產業方面的碳中和終究只是一半，在所有消費時都有意識，並讓這個意識去影響產業才是重要的，如果消費者對碳中和這件事冷感，那可能接下來也會無聲無息的消失。

個人意見

最近時尚界不只是所謂「吹起環保風」（因為凡是風都是會停的），似乎是真心放感情在做環保、永續這個東西，環保永續這個主題一直是某些人關心的話題，但要真的成為風潮，必須是由幾個一線品牌帶領，議題本身的能見度跟延續性才會有。

古馳剛剛結束的2020春夏服裝秀，最大的一個訴求之一就是所謂的Carbon Neutral，碳中和，這是指總是放碳量為零，排放多少碳就做多少抵銷措施，這場秀的邀請函使用回收紙，所有的服裝製造皆遵守環保準則，秀的佈景將在秀後運到各地做櫥窗佈置的材料，至於從世界各地搭飛機來看秀的嘉賓，他們為此種樹造林來抵消飛機的碳排放，這需要付出努力心血來達成，所以這個努力是很值得敬佩的。

古馳2020春夏服裝秀，最大的一個訴求之一就是所謂的Carbon Neutral，碳中和。（euronews.com）

Vivienne Westwood則是多年來都支持永續的設計師，她還應百貨公司的邀請去做一個環保的演講，Dior服裝秀上的樹木佈置，在秀後那些樹將被移植到花園，品牌開始注意碳排放和環境永續當然是一件好事，只是我有兩個問題：第一個是為什麼，第二個是效果究竟如何？因為這些可是大型產業，不是所謂「心意有到就好」就可以解決的。

首先是為什麼，許多品牌在這幾年逐漸擁抱環保，最早開始的就是不用皮草，我覺得不用皮草的出發點未必有宣稱的那麼純正，什麼愛護動物之類，而是當代主要的消費者已經對皮草不感興趣，至少在下手時會感到遲疑，所以環保其實是由消費端發動的，當你製作的商品因為這些或那些原因而不被消費者購買喜愛，那麼作為產業就該回應消費者的需求，所以不使用皮草是一個不止展現出良心的舉動，更是一個合理的商業決策。

Dior服裝秀上的樹木佈置，在秀後那些樹將被移植到花園（thepeakmagazine.com.sg）

我想減少碳排放也是如此，而又有誰比名牌更適合推廣（或鼓吹）永續呢？永續的時尚概念其實奠基在「不過度消費」上面，就是買得好比買得多重要，品質勝過數量，以品質自詡的名牌自然最適合推動這一活動，一個可以使用長久的高級品，而不是用過即丟的快時尚，在意義上的確比較環保，因為那個價錢你得穿個二十年才划得來。

只是這個「不過度消費」與時尚的腳步有其相違背之處，因為時尚的基本就在於每季推陳出新出新花樣，有長有短，從合身到寬鬆又到合身，包包變大變小變斜背變手提，才能維持整個產業的轉動，如果消費者不受鼓舞每三到六個月就想購入新品，時尚品牌無論價格高低都會面臨存在的危機。

所以產業方面的碳中和終究只是一半，在所有消費時都有意識，並讓這個意識去影響產業才是重要的，如果消費者對碳中和這件事冷感，那可能接下來也會無聲無息的消失。

這是一個消費和生產心態的轉折點，但碳中和其實是一種只有某個價位以上才負擔得起的良知，良知的價格就在名牌的標籤上。

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