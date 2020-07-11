自由限時批 》中共病毒受審判日子不遠了！

李全無

顯然，美國朝野將2019冠狀病毒疾病（COVID-19又稱（武漢病毒）直呼「中共病毒」（Chinese Commumist Virus或China Virus），並非只是憤怒而已！乃是有許多科學根據的。無怪美國8日正式告知聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），明年7月6日就要退出世界衛生組織。

而今天又有了新証據，就是中共與世衛聯手隱匿疫情！中國女病毒學家閻麗夢（Li-Meng Yan）先前逃出香港赴美，10日接受美國《福斯新聞》專訪時爆料，她在2019年被指派研究武漢肺炎病毒，強調自己及家人的生命處於危險之中，認為「中國政府會殺了我」。

閻麗夢是香港大學公共衞生學院的病毒學、免疫學博士，她表示，「我來美國的原因是，傳遞關於COVID-19真相的訊息。」

閻麗夢說，自己是世界上最早研究新型冠狀病毒的科學家之一。她在2019年被香港大學公衛學院、世衛組織參考實驗室的主管潘烈文博士要求研究「奇異的SARS」，例如那些2019年12月底從中國傳出的病例，但當時中國政府拒絕讓包括香港在內的海外專家前往武漢進行研究，因此她轉而向當地友人求助以獲得更多訊息。

中國女病毒學家閻麗夢10日接受美國《福斯新聞》專訪時爆料，她在2019年被指派研究武漢肺炎病毒，強調自己及家人的生命處於危險之中，認為「中國政府會殺了我」。（圖取自福斯新聞）

閻麗夢有1位朋友是中國疾控中心的科學家，據稱這個朋友於去年12月31日告訴閻麗夢有關病毒人傳人的資訊，比中國或世衛組織承認可能人傳人的時間還要早得多。

在得出初步結論後將結果呈報上司，「他只是點了點頭，然後告訴我繼續工作」，幾天後，也就是今年1月9日，世衛發表聲明：「中國政府指出，病毒可在某些患者中引起嚴重疾病，但不能於人與人之間輕易傳播。」

閻麗夢說，在世衛聲明過後，曾經公開討論該病毒的醫生或研究人員，全都被下封口令，武漢市的醫護人員對他們發出警告：「不要向他們詢問細節」，當地的醫生友人說：「我們不能談論它。」接著武漢肺炎人傳人的病例便開始逐日升高。

她指出，她於1月16日再次向其主管匯報病毒調查結果時，被要求「保持沉默與謹慎」，以及「不要觸碰紅線」，她當時得知，世衛組織附屬實驗室的聯合主任裴偉士（Malik Peiris）也知情人傳人的細節，但並沒有對此採取任何措施。裴偉士對於《福斯新聞》的詢問沒有給予回應。

閻麗夢說，當下知道疫情會發生，因為像世界衛生組織這樣的國際組織，竟然與中國政府和中國共產黨一起腐敗，她不希望錯誤的訊息被散佈到世界各地，才毅然決然謀畫逃亡到美國。

而當她來到美國後，人在中國的朋友與家人均遭到政府迫害，她的香港大學職工身分已被註銷。

她强調，世衛組織附屬實驗室的主管早知情病毒人傳人，但沒有採取任何動作。反觀今年1月9日，世衛組織聲明卻說：「根據中國當局資訊，此病毒可在部分患者身上引發重症，不易在人與人之間傳播…要判斷此群聚感染的整體風險，資訊還很有限。」

而習近平則在2020年1月28日在北京會見譚德塞「唱雙簧」，在在令人痛心。

只要看今（11）日世界衛生組織（WHO）公布，全球新增病例己創下新高紀錄，24小時增加22萬8102例。便知中共和世衛隱瞞和延誤，禍害全球世人，人神共憤！

根據每日通報，這次最高單日新增確診病例，主要來自美國、巴西、印度和南非。能說美國和印度「仇中共、恨中共」錯了嗎？！事實是勝於雄辯的！

莫怪美國總統川普今（11）日就指出，美中關係因北京處理疫情的爆發已「嚴重受損」，根本回不去了！他目前不考慮兩國間第2階段貿易協議，是正確的抉擇。

而日跨黨派議員聯盟，亦不遑多讓，提3大罪狀反對習近平訪日！日本眾議員、「日本會議國會議員懇談會」會長古屋圭司在日前提要求停止習近平訪日的請願書，並提出停止習近平訪日的3大原因：其中之一，是北京須負起在全球武漢肺炎疫情的責任；而中共實施「港版國安法」，與尊重人權等國際規則相距甚遠，不能夠容忍，讓習近平以國賓身分訪問，與日本國家利益背道而馳，正是一針見血！

《華盛頓郵報》在不久前就報導，美國駐中大使館官員其實早在2018年初即向美國政府提出警告，指這間當時全中國唯一的P4實驗室安全性不足，因當年參訪後發現其旗下科學家正拿蝙蝠身上的冠狀病毒進行危險研究。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近來更是一連串炮轟北京稱，中國早在去年11月就已知道武漢肺炎病毒的存在。現不僅要查武漢病毒研究所，亦要查正在運作的數個實驗室，更要將對病毒從實驗室外洩的可能性，進行徹底的國際調查。

其實，國際科學界近來亦紛指武漢肺炎病毒，係來自中國的P4實驗室，其中包括諾貝爾獎得主呂克·蒙塔尼耶（Pr Luc Montagnier）。現連俄羅斯生物學權威彼得朱馬可夫（Petr Chumakov）也說，中國武漢P4實驗室做了瘋狂的事。

俄媒《MKRU》報導，先前諾貝爾獎得主呂克·蒙塔尼耶指出，武漢肺炎病毒是來自武漢的實驗室，且是人為操縱，於來自蝙蝠的病毒中加入幾段愛滋病毒基因序列，這並非自然的病毒，乃是分子生物學家所爲。

前次世衛組織通報的單日新增武肺病例最高紀錄，為本月4日的21萬2326例。全球染疫致死人數約每天5千人。 據路透社統計，本月8日全球染疫確診病例數已突破1千2百萬例，疫情爆發7個月已奪走55萬5000多人性命。 而最令人恐怖的是，武肺致死的病患，幾乎每個臟器都會出現血栓。

據（CNN）報導，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）病理學系主任拉普奇耶維茨（Amy Rapkiewicz），昨晚接受電視節目「柏奈特有話大聲說」（Erin Burnett OutFront）訪問表示，已知某些武漢肺炎患者會出現血栓問題，但實際的程度與範圍「相當誇張」。

她說，爆發疫情的初期階段，臨床醫師除了注意到病患的「血管和各種大血管裡」有很多血栓，「解剖時我們還看到這種情況的擴散」，「血栓不僅在大血管，微血管裡也有」。

拉普奇耶維茨表示：「這情況很誇張，因為儘管我們可能會料到肺部有血栓，結果在作解剖研究時發現，幾乎每個器官裡都有血栓。」她概述相關發現的研究報告刊登在6月底發行的國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）旗下子刊「電子臨床醫學」（EClinicalMedicine）上。 她說，解剖也發現大核細胞（Megakaryocyte）或稱之為大骨髓細胞的異常狀況，這種細胞們通常不會出現在骨骼或肺臟之外。

她指出：「我們在心臟、腎臟和肝臟裡發現這種細胞，尤其是心臟。大核細胞會產生與血液凝固密切相關的東西，稱為血小板。」使人不寒而慄！ 如今中共因隱匿疫情，製造大外宣和假訊息，己紛遭國際社會和媒體一一戳破，繼而各國紛起究責、索賠，連非洲國家都看破手脚，亦紛發起「不還債」運動，以抵沖索賠所需，可見中共的多行不義，連非洲和主辦諾貝爾獎的瑞典都唾棄！

目前40多國求償金額包括美國在內已有多國官方或民間團體向中國求償、總額超過新臺幣 1600 兆元，德國亦向中共提出1620億美元的疫情賠償法案。連「非洲兄弟」奈及利亞的律師，都集體向目前是倫敦的英聯邦仲裁法庭（Commonwealth Arbitral Tribunal London）起訴中共。據奈及利亞《每日郵報》（Daily Post）報導，這些律師要求中共賠償2千億美元，以彌補給奈及利亞人民造成的「生命損失、經濟扼殺、精神創傷、艱難困苦、社會迷失、精神折磨以及對正常日常生活的破壞」。

原本參與「一帶一路」計畫的坦尚尼亞就己決實廢除與中國簽署的100億美元貸款。而今非洲國家亦多已成了武漢肺炎的重災區，據估計，未來將高達一億人確診，死亡更達數千萬人以上。就在世界多國紛以中共隱瞞疫情進行索賠之時，非洲包括衣索比亞、 肯亞、 奈及利亞、盧安達、索馬利亞、 南非、突尼西亞、烏干達、辛巴威等國亦紛揭竿而起，更已發出要求中國減免巨額債務的聲音 如今第二波疫情來勢洶洶，不少國家最近單日確診人數屢創新高，美國對於世界衛生組織（WHO）防疫不力相當不滿，將於明年7月6日退出世界衛生組織。世界衛生德塞書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則是罕見落淚。此人可說是爭議不斷，更被外界普遍認為不斷幫北京講話，立場親中。過去還曾公開指控台灣對他種族歧視、人身攻擊，美中經濟與安全審查委員會（USCC）對此，則發布報告指出，這些攻擊其實來自中國。

是以「共犯」的譚德塞，亦因配合隱匿作惡，遭到世人譴責，連WHO都蒙羞。白宮前首席策略長班農（Steve Bannon）曾在自媒體「War Room」主張國際法庭對中共高層進行紐倫堡（Nuremberg Trials）模式的審判。他表示，即便還沒談到這個病毒是否為生化武器，單就中國隱瞞疫情、拖延通報一事，已經害死不少人，中共應該負起責任。看來國際公審的日子不遠了。

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