事的勇氣才對，與性別徹底無關，這種不被天生不能改變的事影響行為的勇氣，任何人都需要。

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