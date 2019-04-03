個人意見》與惡名對抗的女人

莫妮卡陸文斯基的遭遇簡直是一個警世故事，叫年輕女性潔身自愛，但到底那個真正需要被說的警世故事在那裡？那個叫已婚男性潔身自愛，不要做出傷害家庭與第三者的故事在哪裡？

個人意見

莫妮卡陸文斯基大概是這個世代最惡名昭彰的女人之一，她是無數的喜劇脫口秀的素材，她甚至是一個萬聖節裝扮，想想莫妮卡做過的事，她實在不值得這個惡名（畢竟世界上有很多虐童、連續殺人的人，但他們都沒有莫妮卡陸文斯基當了美國的笑柄這麼多年），當年她是一個跟總統有了性關係的年輕白宮實習生，總統當時已婚，所以這給了很多人認為可以正當指責她的藉口，因為她「明知對方已經已婚。」

我不覺得婚外情是一個值得支持的事，但是我們往往忘了莫妮卡陸文斯基就算很想幫人口交，也要有一個人讓她口（我實在想不出更文雅的說法了），而那個人只會比她更「明知自己已婚」，那個人是當時已婚的總統柯林頓，可是柯林頓在這件事上面受到的責難，對他人生的影響，比莫妮卡陸文斯基小多了，他還是持續地擔任了總統，大家對他的定義也不會是「那個曾經在白宮的橢圓辦公室裡被人吹的人」（可能不只他啦）

陸文斯基（左）當年是一個跟總統有了性關係的年輕白宮實習生，總統當時已婚，所以這給了很多人認為可以正當指責她的藉口，因為她「明知對方已經已婚。」（圖：網路）

莫妮卡陸文斯基因為這件事成為全國笑柄，需要負擔鉅額訴訟費用，還因為整個醜聞惡名，很難找到工作，而柯林頓可以理直氣壯地否認「我們沒有性行為」（他技術上來說可能沒有，因為性行為的定義好像是指器官交合），當柯林頓和太太希拉蕊演出重建婚姻的公眾臉孔時，有一個年輕女子的生活被整個毀掉了，你當然可以說一方面是她自找，你不要跟總統有性關係不就沒事了嗎？但在這整個事件裡，真正受害的其實是她。

她簡直是一個警世故事，叫年輕女性潔身自愛，但到底那個真正需要被說的警世故事在那裡？那個叫已婚男性潔身自愛，不要做出傷害家庭與第三者的故事在哪裡？好萊塢之前的性侵醜聞算是有開始正視了此一問題，但那些被揭發導致事業消失的男人，都是多年來持續並重複的惡行終於被「發現」（其實也不是發現，多年都有人指控，只是在近年才開始終於有人把這些受害者當回事。），而且那是性侵，跟兩廂情願的關係截然不同，在莫妮卡陸文斯基和柯林頓的事件裡面，他們是兩個合意的成年人，莫妮卡甚至跟柯林頓的婚姻完全無關，破壞婚姻的人是柯林頓，而女性卻承擔了所有的後果和嘲笑。

莫妮卡陸文斯基從2014年開始投身反網路霸凌活動，我想大概世界上沒人比她更適合了（她可能是這種在網路上被公審的第一號人物），因為她是經過這一切卻還活下來的人，她是親身經歷過那些完全不平等、不合理也沒必要的攻擊和謾罵的人，我們都做過一些希望自己從沒做過的事，但沒人像她一樣付出這麼漫長這麼痛苦的代價，跟她一樣參與那個性行為的柯林頓，早就已經沒事的向前走了，想想這實在是很不公平的一件事。

莫妮卡陸文斯基從2014年開始投身反網路霸凌活動。（Reuters）

我很敬佩莫妮卡陸文斯基的韌性，畢竟她承受了不符合比例的責難和後果，而從整個這麼負面的經驗裡面，她能找到力量和重新開始的起點，甚至開始去幫助別人，婚姻也許不該被破壞，但就算要譴責，也應該譴責那個主動去破壞婚姻的人。

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