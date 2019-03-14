個人意見》安海瑟薇和一個橘子

粉絲頁賣商品也不是不可以，可是賣商品就要接受一樣程度的檢驗，他之前如何檢驗別人，別人也會怎樣檢驗他，可是業者把這些質疑都歸咎在是之前被他檢驗過的廠商報復，卻不願就很簡單的生產過程和原料進行說明，對於一個以資訊透明為主打的這個平台來說，處理這件事的方式其實是讓人失望的。

個人意見

之前安海瑟薇上艾倫的脫口秀時，帶了一個橘子，她用非常有說服力的口吻說，他跟家人到某地旅遊，遇到這個大師，大師說可以把橘子用在自己的健康生活中，好處特別多，其中有一個橘子呼吸法（艾倫還說「哦我聽說過」），就是把剝好皮的整顆橘子，含在嘴巴裡（不用整顆含進去，只要咬在嘴巴，像那個競賽的神豬一樣吧），然後含著橘子一邊呼吸一邊用腹部發聲，就可以改善呼吸（之類），現場的觀眾跟艾倫都照做了。

然後安海瑟薇說「你們有覺得呼吸有改善嗎？那是不可能的，因為這一切都是我編的，這個故事是想告訴大家不要因為名人講什麼你就信，現在你們如果想的話，可以用手上的橘子丟我。」我深信在這片段播出的時候，人在遠處的葛妮絲派特洛忽然打了個冷顫，因為她就是這種偽科學養生的大師啊！

安海瑟薇說，把剝好皮的整顆橘子，含在嘴巴裡，一邊呼吸一邊用腹部發聲，就可以改善呼吸，現場的觀眾跟艾倫都照做了。（圖：擷自youtube）

我之前曾經試過葛妮絲派特洛推薦的油拔法，油拔就是把食用油（椰子油或橄欖油都可以）一湯匙含在嘴裡，然後用油漱口三十分鐘，漱完以後吐出來，會發現本來清澈的油變得白白混濁的「這就是排毒的證據」，在用油漱口時我一邊反省自己人生出了什麼問題（畢竟連這個也信是有多閒），吐出來看到油變白時突然想到，這是很單純的乳化現象，是基本的科學常識，排毒這種事根本在科學上是毫無實證的，更何況清理口腔有很多更合理的方式（比如刷牙啊），我沒再把油含在嘴裡過。

但這整個經驗讓我思考，我們社會上充滿各種各樣的（自稱）專家教你各種神奇的養生之道。不管多荒謬無稽都會有人相信，像含著橘子呼吸或用油漱口，頂多看起來很蠢，但基本上對人體沒什麼害處，也不用巨大花費，所以即使無效或荒誕，大家也就聳個肩就算了，但其實暴露的是我們對名人的盲目相信和對養生的一種焦慮。

最近有個算很紅的粉絲頁，不知道該說是露出真面目還是轉向（我個人傾向人不會做一百八十度的大轉變，比較像是規劃已久才來收割），本來我對那個粉絲頁提供的健康或保養知識很有信心，因為他的確踢爆（或用醫學的角度來分析）了許多市面上的保養品、健康食品的話術，我覺得透明公開這些保養品健康食品的資訊很有意義，但他突然開始募資賣起保健食品時，我就感到不單純了。

畢竟這個粉絲頁之前一直說自己不接業配代言，唯一的目的就是希望大家付費訂閱有品質的內容，這點我非常贊成，我覺得好的內容需要付費，不做業配代言更能維持資訊的中立性。

賣商品也不是不可以，可是賣商品就要接受一樣程度的檢驗，他之前如何檢驗別人，別人也會怎樣檢驗他（相信我，我很有經驗），可是業者把這些質疑都歸咎在是之前被他檢驗過的廠商報復，卻不願就很簡單的生產過程和原料進行說明，對於一個以資訊透明為主打的這個平台來說，處理這件事的方式其實是讓人失望的。

這樣說來，葛妮斯派特洛從頭到尾身在雲端的偽科學，比起用科學來打別人的假再來賣自己的商品，似乎還可愛一點。

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