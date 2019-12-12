這世界上所有值錢的東西都來自於概念，即使鈔票本身都是個概念，如果可以接受一張印得花花的紙可以買到實體的東西（好比一根香蕉，或很多根），那麼，理解有人願意為把香蕉貼在牆壁上付出三百多萬，也沒這麼難吧？

個人意見

最近火熱的新聞應該是一根用膠帶黏在牆上的香蕉，在邁阿密的巴塞爾藝術博覽會以十二萬美金賣出，合台幣三百多萬，這個作品有三個版次，依照有版次藝術品的規矩，第三版比前兩版都貴（畫廊的人跟我解釋過「因為這代表很多人想要，所以越後面編號價錢會越高」），要十五萬美金，也就是有三個人用幾百萬買了一根黏在牆壁上的香蕉。

因為這件事看似太荒謬，所以引起了廣泛的討論，最常見的說法就是有錢人窮極無聊，用膠帶黏在牆上的一根香蕉需要花三百多萬去買嗎？我也會黏啊！這個說法很流行也很通順，很有趣，很易懂，但讓我問大家一句，大家都會黏，大家都買得到膠帶和香蕉，為什麼只有這（三）根香蕉被人以數百萬的價錢買下來？為什麼跟他買不跟你買？

一根用膠帶黏在牆上的香蕉，在邁阿密的巴塞爾藝術博覽會以十二萬美金賣出。（圖：網路）

這個香蕉是一個義大利的知名雕塑家Maurizio Cattelan的作品，他以後杜象主義，帶有諷刺意味的現成物或雕塑聞名，之前也引起媒體報導的純金馬桶就是他的作品，其他的作品包括被隕石砸到的教宗，寫著「The End」的墓碑等，他的作品談當代消費主義、宗教，或反思藝術本身的價值，都是很經典的題材。

嚴格來說這個香蕉作品，你買到的其實不是那根香蕉，而是香蕉本身傳達的理念，因為買的人可以自行更換香蕉（和膠帶），所以買到的其實是創作理念，跟一個畫廊證書，這聽起來十分荒謬，但並不荒謬到極點，我個人看過在賣的藝術品包含用簽字筆把空間整個描邊，然後買的人會買到，一隻簽字筆跟證書，我記得那個作品也是三百萬的樣子，還有一個石頭圍成圓圈的裝置藝術，買的人會買到，一箱石頭，證書跟如何擺放石頭的說明書。

誰買那個香蕉作品也很有趣，第一位買家是邁阿密的知名藝術收藏家，第二位則是巴黎傳奇選品店Colette的創辦人，第三位買家據說是一間博物館，藝術這個東西本來買的就是一個概念，其他執行的技術和工藝都是能否良好傳達理念的工具而已，藝術家本人表示他一直想做這個作品，試圖用金屬和塑膠做過，但最後還是覺得真正的香蕉才能真正地傳達這個作品。

在展出的第幾天時，有一個人跑去吃了那根正在展出的香蕉，很多媒體紛紛下標「化為烏有！」、「大災難！」但其實不是的，因為三百多萬買的不是那根香蕉，而是香蕉想傳達的概念，所以我們可以誇大點說，這個作品賦予了香蕉永恆的生命，一根永生不死的香蕉，可以換香蕉但概念是不變的，所以基本上那根香蕉的存在，跟007或蝙蝠俠是一樣的，它是一個概念。

有人會問「三百多萬買個概念不會太貴嗎？」

哦，這世界上所有值錢的東西都來自於概念，即使鈔票本身都是個概念，如果可以接受一張印得花花的紙可以買到實體的東西（嘿，好比一根香蕉，或很多根），那理解有人願意為把香蕉貼在牆壁上付出三百多萬，也沒這麼難吧？

最後，那個作品有個名字，叫做Comedian，喜劇演員。我不得不說，它真的是最成功的喜劇演員，你看逗笑了多少人，中間的媒體產值有多少，這個作品將留名藝術史，三百多萬對有那錢可以花的人來說，一點也不貴。最棒的一點是對於買不起的人，你永遠可以嘲笑「只是用膠帶把香蕉黏在牆壁上嘛。」畫廊跟藝術家都賺到錢，收藏藝術的人覺得擁有一件有意義的作品，買不到的人得到娛樂，喜劇演員這作品根本超成功的，這種大家都開心的好事很難發生。

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