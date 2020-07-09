自由限時批》三峽大壩成中共崩解前兆！

李全無

前蘇聯1991年垮台前的各種徵兆，今中共幾多應驗。其中以修建大型水利工程造成史無前例的生態自然災難為最！就和目前三峽大壩引發的長江、黃河洪災不斷情景若合符節，慘不忍睹！而中共又多了疫情、經濟、香港國安法等的災難，已是大禍臨頭，而在公然和美及民主陣營為「敵」後，軍演軍備競賽花費極巨，反使洪災將成壓垮中共政權的最後一根稻草！

三峽大壩屢傳潰堤，不是新聞，而下游6億人口恐遭殃，才是人命關天！目前中國大型水壩超過2萬5千座，占全球總數的一半，而不安全的水庫危壩比例，却占40%到50%左右，至少1萬座。

而據中國水利專家董哲仁論文《河流生態恢復的目標》中，便述及前蘇聯自20世紀30年代開始大規模興建水利工程。亦是肇致蘇聯解體主因之一。其前後相繼完成的有：費爾干納大灌渠（1939）、北克里木運河（1971）、卡霍夫主幹渠（1979）和列寧卡拉庫姆運河（1980）等近百項規模不等的水庫。直至前蘇聯解體，大規模水利工程計劃才被束之高閣。

中共比起當年的蘇聯水利工程建設，實有過之而無不及。中共建政後，除了黃河的三門峽水利工程，危害最大的就是長江三峽工程。三峽大壩1995年開工，2006年5月竣工，蓄水後引發的地質災害、污染、水系失衡等問題衍生不斷，已被稱為「世界最大爛尾工程」。

廣東省惠州市永漢鎮六月初遭暴雨襲擊，許多房屋、田地遭洪水淹沒。（路透）

而類似三峽工程的大壩、建水庫、蓄水發電的治水思路，早已有失敗的先例，像黃河中上游的三門峽水庫就是前車之鑑。1960年號稱中國第一座大型水利工程的三門峽水庫，2004年，為徹底解決渭河水患，三門峽水庫不得不停止蓄水發電。

另如1975年河南板橋的潰壩，就造成23萬人死亡。《探索》頻道還將此事故列為「全球人為技術災難」之首，這起世界上最慘烈的潰壩事件甚至超過了前蘇聯的車諾比核災。

又如2008年5月13日汶川大地震以及隨後系列的地震，無不與三峽工程有關；雲南的西南省份連年大旱，三峽工程也脫不了關係。目前耗資5000億人民幣的南水北調工程，仍還在進行。

自2020年汛期以來，長江流域多地便爆發洪災。而號稱蓄水量可達175米的三峽大壩，145米就洩洪，可見防洪功能不彰，研判三峽大壩將步三門峽水庫後塵，不是炸掉，就是要廢掉！所謂的廢掉，即是把所有的閘門都打開，讓水流自然的穿堂而過。

據旅德水利專家王維洛估算，汛期三峽大壩的壩前水位達到175米，重慶水位可達到217米。重慶市火車站的鐵軌標高為海拔196米，屆時，重慶市的所有鐵路線都要被淹沒，市區的一部分，也會被淹沒。簡言之，三峽大壩的壩前水位達到175米時，對下游或有防洪作用，但庫區的部分居民早被沖走了，重慶市也就被洪水淹沒了。好不悽慘！

自中共官方自6月開始發布暴雨預警，已有26省逾千萬人受災，長江三峽大壩先前不斷傳出潰堤風險，甚至在網路上流傳三峽大壩壩體變形的照片。水利專家王維洛更指出，比起變形的問題，三峽大壩「滲漏」的危機更為嚴重。壩體船閘四周的滲漏問題相當不樂觀，是施工最差、位移最大的所在。他並指出，三峽大壩從工程論證、設計、到最後的施工品質檢查，均為相同人馬進行，無疑是「球員兼裁判」。

然則，台灣水利專家李鴻源也一些不同的看法，他認為，三峽大壩真正的問題有二，是「超限利用」和「水污染」。「超限利用」係指人住在不應該住的地方。「沒有一個水庫的集水區可以住一億人。」他表示，四百億噸的水蓄在三峽大壩，且不論有沒有可能引發地震，微氣候一定會改變。至於一億人口產生的水污染流向四百億噸的水，這麼龐大的規模是不可能被管理的。

氣候變遷己讓人類不能再迷信大系統，「我們要談的是中系統跟小系統。防洪、供水的觀念都要改變。」

截至本月3日，中國今年的洪澇災害造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等26省（區、市）1938萬人次受災，經濟損失達人民幣416.4億元。而入汛以來，全中國有75個縣（市）日降水量突破當月極值，32個縣（市）日降水量突破當季極值，部分縣（市）日降水量甚至打破當地歷史紀錄。

網路上曾熱烈討論三峽大壩是否存在潰堤問題，一名中國網友表示，重慶市公安機構發布通知，若有人在網路或公開場合發布汛情的「敏感消息」，立即逮捕法辦，絕不姑息。中國公益人士董廣平則說，這是為了「維穩」的需要，對管制維穩是否有利，亦是以此為標準，「此不是洪災大小的問題，亦不會考慮民眾的安穩死活，這個不是它關心的。」

一旦三峽大壩潰堤，據估計占中國GDP40%的地區都會被水淹過，若潰堤洪峰的最大流量達到100到237萬立方公尺，將會先從旁邊開始侵襲，以100公里時速前進的洪水會直接到達葛洲壩，摧毀葛洲壩後再進入宜昌市區，30分鐘內宜昌市區會被淹在20公尺的洪水底下，根本來不及逃。屆時10小時內經過武漢，一天之內到南京，接下來衝向上海，如果潰堤潰壩會一路往東南的方向走，中間則是中國最精華GDP最高的地方，將一夕摧毀。

有媒體報導指出，若中國當局隱瞞潰壩消息，大壩在無預警的情況崩潰，長江中下游地區恐葬送數億人的生命財產，將是中共政權淪亡前兆！

由於各界矚目的三峽大壩面臨潰壩的風險，網路上還流傳三峽大壩壩體變形的照片。並提到中國民間三大預言的作者之一的劉伯溫，在其《金陵塔碑文》就有「一線鐵難當」說法，被外界引申為三峽大壩的潰堤危機，若潰堤後會是怎樣的慘況，劉伯溫用了34字生動描述，其中的「繁華市，變汪洋。高樓閣，變泥崗」，令人驚奇不已。

《金陵塔碑文》相傳民國七年（西元1918年）為國民革命軍入南京時發現，有段文字：「一氣殺人千千萬，大羊殘暴過豺狼。輕氣動山嶽，一線鐵難當。人逢猛虎難迴避，有福之人住山莊。繁華市，變汪洋。高樓閣，變坭崗。父母死，難埋葬。爹娘死，兒孫扛。萬物同遭劫，蟲蟻亦遭殃」。對照中國現況，讓人不寒而慄。

據「希望之聲」報導，當中那句「一氣殺人千千萬，大羊殘暴過豺狼」這兩句被預言家解讀爲，中共病毒這種通過空氣散播的瘟疫，奪取千千萬萬人的生命，而「輕氣動山嶽，一線鐵難當」，便是指三峽大壩，在地震等災害面前，脆弱至極，無力與自然的力量抗衡。

若再對照蘇聯垮台前的九大徵兆，中共幾全應驗。包括1. 舉辦莫斯科奧運會，獲得金牌總數第一（中共亦辦過奧運）；2. 發射和平號太空站（中共亦不惜工本和美俄作太空競爭）；3. 流血事件每年近20萬起（城市鄉鎮皆有大小不同事件）；4. 增加維穩經費和國防經費；5. 年輕人熱衷於公務員行業（中國學生亦然）；6. 爆發重大的國內事故（蘇聯車諾比核災，中共亦有天然重災人禍）；7. 修建大型水利工程造成史無前例的生態自然災難（三峽大壩）；8. 貪污腐敗盛行（黨政軍屢見不鮮，貪污總金額高達千兆美元）；9. 高通貨膨脹（民生經濟一落千丈）。

此外，和美國翻臉進行經貿、科技、金融、軍事戰，節節敗退，加以武漢病毒成全球公敵，還有香港國安法，喪心病狂，復成國際民主社會公敵；比前蘇聯崩潰又多了更大莫測的變數，不垮亦難矣。

顯而易見的，不論是天災人禍或天怒人怨，中共既逆天意，違反人性、人權、人道而行，又引民怨及國際「衆怒」，更不得人心，其政權崩裂，恐只是時間問題罷了！

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