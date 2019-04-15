如果每個人的身體都很美都有自己的特色，如果胖就是這個人的特色，幹嘛穿搭時不去顯胖，不去增胖，來胖得很顯眼很自在，很引人注目，像太陽一樣令人無法忽略？為什麼在使用穿搭技巧時，還是覺得「修飾」「顯瘦」是一個值得標榜的穿搭技巧？

個人意見

事實上現在我本人就在為體重問題困擾，我有理想的體重，只是我現在不是，而我想方設法地要得到那個理想的體重。我當然知道在完美的世界裡所有的體態都應該被接受，但很多時候我們對體態的觀念很難改變，導致我們沒有辦法客觀地看待一個事實。

就拿最簡單的例子來說好了，一個明星張貼自拍照，底下留言「好瘦」「你好瘦」「你是不是變瘦了」，大家多半不會覺得有任何問題，甚至是一種稱讚的氛圍，即使是略帶攻擊性的「好像有點太瘦了」（以前曾經有人在凱特摩絲的廣告看板上塗鴉「餵我」），都還在大眾常識可接受的範圍裡面。

但如果在明星張貼的自拍照底下，以陳述事實的口氣說「好胖」「你好胖」「你是不是變胖了」，那就完全不會是一樣的結果，被說胖的明星大概會很難過，而他的粉絲則會大為光火，但如果我們視胖瘦為一種客觀的狀態，就是陳述一個體型的事實，為什麼說人家瘦可以，而說胖不行呢？因為在我們的心底對於體型還是有自訂的優劣分辨，所以要客觀看待體重問題是一件很困難的事。

我認為各種體型都應該在健康的前提下，被平等的看待，或至少在商業上，成衣與其他和身體有關產品的製造業，都該不歧視客戶，以商業利益考量來說，當然是產品能廣被各種客戶使用，才是最合理的，這是我認為最理想的狀態，因為商業利益嘛。

為什麼說人家瘦可以，而說胖不行呢？因為在我們的心底對於體型還是有自訂的優劣分辨，所以要客觀看待體重問題是一件很困難的事。（圖：網路）

但顯然不是這樣的，我常常在看時尚雜誌時，感到一種前言不對後語的邏輯混亂，時尚界最近正視體型多樣性，開始貼一些愛自己的身體，正面的身體形象的文章，這當然很好，可是同一本雜誌也在告訴你如何擁有維多莉亞秘密模特兒的體型（我個人的答案是重新投胎），或同一本雜誌前幾頁還在稱讚渡邊直美的大尺寸自信，後幾頁就在告訴你如何消掉腰間肉，如何和掰掰袖說掰掰，如何不攝取澱粉達到最佳減重效果。

就連說出「沒人該為自己的身體道歉」這種漂亮話時，在穿搭時也不斷使用「修飾」「顯瘦」的字眼，如果每個人的身體都很美都有自己的特色，如果胖就是這個人的特色，幹嘛穿搭時不去顯胖，不去增胖，來胖得很顯眼很自在，很引人注目，像太陽一樣令人無法忽略？為什麼在使用穿搭技巧時，還是覺得「修飾」「顯瘦」是一個值得標榜的穿搭技巧？

我覺得這種對身體的曖昧態度其實是最危險的，在標榜大尺寸自信和修飾身形之間，我們得到的是顧此失彼的怎樣都錯，要不就是身形不標準不能完美地表達出春夏的最新時裝，要不就是不夠愛自己不能擁抱自己的一切，這是一個需要勇敢地傳達立場的地方，要不就認為體重問題無關緊要，要不就承認自己對身形有一定偏好，其實沒有「兩個都要大家都好棒」的那種中間地帶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/