皮草應該是一個個人選擇，如果選擇合法的來源，它的人道程度並不比吃肯德基或牛排要低，但如果花費這樣大的力氣去干涉別人的選擇，其實跟某些宗教團體有點像。

個人意見

2009年應該很多人都看過那個中國活剝動物皮草的影片，當時引起廣大的迴響，至今都不停止，許多一線品牌紛紛宣布停止皮草使用，但現在有新的證據出現，在片中活剝動物皮草的中國工人出面表示，活剝不是他們的作業程序，那個影片是兩個來參觀工廠的外國人指使他們拍的。

指使他們這樣做的外國人給了他們幾百元人民幣，說希望看到活剝，並全程拍攝，工廠的人一開始是拒絕的，因為很殘忍（工人說他到現在都無法忘記活剝的過程），而且危險，因為在活剝的過程中可能會被動物咬，但在強力要求和金錢誘惑下最後影片還是拍了，影響非常之巨大，幾乎等於撼動了整個皮草產業時尚產業。

如果那個影片是所謂愛護動物人士，反對皮草人士刻意為之（顯然也是，因為那個影片的確是用在反對皮草的用途上），那麼這樣的手法是完全違反道德的，因為那是一個非常直接的抹黑，過程涉及賄賂跟作假證據，只是那個血腥畫面實在太令人難以忘懷，所以非常有效，達成了他們希望世界上不再使用動物毛皮的目的。

品牌宣布不再使用動物皮草是品牌自主的意志，一方面搏得愛護動物的環保美名，一方面顯然是因為當今的消費世代，對真皮草已經不再感興趣，不如直接棄用，說不定還比較省成本。（furcommission.com/）

我個人目前對皮草沒有正面或負面的看法，我只是覺得在食用肉類的同時，反對動物製品是一件邏輯上很奇妙的事，我在時裝品牌的貼文底下看到一女回應「那些都是動物的生命」（該品牌事實上早就不用皮草，秀上毛茸茸的款式都是人造的），點進她的個人頁面一看，果不其然有許多她吃炸雞或海鮮的照片，如果用看起來像是動物的原料來做衣服，想到的是「那些都是動物的生命」，那為什麼在吃雞肉或蝦子的時候，沒想到牠們本來也是動物的生命？難道因為雞比貂或狐狸不可愛所以牠就比較該死嗎？

如果活剝皮草的影片被證實假造，取得皮草的過程目前大部分的合法來源都跟大家吃的肉類一樣，是來自人道的宰殺，為什麼皮草受到的非難比較多？我想自己用不用皮草是個人自由，但去干涉別人「你不可以用」我就覺得有點多，如果想穿真皮草（因為真皮草的保暖係數有他無可取代的地方），現在有很多使用舊皮草再製的品牌可以選擇，我倒認為那是真正環保（一切材料都是可分解的有機物，而且材料來源大多是再利用）的一個選擇。

品牌宣布不再使用動物皮草是品牌自主的意志，一方面搏得愛護動物的環保美名，一方面我認為顯然是因為當今的消費世代，對真皮草已經不再感興趣，不如直接棄用，說不定還比較省成本，因為他們在宣稱不用真皮草以後我本來期待類似款式價格會調降，但根本沒有，說不定利潤還因此增加了（好啦不應該質疑人家的善意）。

我認為皮草應該是一個個人選擇，如果選擇合法的來源，它的人道程度並不比吃肯德基或牛排要低，但如果花費這樣大的力氣去干涉別人的選擇，其實跟某些宗教團體有點像。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/