個人意見》威爾和格蕾絲

很多議題的溝通，一下推到最底，油門催到最強，可能不是最好的方式，在逐漸演進的過程裡，一個「議題」、一個「權利」，一個所謂的「進步價值」，實在很難讓人產生共鳴，更別說要讓人認同了，好好的現身，發現彼此的差異沒有那麼大，也許是更能夠達成目的的方法。

個人意見

最近從頭開始看《威爾和格蕾絲》（Will & Grace）這個影集，深深感受到時代的進步。這個影集在1998年首播，一共做了八季，到2006年，從2017年開始，又重新像沒事一樣重啟演下去，但轉眼間二十年過去了，這影集討論的議題可真是時代的痕跡。

《威爾和格蕾絲》可以說是把同志角色放在主流電視台的喜劇裡的先鋒，先鋒到我看第一季時覺得很挫折，就是好不容易在電視上出現一個同志做主角的影集，結果整個的第一季，男主角威爾除了在人設上是個gay以外，我們幾乎完全沒有他的感情線，沒有約會，沒有去酒吧，在此時女主角格蕾絲都已經訂婚、逃婚、約會過好幾個不同的男人了。

要在主流喜劇裡看到同志角色，當然《威爾和格蕾絲》不是首見，《六人行》裡面羅斯的前妻就是女同志，但是《六人行》裡面的女同志幾乎是一種奇觀式的展演，羅斯的前妻是女同志，被當成一個笑點來處理，所以《威爾和格蕾絲》裡面的威爾做為一個普通的律師只是恰巧是同性戀，就出現在大家的電視上這點，還是很前進的。隨著劇情的演進，其實步步都是時代的痕跡，威爾開始有感情關係了！他開始有進入穩定關係並擁有女兒的伴侶朋友了！他終於開始約會了！其實每一步都是電視台在往前推進「這其實也沒什麼大不了」。

《威爾和格蕾絲》在1998年首播，一共做了八季，從2017年開始，又重新重啟。轉眼間二十年過去，這影集討論的議題可真是時代的痕跡。（Netflix）

儘管這戲並不是全無缺點，它有許多的刻板印象、許多現在看來似是不太恰當的笑點，但像這樣藉由情境喜劇，讓大眾了解到性取向只是構成一個人的一部分，我覺得這個進程是很有意義的，雖然，以當代的眼光看來，標題的男主角在整個前兩季幾乎完全沒有感情生活的描寫簡直荒謬，但現在往回看，又會訝異它走了多遠。

《威爾和格蕾絲》在2017年由原班人馬重啟，我覺得更有意義了，因為他開始探討社會的改變帶來的影響、世代差異，和在這個已將相對更自由的社會裡，還是得面對的某些問題。我覺得《威爾和格蕾絲》這個劇其實就是一個非常成功的同志議題和社會對話的過程，不奇觀展演，循序漸進的一種軟性的說服，你先看到裡面的角色是活生生的人，接下來看到他們的情緒，接下來才能理解他們的處境。

看了這麼多季的《威爾和葛蕾絲》，其實我會開始想到，對於很多議題的溝通，一下推到最底，油門催到最強，可能不是最好的方式，在逐漸演進的過程裡，一個「議題」、一個「權利」，一個所謂的「進步價值」，實在很難讓人產生共鳴，更別說要讓人認同了，好好的現身，發現彼此的差異沒有那麼大，也許是更能夠達成目的的方法。

電視其實比大家想像中的有力多了，在有遠見的人手裡可以改變許多事情，可以讓人開始對一些議題有不同的看法，所謂「沒常識也要看電視」，連續的看一個老牌影集，也能啟發溝通的道理。

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