東亞漫遊》韓國的「司機食堂」與計程車司機勞動現況

「司機食堂」顧名思義，主要是提供給以開車謀生的司機們用餐的地方，其中又以計程車司機為大宗。那麼這個食堂有甚麼特色？菜色又如何？而在韓國開計程車是個好工作嗎？

何撒娜／東吳大學社會學系助理教授

在最近很夯的韓國電影《寄生上流》裡，有一幕是貧窮的金氏家族難得一起去餐廳裡吃飯的場景。不過，他們所去的餐廳不是一般的普通餐廳，在韓國，這類的餐廳被稱為「司機食堂」 （기사식당）。

「司機食堂」顧名思義，主要是提供給以開車謀生的司機們用餐的地方，其中又以計程車司機為大宗。雖說職業司機們是主要顧客群，但一般人其實也都可以去用餐，只是比例上比較沒那麼多。

司機食堂的特色

既然主要是提供給司機用餐的食堂，有些特色是一般餐廳比較不會看到的。

首先，最重要的一定是停車要方便。一般的司機食堂要不就是有自己的停車場，要不就是開設在交通不那麼繁忙的大馬路旁，如此一來，司機們可以方便將車子臨停在路邊，比較不會影響到交通。也因此，司機食堂通常都會開設在交通相對比較不那麼方便的地方，如果自己沒有開車的話比較難到達。對於計程車司機來說，停車方便的司機食堂還有一個好處，就是吃飽飯以後，可以稍微在車裡休息或小睡一下，然後再繼續上路。

一般的司機食堂要不就是有自己的停車場，要不就是開設在交通不那麼繁忙的大馬路旁。

另外，這些計程車司機開著車跑遍那麼多地方，見多識廣，要吸引司機們不斷上門，最重要的是料理味道要夠好、分量要多、而且價錢還不能太貴。司機食堂的料理味道好是大家公認的，連我那些坐辦公室或當老師的白領階級女性朋友們，也都承認司機食堂的味道普遍不錯。但是這些料理的味道好，很多是因為調味料放得很足，味道夠重。對於司機們來說，一天平均開上12小時的車是常有的事，開車也是一種勞累的體力活，通常需要重口味的飯菜來開胃口。只是這些重口味的飯菜，常會被很多上班族白領階級嫌棄說不太健康。這也算是一種飲食口味的階級劃分。

另外，因為急著要吃完飯開車上路，司機食堂還有個特色，就是很多菜都是事先做好的。一般來說，司機食堂分為二種，一種是固定價錢吃到飽，另一種則是單點，但通常價錢都不會太貴，大約在6000至9000韓元之間。如果是吃到飽，就像是吃自助餐一樣，自己去夾菜；如果是單點，因為料理大部分是現成的，通常只要點完餐，店裡的老闆或服務人員一下子就會把菜送上來。司機食堂還有個特色是一般餐廳沒有的，那就是直接用鐵盤上菜，把所有的餐點小菜一起放在大鐵盤上，這樣可以節省不少時間。

司機食堂有個特色是一般餐廳沒有的，就是直接用鐵盤上菜，把所有的餐點小菜一起放在大鐵盤上，這樣可以節省不少時間。（圖：網路）

因為司機食堂不少，司機們開著車到處跑，流動性也很大，因此食堂之間的營業競爭也相對激烈。如此一來，要如何留住客人就變成一個難題。除了前面提過的要停車方便、味道好吃、分量多、價錢又不貴這些基本條件之外，其他比的就是附加的服務。

例如說，有些司機食堂提供免費的養樂多，有些則提供免費的即溶咖啡等。吃完飯，喝瓶養樂多或喝杯即溶的三合一咖啡，還能在停車場的車裡再休息一下，就變成吸引計程車司機的一個重要誘因。另外，有些司機食堂還提供換錢或免費的洗車服務等。

有些司機食堂提供免費的養樂多，有些則提供免費的即溶咖啡等。吃完飯，喝瓶養樂多或喝杯即溶的三合一咖啡，還能在停車場的車裡再休息一下，就變成吸引計程車司機的一個重要誘因。（CatchPlay）

司機食堂的菜色種類

那麼，司機食堂裡的菜有甚麼樣的特色呢？大致可以分成幾種不同的類型。第一種稱為｢白飯｣（백반），有點像是居家式的食堂，也就是一坐下來，店家就會自動端上一人份的套餐，包括白飯、小菜、還有熱湯。每天的小菜與湯的內容會更換，這種方式很像在家裡吃飯，也少了做決定的麻煩，因此還蠻受到顧客的歡迎。

另一種司機食堂的主要菜色則以豬肉為主，稱之為豬肉buffet（돼지불백）。韓國有種特色的豬肉料理「辣炒豬肉」，一般是將豬肉加入韓國辣醬與辣椒粉一起熱炒。不過，司機食堂裡的豬肉料理則以醬油調味居多，有些則是用炭火慢烤而成。

韓國的豬肉料理「辣炒豬肉」，一般是將豬肉加入韓國辣醬與辣椒粉一起熱炒。不過，司機食堂裡的豬肉料理則以醬油調味居多，有些則是用炭火慢烤而成。（圖：網路）

有些司機食堂則提供類似中華料理店的炸醬麵、烏龍麵等為主。雖然提供的菜色類似中華料理店，但氣氛大不相同，也不會提供類似辣海鮮麵之類的常見中華料理。另一種司機食堂常見的菜色，就是日式的炸豬排飯。這類的司機食堂主要集中在首爾的城北洞或南山一帶，受歡迎的原因主要也是地處偏僻好停車，以及分量充足。另外，湯飯類的料理也是常見的司機食堂菜色，像是血腸湯（순댓국）、牛血湯（선짓국）、排骨解酒湯（뼈해장국）等，也都是司機大叔們喜歡的食物。

為了符合司機們的需求，司機食堂的營業時間通常與一般餐廳不一樣。一般人用餐的時間，大多數就是計程車司機們忙著營業的時間，也因此，司機們通常用餐的時間會錯開這些營業高峰期間。一般來說，司機們的午餐時間通常在下午二點到四點之間，也就是普通人的午餐時間過後、晚餐下班時間之前這段時間。晚上則要等到八九點之後，才比較有時間用餐。為了配合晚上開車營業的司機，許多司機食堂也就變成24小時營業。

韓國計程車司機的勞動狀況

去過韓國首爾的人，一定會注意到街頭到處都是的計程車。韓國的計程車分成二種不同的類型，一種是個人的計程車，另一種則是法人（公司）的車。根據韓國「全國個人計程車運送事業組合聯合會」的統計，2018年如果不包含公司車，光是首爾就有約八萬輛個人計程車登記，全國約有27萬名計程車司機以此為生。

這些計程車司機的勞動狀況如何呢？

根據統計，個人計程車司機平均一天開車11-12小時，月休四日，在這種情況下，月收入約217萬韓元（約新台幣六萬左右），雖然比起基本薪資（約174萬韓元，約四萬七千台幣）稍高，但這可是一天坐在駕駛座上12個小時換來的血汗錢。如果自己沒車，而是向公司借來的車子的話，即使一天工作11個小時、月休四天，月薪大概只能拿到150萬韓元，比最低薪資還要低。

在這樣惡劣的勞動情況下，新的科技對於計程車司機帶來了更多的挑戰。Uber進入韓國時，受到許多計程車司機的激烈反抗，因此後來黯然退出韓國市場。然而不只外來的Uber，韓國本土的大公司Kakao也嘗試推出類似的Kakao taxi叫車服務。如果這個服務真的推出，勢必讓計程車司機的處境雪上加霜。計程車司機們多次的抗爭，甚至還有兩名計程車司機自殺焚身而亡，在這麼激烈的抗爭之下，Kakao taxi的服務宣布暫緩。只是，不知道類似的服務甚麼時候還會再繼續推出。

我在韓國搭乘計程車的經驗其實多數不是很好，很多計程車司機的確態度很差，讓我常常膽戰心驚，甚至有被司機辱罵的情形發生過，很多時候司機拒載短程，也讓我吃了不少苦頭。但是，我也遇過很溫暖的司機先生，留下溫暖的回憶。在生活如此艱難的時刻，很多計程車司機們其實是流血爆肝在工作。司機食堂是他們能短暫休息的地方，也是在韓國最能體會勞動階級日常生活的地方之一。

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