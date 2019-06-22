個人意見》非全職婚姻

婚姻是一個共通的名詞，可是每個人在面對自己人生狀態時，都有自由的選擇，只是這種自由的選擇，有可能是兩方都一樣程度的恰到好處的認同，還是一個人在遷就另一個人？

個人意見

新婚七個月的葛妮斯派特洛向媒體表示，她跟先生一週只有四天住在一起，另外的三天，丈夫與她分別住在個人結婚前的房子裡，葛妮斯派特洛還說，她已婚的朋友都很羨慕這種模式，每個禮拜只有四天跟先生住在一起。

當然，葛妮斯派特洛是一個奇妙的女子，除了在個人網站販賣可以放在陰道裡的玉蛋以外（就是句子寫的那樣不可思議），她跟現任丈夫的蜜月旅行還是所謂的「家族蜜月」，兩人都帶了前一段婚姻的孩子（這個倒是還好），但葛妮斯的前夫也有參加這個蜜月，我當然覺得前夫都去參加蜜月有點誇張，彷彿她急於向世人證明，自己是世界上分手最和平的人，分手界的冠軍就是她，因為有誰的前夫可以接受到去參加前妻再婚的蜜月旅行？葛妮斯派特洛式的離婚，簡直是人類文明的新進展了。

葛妮絲派特洛與夫婿布萊德弗查克。（Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic）

但我倒覺得，每週只有四天住在一起的婚姻模式有其魅力，每個人都有需要獨處的時間空間，結婚其實在某方面是把這方面的空間壓縮到很小，我認識許多已婚太太對於先生出差都懷抱樂觀期待的態度，因為終於可以好好自己在家，但像這樣一週只住在一起四天的婚姻，是不是一種可以考慮的新感情模式？還是只是葛妮斯派特洛又在假掰，標新立異表示自己不只很會離婚，也很會經營婚姻？婚姻的問題是否可以藉由每週的休假（跟她結婚比上班還輕鬆，週休三日），來變得比較容易處理呢？

這要看每個人對婚姻的定義，婚姻是兩個人共同締結的一個約定，但這個約定是否包含天天睡在同一張床上，是否包含忠貞義務，是否就代表一定要生養小孩，這完全是取決於個人的，我自己不覺得可以接受開放式關係，不代表那對某些人來說也一樣不可接受，我如果結婚，基本上會想跟對方天天住在一起，不至於像葛妮斯派特洛這樣每週明定只住在一起四個晚上，但適度的跟配偶保持一定的距離，也許是一種保持面對婚姻正面態度的方法？

一般人大概很難做到像葛妮斯派特洛這種一週休三天的婚姻，因為，首先，現實的條件擺在那裡，我們又不像葛妮斯派特洛和丈夫那樣有錢，可以有兩人分別的居所，有兩人分別請來做基本家事的人員，而且至少衣服和生活用品要多到兩邊都有，可以不用每個禮拜打包一次，不然光是每週打包就足以讓人打消這個念頭。

在婚姻裡面保有自己的空間很重要，但訂出一個規矩來說「我們的婚姻每週只需要四天的時間」，我覺得似乎有點太多，保有自己的空間是一回事，但認為自己對對方的耐受程度，一個禮拜最多四天，需要三天來自己休養生息，是不是代表結這個婚也沒那麼必要？

當然，婚姻是一個共通的名詞，可是每個人在面對自己人生狀態時，都有自由的選擇，只是這種自由的選擇，有可能是兩方都一樣程度的恰到好處的認同，還是一個人在遷就另一個人？這又是另一個問題了。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法