個人意見》素食網美醜聞事件

如果你是一個在推廣吃素的網美，在附近有攝影機的情況下永遠都不應該靠近任何葷食。

個人意見

最近有一個國外的網美，帳號Rawvana，發生了一個醜聞，她的Youtube頻道西班牙文版有將近兩百萬訂閱數，英文版有五十萬，IG有一百三十萬人追蹤，是徹底的網紅，她在朋友的影片日記裡被拍到正在吃一盤魚，從而引發極大的批評和風波。

Rawvana推廣的不是素食，而是比素食更激烈的，算蔬食嗎？就是她（宣稱）不只不吃動物製品，她推廣的是吃未經煮熟而且不調味的蔬菜或水果，或種子堅果類，一直到事件爆發前，她都還在推薦大家把未煮熟的生菜跟水果打成汁喝下去的早餐食譜。

網紅Rawvana在朋友的影片日記裡被拍到正在吃一盤魚，從而引發極大的批評和風波。（截自youtube）

事件爆發以後，她拍攝了一個長達三十分鐘的影片解釋這件事情，說自己身體狀況出問題，月經不調，容易疲倦，在醫生的建議下，他開始吃煮熟並加鹽的食物，還是沒改善，就又進展到吃蛋，然後就（震驚）開始吃肉了。但當然讀者不會輕易原諒他，成千上萬的謾罵湧進她的各種社交平台，很多人也沒罵，就留各種魚的表情符號。

我覺得她因為吃一盤魚被罵很可憐嗎？當然不可憐啊。因為那跟她叫別人做的事情完全背道而馳，當自己因為自己推廣的飲食方式，導致身體出狀況，而需要調整自己的飲食方式時，不去告知閱聽大眾「嘿，這可能會出問題」還持續推銷下去，對我來說這是一件非常嚴重的事，這不只是破壞讀者群的信任，她根本是把百萬追隨者的身體健康視為無物。

就在此刻，她的網站上還是在推銷她的21日生食排毒瘦身計畫，儘管她拍了一個看起來好誠懇的影片，說她只是「把自己的健康放在最優先」，重點不在吃素或不吃，而在於任何人有一個自己推廣的公眾形象，卻做出不符合那個形象，甚至背道而馳的事，讀者或觀眾感受到的是背叛，公眾人物也許無法為大眾的想像負責，但在自己可以控制的範圍內，應該要做到言行如一吧。

很多人沒罵Rawvana，就只是留各種魚的表情符號。（取自IG）

其實她也可以在所謂醫師告訴她身體出問題的時候，公開的跟有在追蹤她的人說自己推廣的飲食方式並不那麼恰當，所以我現在需要開始改變自己的飲食方式，那樣當然還是會遭受到批評，但絕對不會讓人有這種深層的上當感受，就長遠的走向來說，誠實永遠比較好，不是因為誠實是比較好的道德，而是誠實這件事比較輕鬆，因為就不需要面對說謊的後果。

我對這整件事的看法，其實就是你的公眾形象（在當代，任何人都有公眾形象），也許有美化但絕對沒有造假的空間，因為造假永遠都會被發現，不只很麻煩還一點都不值得，因為造假被發現的後果遠比得到的好處嚴重許多倍，我們不該盲目相信那種快速瘦的秘方或亂流傳的保健常識（或不只保健這個領域，現在網路上有很多人自稱掌握真相，了解內情，也不該全盤相信），以及最後，當然，如果你是一個在推廣吃素的網美，在附近有攝影機的情況下永遠都不應該靠近任何葷食（她應該絕對是被朋友陰了吧）。

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