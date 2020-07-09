TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
專欄
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 專欄

自由限時批》三峽大壩成中共崩解前兆！

作者： 自由限時批
2020-07-09 17:08
 | 2020-07-09 17:08
Facebook Twitter LINE

李全無

前蘇聯1991年垮台前的各種徵兆，今中共幾多應驗。其中以修建大型水利工程造成史無前例的生態自然災難為最！就和目前三峽大壩引發的長江、黃河洪災不斷情景若合符節，慘不忍睹！而中共又多了疫情、經濟、香港國安法等的災難，已是大禍臨頭，而在公然和美及民主陣營為「敵」後，軍演軍備競賽花費極巨，反使洪災將成壓垮中共政權的最後一根稻草！

三峽大壩屢傳潰堤，不是新聞，而下游6億人口恐遭殃，才是人命關天！目前中國大型水壩超過2萬5千座，占全球總數的一半，而不安全的水庫危壩比例，却占40%到50%左右，至少1萬座。

而據中國水利專家董哲仁論文《河流生態恢復的目標》中，便述及前蘇聯自20世紀30年代開始大規模興建水利工程。亦是肇致蘇聯解體主因之一。其前後相繼完成的有：費爾干納大灌渠（1939）、北克里木運河（1971）、卡霍夫主幹渠（1979）和列寧卡拉庫姆運河（1980）等近百項規模不等的水庫。直至前蘇聯解體，大規模水利工程計劃才被束之高閣。

中共比起當年的蘇聯水利工程建設，實有過之而無不及。中共建政後，除了黃河的三門峽水利工程，危害最大的就是長江三峽工程。三峽大壩1995年開工，2006年5月竣工，蓄水後引發的地質災害、污染、水系失衡等問題衍生不斷，已被稱為「世界最大爛尾工程」。

廣東省惠州市永漢鎮六月初遭暴雨襲擊，許多房屋、田地遭洪水淹沒。（路透）

而類似三峽工程的大壩、建水庫、蓄水發電的治水思路，早已有失敗的先例，像黃河中上游的三門峽水庫就是前車之鑑。1960年號稱中國第一座大型水利工程的三門峽水庫，2004年，為徹底解決渭河水患，三門峽水庫不得不停止蓄水發電。

另如1975年河南板橋的潰壩，就造成23萬人死亡。《探索》頻道還將此事故列為「全球人為技術災難」之首，這起世界上最慘烈的潰壩事件甚至超過了前蘇聯的車諾比核災。

又如2008年5月13日汶川大地震以及隨後系列的地震，無不與三峽工程有關；雲南的西南省份連年大旱，三峽工程也脫不了關係。目前耗資5000億人民幣的南水北調工程，仍還在進行。

自2020年汛期以來，長江流域多地便爆發洪災。而號稱蓄水量可達175米的三峽大壩，145米就洩洪，可見防洪功能不彰，研判三峽大壩將步三門峽水庫後塵，不是炸掉，就是要廢掉！所謂的廢掉，即是把所有的閘門都打開，讓水流自然的穿堂而過。

據旅德水利專家王維洛估算，汛期三峽大壩的壩前水位達到175米，重慶水位可達到217米。重慶市火車站的鐵軌標高為海拔196米，屆時，重慶市的所有鐵路線都要被淹沒，市區的一部分，也會被淹沒。簡言之，三峽大壩的壩前水位達到175米時，對下游或有防洪作用，但庫區的部分居民早被沖走了，重慶市也就被洪水淹沒了。好不悽慘！

自中共官方自6月開始發布暴雨預警，已有26省逾千萬人受災，長江三峽大壩先前不斷傳出潰堤風險，甚至在網路上流傳三峽大壩壩體變形的照片。水利專家王維洛更指出，比起變形的問題，三峽大壩「滲漏」的危機更為嚴重。壩體船閘四周的滲漏問題相當不樂觀，是施工最差、位移最大的所在。他並指出，三峽大壩從工程論證、設計、到最後的施工品質檢查，均為相同人馬進行，無疑是「球員兼裁判」。

然則，台灣水利專家李鴻源也一些不同的看法，他認為，三峽大壩真正的問題有二，是「超限利用」和「水污染」。「超限利用」係指人住在不應該住的地方。「沒有一個水庫的集水區可以住一億人。」他表示，四百億噸的水蓄在三峽大壩，且不論有沒有可能引發地震，微氣候一定會改變。至於一億人口產生的水污染流向四百億噸的水，這麼龐大的規模是不可能被管理的。

氣候變遷己讓人類不能再迷信大系統，「我們要談的是中系統跟小系統。防洪、供水的觀念都要改變。」

截至本月3日，中國今年的洪澇災害造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等26省（區、市）1938萬人次受災，經濟損失達人民幣416.4億元。而入汛以來，全中國有75個縣（市）日降水量突破當月極值，32個縣（市）日降水量突破當季極值，部分縣（市）日降水量甚至打破當地歷史紀錄。

網路上曾熱烈討論三峽大壩是否存在潰堤問題，一名中國網友表示，重慶市公安機構發布通知，若有人在網路或公開場合發布汛情的「敏感消息」，立即逮捕法辦，絕不姑息。中國公益人士董廣平則說，這是為了「維穩」的需要，對管制維穩是否有利，亦是以此為標準，「此不是洪災大小的問題，亦不會考慮民眾的安穩死活，這個不是它關心的。」

一旦三峽大壩潰堤，據估計占中國GDP40%的地區都會被水淹過，若潰堤洪峰的最大流量達到100到237萬立方公尺，將會先從旁邊開始侵襲，以100公里時速前進的洪水會直接到達葛洲壩，摧毀葛洲壩後再進入宜昌市區，30分鐘內宜昌市區會被淹在20公尺的洪水底下，根本來不及逃。屆時10小時內經過武漢，一天之內到南京，接下來衝向上海，如果潰堤潰壩會一路往東南的方向走，中間則是中國最精華GDP最高的地方，將一夕摧毀。

有媒體報導指出，若中國當局隱瞞潰壩消息，大壩在無預警的情況崩潰，長江中下游地區恐葬送數億人的生命財產，將是中共政權淪亡前兆！

由於各界矚目的三峽大壩面臨潰壩的風險，網路上還流傳三峽大壩壩體變形的照片。並提到中國民間三大預言的作者之一的劉伯溫，在其《金陵塔碑文》就有「一線鐵難當」說法，被外界引申為三峽大壩的潰堤危機，若潰堤後會是怎樣的慘況，劉伯溫用了34字生動描述，其中的「繁華市，變汪洋。高樓閣，變泥崗」，令人驚奇不已。

《金陵塔碑文》相傳民國七年（西元1918年）為國民革命軍入南京時發現，有段文字：「一氣殺人千千萬，大羊殘暴過豺狼。輕氣動山嶽，一線鐵難當。人逢猛虎難迴避，有福之人住山莊。繁華市，變汪洋。高樓閣，變坭崗。父母死，難埋葬。爹娘死，兒孫扛。萬物同遭劫，蟲蟻亦遭殃」。對照中國現況，讓人不寒而慄。

據「希望之聲」報導，當中那句「一氣殺人千千萬，大羊殘暴過豺狼」這兩句被預言家解讀爲，中共病毒這種通過空氣散播的瘟疫，奪取千千萬萬人的生命，而「輕氣動山嶽，一線鐵難當」，便是指三峽大壩，在地震等災害面前，脆弱至極，無力與自然的力量抗衡。

若再對照蘇聯垮台前的九大徵兆，中共幾全應驗。包括1. 舉辦莫斯科奧運會，獲得金牌總數第一（中共亦辦過奧運）；2. 發射和平號太空站（中共亦不惜工本和美俄作太空競爭）；3. 流血事件每年近20萬起（城市鄉鎮皆有大小不同事件）；4. 增加維穩經費和國防經費；5. 年輕人熱衷於公務員行業（中國學生亦然）；6. 爆發重大的國內事故（蘇聯車諾比核災，中共亦有天然重災人禍）；7. 修建大型水利工程造成史無前例的生態自然災難（三峽大壩）；8. 貪污腐敗盛行（黨政軍屢見不鮮，貪污總金額高達千兆美元）；9. 高通貨膨脹（民生經濟一落千丈）。

此外，和美國翻臉進行經貿、科技、金融、軍事戰，節節敗退，加以武漢病毒成全球公敵，還有香港國安法，喪心病狂，復成國際民主社會公敵；比前蘇聯崩潰又多了更大莫測的變數，不垮亦難矣。

顯而易見的，不論是天災人禍或天怒人怨，中共既逆天意，違反人性、人權、人道而行，又引民怨及國際「衆怒」，更不得人心，其政權崩裂，恐只是時間問題罷了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.