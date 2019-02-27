個人意見》代言人的資格

免費代言或希望能免費找到代言人，從底層來看就是一種不尊重專業的表現，同時也不尊重專業的人。因為在現代的商業社會，你口中怎麼尊重或鞠躬到九十度，都不如拿出行情價來得實際。

個人意見

當然，「不想花錢」這個話題已經講到很爛了，城市行銷不願意花錢請代言人，我覺得不管對不對，就顯然是一個很多人普遍存在的想法，因為代言人要做什麼啊？不就是打扮漂亮然後拍拍照嗎？

對，代言是對名人來說，最容易賺的錢，我承認，先不說城市行銷，任何國際時尚品牌的代言人都很好賺，實際「代言」的工作內容，其實就包括廣告拍攝、穿著品牌出席大型活動，再夠意思一點的拿著品牌產品去在路上走，被狗仔隊拍，就是這樣，無意間的代言也會讓品牌感激，比如之前有個女星戀情曝光時手上提的包包因此熱銷，品牌為表達感激之情把所有款式顏色大小都送了一輪給她。

那一般的國際名牌代言人價碼是多少呢？

之前有個新聞，說現在世界收入第一的名模，坎達爾詹納在她的IG上曝光一張照片的價碼是二十五萬美金，此時一定有人覺得世界太不公平了，坎達爾詹納上輩子燒好香才能這樣賺，但付她錢曝光的品牌也不是笨蛋，一定是值這個價碼才會給他這個價碼，她在IG上有破億的追蹤人數，能夠讓你的產品被一億人看見，二十五萬美元相比之下不算太貴，凱達爾詹納擅長操作社交媒體，那是她的專業之一，不然我們誰也沒有一億的追蹤人數啊。

世界收入第一的名模，坎達爾詹納在她的IG上曝光一張照片的價碼是二十五萬美金。（AFP）

其他代言名牌的女星往往也都有千萬美元的合約，許多女星受訪時也不諱言代言真的很好賺，比起拼老命演出電影，代言的收入是最好的，但代言的資格是什麼？其實還是來自以前的其他作品，比如有個國際品牌啟用多位香水和服裝的代言人，她們除了都是美麗的一線女星之外，另外一個共通點是她們都是奧斯卡影后，義大利女星莫妮卡貝露琪就提到，她寧願不收錢或以低價演出好導演的優秀作品，然後再用那個優秀作品的演技證明自己，來吸引有質感又高價的品牌，比如珠寶或香水的代言。

義大利女星莫妮卡貝露琪寧願不收錢或以低價演出好導演的優秀作品，來吸引有質感又高價的品牌，比如珠寶或香水的代言。（圖：網路）

所以代言人從來都不只是知名度的問題，而是這個人如何經營自己的形象，如何精選自己的作品，拍攝形象照以後，消費者看到的不只是這個名人，還會想到他卓越的專業表現，不只明星，運動選手也是一樣，為什麼他們可以拿到高額的代言費？因為他們已經在專業上證明了自己，而你要讓一個已經在專業上證明了自己的人來替你代言，來為你博取版面，為人家這輩子的辛苦付出相對應的代價，我認為是百分之百的正當。

免費代言或希望能免費找到代言人，我覺得底層來看就是一種不尊重專業的表現，同時也不尊重專業的人。因為在現代的商業社會，你口中怎麼尊重或鞠躬到九十度，都不如拿出行情價來得實際，至於所謂「情義相挺」「自費代言」自然是其中有很多不好說的各懷心思，我認為那樣的代價還不如公平合法的一紙合約，該怎麼做就怎麼做，這才是社會能正常運作的合理概念。

如果認為這個代言人不值得這個價碼，不找他也可以，但「免費」其實是在傷害整個社會對專業的態度。

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