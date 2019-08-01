個人意見》只要我喜歡

很多時候，不同世代之間的溝通，其實重點不在「溝通」這上面，而在你有沒有了解與你不同世代的人，他們關心的是什麼，娛樂他們的是什麼，他們每天面對的問題和社會，也依世代有著差異，世代其實跟年紀只有一點點關係，最大的還是在於你有沒有隨著社會而進步，有沒有去理解當下的音樂、娛樂、時尚與價值觀，一但脫節就進入上一個世代，雖說與時代脫節也沒什麼不好，但不應該用自己世代的價值觀去做唯一切好壞判定的基礎。

個人意見

我那天看到一個轉貼自某個保守宗教團體的文章，談板中男學生可穿裙的事件，當然該團體一向邏輯錯亂，前言不對後語，加上大量的滑坡謬誤，這都是可預期的，不過文章的最後講了一句「難道只要是我喜歡，有什麼不可以嗎？」

看到這句話我真的感到無限的心累，因為都已經二十一世紀了，還有人在用這句話在指責年輕人，我想現在很多讀者已經不知道這個人了，這句話來自李明依1990年的專輯《不是演戲》（對，就是大概三十年前），李明依當時是走一個叛逆少女的形象，不是後來為大家熟知的命理節目主持人或現在的年輕人真正會有的反應「那是誰？」。

這首歌推出時引起軒然大波，因為覺得教壞小孩云云，那首歌有被禁，在專輯裡最後被強迫修改，改叫「喜歡有什麼不可以」，但從此「只要是我喜歡」被無數的家長老師團體引用，拿來當作指責年輕人任性自我中心的話，我想李明依的演藝生涯最高成就，大概就是她創造了一句所有的長輩都會拿來罵年輕人的話，儘管她後來信了上帝還反對婚姻平權，仍然沒能阻止保守宗教團體拿他過去的作品，來指責新的性別意識發展。

板橋高中通過校務會議，自9月新學期起，男生也可以穿裙子上學。想當然爾，此舉也引發了保守團體的批判。（本報資料照）

這歌詞本身當然有點欠考慮，可是大概真正踩到長輩紅線的心理是「我們過去做了那麼多不喜歡的事，我們有時候連自己喜歡什麼都不知道，所以你也不可以喜歡，你喜歡跟可不可以是兩回事，你知道人生就是（下接五千字訓話，包括他個人的成長奮鬥史）。」

我覺得最令我驚訝的是有些人對於整個文本或背景的理解如此欠缺，就只取了這句話來罵人，我以前讀過一個學生看的刊物，裡面寫了一個男孩秉持「只要我喜歡有什麼不可以」的心態過日子結果倒大楣的故事，作者一直說這個最後倒大楣的男孩神態看起來很像李明依，我在讀的時候就想「所以寫這篇的人連李明依是女的都不知道。」（還是說這作者儘管在某些價值觀上保守，但在性別意識上相當前衛，男生當然可以擁有女歌星的神態。）

我總覺得很多時候，不同世代之間的溝通，其實重點不在「溝通」這上面，而在你有沒有了解與你不同世代的人，他們關心的是什麼，娛樂他們的是什麼，他們每天面對的問題和社會，也依世代有著差異，世代其實跟年紀只有一點點關係，最大的還是在於你有沒有隨著社會而進步，有沒有去理解當下的音樂、娛樂、時尚與價值觀，一旦脫節就進入上一個世代，雖說與時代脫節也沒什麼不好，但不應該用自己世代的價值觀去做唯一切好壞判定的基礎。

最後回到「只要是我喜歡有什麼不可以」上面，我真心覺得這句話根本已經失去了它的當代性和對新世代的理解意義，當張惠妹都已經在電視上被稱作國寶級藝人的今日，還不如自己去聽海比較實在（也比較開心）。

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