個人意見》不滿意芭比娃娃

芭比娃娃比誰都努力去迎合社會的期待，或應該說，她比誰都努力去迎合社會對女性的期待，她同時要美麗又要政治正確。芭比也許做過無數種工作，但她唯一沒做過的就是讓男人養。

個人意見

最近美泰兒公司推出一間日租房，就叫做芭比夢幻屋，屋子有游泳池、擺滿各種粉紅配件，還有一間超大更衣室，裡面擺滿各種真人尺寸的芭比打扮，我看到那屋時心想「這真是網美的終極聖地」，然後我才想到，芭比根本超越時代，她就是現代所有網美的原型。

芭比娃娃大概是世界上最被討論，最具爭議的玩具，仔細想想其實是一件很荒謬的事，因為她只是一個塑膠換衣人偶，要細究芭比的身世，當然有人調查的很清楚，美泰兒的創辦人說是她自己想出來的主意，其實芭比跟德國的莉莉娃娃驚人的相似，但莉莉娃娃是報紙上一個色情漫畫的實體化，她是一個在舊世界從事可疑工作的女子，到美國以後改頭換面重新塑造自我（如果擬人化的說的話），這點芭比的出身相當美國夢，來自各種地方有各種過去的移民，在美國這個地方重新塑造自己，變得陽光健康超美國，這點我還蠻喜歡的。

美泰兒公司推出一間日租房，叫做芭比夢幻屋，屋子有游泳池、擺滿各種粉紅配件，還有一間超大更衣室，裡面擺滿各種真人尺寸的芭比打扮。（圖：網路）

關於芭比的爭議，很大一部分是圍繞在她的身體上，大家認為芭比娃娃腰細奶大對女性的身體自我形象有不良的影響，我也相信過這一套，但當然芭比有實際擁有這種身材的理由，那就是她是一個換衣娃娃，衣服要穿在她身上好看，而既然她是一個縮小的人偶，所有的布料穿在她身上都會變得很厚，她的身體被造成那個樣子其實不是出於「塑造一個不可及的美麗標準」，而是實際的考量。

假設小孩真的會因為芭比的身材而對自己產生不切實際的期待好了，為什麼市面上的各種英雄玩具、超人玩具，都沒有人說「小男孩看到以後會對自己長大後的身材產生不切實際的期待，所以會去濫用類固醇。」？沒有人會說「小男孩長大以後會期待自己的車會變機器人」？更不要說那些玩具槍、模擬戰鬥的各種遊戲是否助長暴力，在這點我找到一個理論的缺口，那就是如果玩具影響我們對自己或未來的看法，為什麼我們永遠質疑的都是女性的玩具，質疑的是女性？

芭比娃娃比起世界上任何其他玩具都更努力的要跟上時代，她做過各種職業，從早期的泳裝模特兒或夜總會女歌手，到企業總裁或太空人，她胖過瘦過高過矮過，她有亞洲裔非洲裔的朋友和變體，有一度她還坐過輪椅，只是社會對芭比的批評一直沒有停過，算算她年紀也不小了，所以社會上也是有人說她老說她過時。

芭比娃娃比起世界上任何其他玩具都更努力的要跟上時代，她做過各種職業，從早期的泳裝模特兒或夜總會女歌手，到企業總裁或太空人，還當過法官。（圖：網路）

芭比娃娃有亞洲裔非洲裔的朋友和變體，有一度她還坐過輪椅。（圖：網路）

芭比娃娃比誰都努力去迎合社會的期待，或應該說，她比誰都努力去迎合社會對女性的期待，她同時要美麗又要政治正確，然而還是有人說這種「離婚的芭比最貴因為她有肯尼的車肯尼的房。」的笑話，其實按照芭比的設定，那都是她的車她的房，肯尼是公司屈就於社會壓力為她創造出來的男友，芭比也許做過無數種工作，但她唯一沒做過的就是讓男人養。

我最後明白對芭比的各種要求其實好像原因很單純，就是一種厭女的展現。

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