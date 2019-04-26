個人意見》驚奇隊長的微笑

因為驚奇隊長的票房極佳，而對很多人來說，這是不能接受的，因為對某些人來說，一個以女性為主的超級英雄電影不該「這麼」賣座，尤其是這個超級英雄不太女性，卻非常超級英雄。

個人意見

漫威電影驚奇隊長上映至今一個月，引起很多的討論，但最多的討論不在劇情或電影本身，而是這個電影是否表現得好，有外國網友甚至指控驚奇隊長的票房數字作假，這當然是說不通的事，迪士尼是一個歷史多麽悠久的公司，它何必為一部電影假造票房？不只不划算，而且被發現的後果會更嚴重，迪士尼不是第一次有大製作的電影票房成果不如人意，當時也不見造假，為什麼驚奇隊長就會遭到這種指控？

因為驚奇隊長的票房極佳，而對很多人來說，這是不能接受的，因為對某些人來說，一個以女性為主的超級英雄電影不該「這麼」賣座，尤其是這個超級英雄不太女性，卻非常超級英雄，我不覺得驚奇隊長是什麼傳世佳片必看神作，但我覺得它是很經典的英雄電影結構，主角發現自己的能力、發現自己的使命，主角最終把自己的能力和使命結合，真正找到自我，只是驚奇隊長恰巧是個女的而已。

驚奇隊長的票房極佳，對很多人來說，這是不能接受的，因為對某些人來說，一個以女性為主的超級英雄電影不該「這麼」賣座，尤其是這個超級英雄不太女性，卻非常超級英雄。（圖：網路）

很多人就是對「恰巧是個女的」這個身份有意見，有影評甚至到批評驚奇隊長的性格，或者很多人所說的「她很少笑」，我是不知道超級英雄為什麼要面帶微笑啦，因為她又不是在快餐店打工，而且這種要求在所有的超級英雄電影裡，第一個聽到的應該就是驚奇隊長吧？有誰會去跟蝙蝠俠或金剛狼說「笑一個」嗎？這其實延伸到很多女性會面臨的隱性歧視上面，比如女性比較常感受到要展現的親切合宜的壓力，一個沒表情的女性會被說她高傲，沒表情的男性卻往往被認為沈靜大器，即使笑容滿面，女性還是會招致「不夠端莊」諸如此類的批評。

在這裡剛好可以提一下貝克德爾測驗，所謂的貝克德爾測驗，是一個讓在電影裡的性別不平等受到關注的簡短測驗，典故來自艾莉森貝克德爾的一個報紙上的漫畫，這個測驗的內容很簡單，那就是電影中至少有兩個女性角色，她們互相交談過，而談話的內容與男性無關。

貝克德爾測驗，是一個讓在電影裡的性別不平等受到關注的簡短測驗，典故來自艾莉森貝克德爾的一個報紙上的漫畫。（圖：網路）

初聽到這個測驗會覺得很荒謬，但實際檢查賣座電影，通過這個測驗的只比一半多一點，有些你以為是女性挑大樑的電影沒能通過這個測驗，好比慾望城市電影版的第一集，沒錯，這部片是有四個女主角，但她們談話的內容幾乎全部與男性有關。當然這是一個簡短的測驗，沒通過不能代表這部電影在代表女性或性別平等上就是失敗，但想到有將近一半的電影裡面女性角色不超過一位，或她們彼此沒有交談，或即使有交談也都跟男人有關，還是很令人震驚。

而驚奇隊長就完美的通過的貝克德爾測驗，而它甚至沒有主打自己是性別平等、女性主義，它是自然而然的把女性擺在一個主角的位置上，不帶性別期待的去處理這個角色，然後拍出一部賣座強片，一直到今天全球票房已經突破十億美元，是有史以來所有電影全球票房排名第二十五，驚奇隊長飛越了男性的視角，也打破了女性為主角電影的玻璃天花板，對我來說，她是真正的超級英雄。

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