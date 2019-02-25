漫遊藝術史》映像西部：談好萊塢的戲服、角色設定與族群認同

好萊塢的西部片亦如同美國社會與時俱進，反映民權運動與女性主義的思潮，重新形塑諸多黑人、女性等角色，賦予更重要的戲份，一別獨尊白人男性的敘事觀點。

◎番薯王

從2018年三月至2019年二月，位於印第安納州首府印第安納波利斯（Indianapolis）的艾托喬格美國印第安與西部藝術博物館（Eiteljorg Museum of American Indians and Western Art），推出好萊塢的「映像西部特展」（The Reel West）。該展涵蓋許多好萊塢西部電影與電視劇的戲服、海報，並檢視角色設定與族群認同的關係，以及其在美國文化中的象徵意義。

【圖 1】展場一景，西部片的經典角色圖卡與其對應的各類帽子。

進入展廳除了許多海報與簡易的放映空間外，展場入口陳列許多經典角色在片中的帽子，尤以黑白深淺兩色為主。這些帽子的樣式與顏色，有時係屬視覺上的需要有時則象徵劇中角色的人格特質，所以黑白兩帽也可能隱含黑白兩道的對比。【圖1】服飾呈現角色特質的論述也呼應相鄰的展品：英雄與惡人，在英雄的部分展出的是電影《四大漢》（Silverado, 1985）中由琳達杭特（Linda Hunt, 1945-）飾演史黛拉（Stella）所穿的戲服。【圖2】【圖3】史黛拉在戲中是個為人正直的酒館女掌櫃，戲服的顏色和質料與其他角色不同，有著稍微繁複的花紋，低調不俗艷，搭配暗酒紅的主色調。琳達杭特就是近年動畫電影《超人特攻隊》（The Incredibles, 2004）的衣夫人，嬌小的身型和一旁展出電影《險路勿近》（No Country for Old Men, 2007）主角哈維爾巴登（Javier Bardem, 1969-）飾演的安東奇哥（Anton Chigurh）戲服成強烈對比。哈維爾巴登的戲服以深色為主，黑色的牛仔夾克暗示著他反派殺手的身份，他的殺人武器空氣槍亦陳列於展場中。

【圖 2】左為琳達杭特在《四大漢》的戲服，右為哈維爾巴登在《險路勿近》的戲服與道具。

【圖 3】電影《四大漢》劇照，左為酒館女掌櫃史黛拉，由琳達杭特飾演。

展場的另一亮點是李安執導《斷背山》電影（Brokeback Mountain, 2005）中傑克（Jack Twist）的戲服，搭配著電影的劇照與海報，讓人回想起電影的情境，特別是最後一幕。在拖車屋中艾尼斯（Ennis Del Mar）打開衣櫃，櫃門上他與傑克的襯衫套疊在一起，象徵兩人深深擁抱永不分離的鏡頭，也省思西部片的演變與現今角色的性別設定。【圖4】同性戀族群長年以來被西部片類型忽略，《斷背山》實屬特例，顛覆了傳統男性氣概主導的類型傳統，將同性戀的角色元素與雄渾的西部風情並置。描述60年代兩名牛仔在懷俄明州放牧所培養出的同性情誼，提供對傳統西部片的新詮釋。展間除了平面電視外亦搭配諸多圖卡，解釋西部片中不同族裔、性別等角色問題。

【圖 4】特展中《斷背山》的展牆，搭配電影海報、戲服、平面電視說明牌。

好萊塢的西部片亦如同美國社會與時俱進，反映民權運動與女性主義的思潮，重新形塑諸多黑人、女性等角色，賦予更重要的戲份，一別獨尊白人男性的敘事觀點。如近年來昆丁塔倫提諾（Quentin Tarantino, 1963-）的《決殺令》（Django Unchained, 2013）和《八惡人》（The Hateful Eight, 2015）就以非裔美國人為主角，並以其經驗為故事主軸。雖然早在20、30年代就有全非裔美國人卡司的西部電影，針對非裔美國人觀眾並屬低成本的非主流電影，這個現象在60年代的民權運動後逐漸改觀。西部片的其中一分支在60與70年代越趨暴力，這點不僅與民權運動有關，更受到反戰運動的影響。

西部電影中的女性形象也時常和時代社會中的性別角色形成對話，早期的女性角色多半年輕未婚且柔弱，這在20、30年代的女性參政與平權運動持續興盛後稍有改觀，女性角色獨立的主體性日益增加；但是概括而論，地位仍不足男性角色，即便在70年代第二波女性主義運動後亦是如此。所幸近年來當代思潮下的西部片類型賦予女性更獨立重要的的角色， HBO翻拍自同名電影的電視劇《西部世界》（Westworld）便是其中一例，而《西部世界》更融合了好萊塢的西部片與科幻片類型。

西部片中族裔跟地域常息息相關，在拉丁美裔與美國原住民的部分，好萊塢也希望打造更如實地描繪或對過去的刻板印象提供批判視野，或者是增加並重塑亞裔角色，如近年翻拍1960年《豪勇七蛟龍》（The Magnificent Seven, 1960）的《絕地七騎士》（The Magnificent Seven, 2016）等。原版《豪勇七蛟龍》的故事靈感來自日本導演黑澤明（Akira Kurosawa, 1910-1998）的《七武士》（Seven Samurai, 1954），融合西部故事，日本武士決鬥的運鏡手法則常在西部片類型中參照運用。近年的版本《絕地七騎士》更加入韓籍男星李秉憲（1970-）飾演刀刃兵器專家，呈現族裔多元的西部故事，一反過去西部片中亞裔移民的形象，尤其是華人經常僅能飾演廚師或鐵路工人的情形。一方面導演是李秉憲的粉絲，另一方面李秉憲本人也表示他從小就看美國西部電影長大。西部片類型不斷演化展現不同的風貌，《絕地七騎士》亦由非裔美國人演員丹佐華盛頓（Denzel Washington, 1954-）擔綱第一男主角，角色性格驍勇善戰並在劇中指揮大家扶弱濟貧。

西部片的元素也會在常民文化或其他電影類型中出現，尤其是針對兒童所設計的周邊商品。例如展場就陳列了50年代以經典西部片角色卡西迪（Hopalong Cassidy）為主題的保溫瓶，以及用西部片演員和歌手伉儷羅伊羅傑斯（Roy Rogers, 1911-1998）和黛兒埃文斯（Dale Evans, 1912-2001）為封面的午餐餐盒，兩者都融合西部元素。另外，同一個展示櫃中也有膾炙人口的動畫電影《玩具總動員》（Toy Story）系列中的主角伍迪（Woody），伍迪便是全身西部牛仔裝扮的玩偶。【圖5】

【圖 5】特展中的兒童與常民文化展櫃，包括保溫瓶、午餐餐盒、《玩具總動員》的主角伍迪。

此外，本次的「映像西部特展」還展出導演柯恩兄弟（Ethan Coen and Joel Coen）2010年翻拍電影《真實的勇氣》（True Grit, 2010）中女主角麥蒂羅斯（Mattie Ross）（海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld, 1966）飾演）穿著的全套戲服、凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones, 1969-）在2005年的電影《蒙面俠蘇洛》（Legend of Zorro, 2005）中的戲服，還有約翰韋恩（John Wayne, 1907-1979）、克林伊斯威特（Clint Eastwood, 1930）、吉米福克斯（Jamie Foxx, 1967-）和其他影星在西部片中的戲服或帽子，展覽豐富地闡述西部片類型在電視、電影與視覺文化的脈絡，以及在美國文化與社會認同中的視覺意象。

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本文經授權轉載自漫遊藝術史 映像西部：談好萊塢的戲服、角色設定與族群認同

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