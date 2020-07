自由限時批》美中台暖戰了！

辛文

今天的台灣已不是兩岸問題,而是維護印太區域和平安全問題,更是美中俄較勁爭世界龍頭問題 ,自也不能忽視普廷在已獲俄羅斯公投得延任總統至2036年的野心,豈甘願落在中共之後!

是以,美中在軍經科技大範圍的搏鬥,俄羅斯所扮演「黃雀」在後角色,正在伺機而動!

例如位於俄中之間的蒙古,俄國近日就通過與蒙古戰略夥伴關係協議,外媒分析,蒙古可能藉此抵抗中國威脅,而俄國則盼恢復前蘇聯影響力。

《美國之音》報導,俄羅斯上議院聯邦委員會8日全票通過批准與蒙古的睦鄰友好和全面戰略夥伴關係協議,下議院也在先前通過,俄羅斯外交部亞洲第一局局長基諾維耶夫表示,邀請蒙古加入集體安全防務組織對俄國至關重要,該組織成員包括俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、 吉爾吉斯、塔吉克。

親俄媒體則分析,集體安全防務組織的國家均有各自禦敵目標,像是亞美尼亞對抗土耳其與亞塞拜然、中亞國家則對抗阿富汗,蒙古的目標可能是中國。前不久俄駐中大使館微博紀念奪海參崴160週年,讓中國網友氣炸、中共官方則噤聲,環球時報猶低調說是「歷史事實」。如今美中接連在貿易大戰、武漢肺炎疫情及香港、新疆等議題均發生嚴重衝突,美國紛採全方位行動落實。像美國財政部今天就宣布制裁4名現任與前任新疆官員與新疆公安廳,指控侵犯新疆維吾爾自治 區少數民族權利。

美國財政部今天依據「全球馬尼次基人權問責法」(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)以涉及重大人權侵犯為由,對中共中央政治局委員兼新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、新疆維吾爾自治區前黨委副書記朱海倫、新疆公安廳廳長兼黨委書記王明山,以及 新疆公安廳前黨委書記霍留軍祭出凍結資產制裁,前3人未來也將禁止入境美國。新疆公安廳也 在制裁名單之列。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)今天亦表示,美國行政部門採取十分嚴厲的制裁措施 ,這是美國對中共侵犯人權所採取強有力的行動,今天的宣布是川普政府一系列行動的最新作為。美國總統川普也已簽署「維吾爾人權政策法案」(Uyghur Human Rights Policy Act),對於在新疆發生的強迫墮胎與絕育等令人鄙夷的行為,美國政府在捍衛人權與反對暴行上採取堅定立場 。

美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)也發布新聞稿指出,中共侵犯維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群人權,包括強迫他們勞役、大規模任意拘禁、強迫絕育,以及試圖抹滅他們文化與穆 斯林信仰等,美國對此不會袖手旁觀。

更無異是對香港國安法發出另一重要制裁警訊。 諸此,美中目前狀態正處於介於冷戰及熱戰間的「暖戰」(Crashback)。

這是資深軍事記者麥克‧法貝(Michael Fabey),在他近著的說法(「暖戰:兩強競逐太平洋控制權 的現在進行式(Crashback:The Power Clash Between the U.S. and China in Pacific)」。

可說和現今情勢若合符節。他並認為,美中雙方關係雖未如熱戰激烈,但仍是一場充滿危險對峙及小規模緊張情勢的戰爭 ,「是一場爭奪軍事霸權及伴隨而來的經濟、外交、科技影響力的戰爭」。

國際危機組織(ICG)在最新的《危機觀察》(CrisisWatch)報告中,少見將台灣海峽納入「政治安全情勢重大惡化地區」,與南海、南北韓、中印邊境、阿富汗等15個地區並列。報告稱,由於中共解放軍軍機多次入侵台灣防空識別區(ADIZ),美軍也持續在該區出現,導致台北和北京 之間的緊張情勢明顯升高。

現美國己在東海、台海、南海等作嚴密軍事部署,涵蓋包括台灣在內印太區域的盟邦,亦已形成對中「包圍網」;而因中共制定香港國安法,引發國際民主國家公憤,自亦劍指台灣,陡然形成劍拔弩張,戰雲密布險峻局面,大有一觸即發之勢!

《美國之音》近引述美國地緣政治風險分析機構斯特拉福(Stratfor)戰略分析高級副總裁貝克(Rodger Baker)的看法指,台灣將會是美中緊張關係迅速升級,甚至激化為熱戰的重要原因。

當中共1日至5日在西沙群島海域舉行演習,引發越南和菲律賓強烈不滿,美方則在4日部署海軍尼米茲級航空母艦尼米茲號、雷根號雙航艦挺入南海,全天候執行聯合演習,美方還派遣B-52轟炸機與航艦上的F-18超級大黃蜂戰機編隊共飛,彰顯美軍介入南海的決心。

《美國之音》分析,美方希望藉此告訴區域盟友及夥伴,「美國依然是可靠的力量,而中國並非 不可挑戰的」。

而今年美國頻頻對印太地區軍售,針對性十足。例如美國國務院9日便正式批准售台「愛國者三型」(PAC-3)防空飛彈的延壽案,估計費用為6.2億美元(約新台幣182億元),為繼今年5月後,在2020年第二度批准對台軍售案,協助我國持續強化防衛能量。在同一時間,美方亦同步宣 布售日本105架F-35戰機,總費用約231.1億美元,成為美國史上第二大筆軍售。而今年以來美國均積極對各友邦軍售。像1月便批准澳洲政府水面作戰計劃,包括對3艘荷巴特級神盾驅逐艦 (Hobart-class destroyer)現代化改造計畫,及建造前3艘「獵人級」(Hunter class)巡防艦, 以及批准對新加坡出售最多12架可短場起降的F-35B及相關設備,軍售案總價高達27.5億美元大 單(逾新台幣813億)。

2月出售印度「綜合防空武器系統」(IADWS)、澳洲200枚遠程反艦飛彈(LRASM);3月批準南韓韓國F-16戰機識別敵我(IFF)和LINK 16和相關設備升級案;4月批准出售菲律賓6架AH-64 阿帕契直升機、6架AH-1Z蝰蛇直升機和相關設備、印度10枚空射型AGM-84魚叉反艦飛彈、16枚 MK 54輕魚雷,以及南韓F-35戰機後續支援案。

5月間美國務院復批准售台灣18枚總金額1.8億美元(約新台幣54.46億元)的MK-48 Mod6 AT重 型魚雷與備料;7月除包含上述日本及台灣軍售案外,還有批准售印尼西亞8架V-22魚鷹式傾斜旋翼機。

美國防安全合作局強調這些軍售「不會改變該地區的基本軍事平衡」。

近來中印衝突亦持續升溫,印度官方強力封鎖中國手機App,已於6月底禁用抖音(TikTok),與 抖音同屬於短片分享App的印度公司「Chingari」近日表示,「我們不要中國的錢。」並強調「現在不要,未來也不要。」 據《CNBC》報導,中國與印度6月在兩國交界發生流血衝突,20名印度士兵遭解放軍殺害,引發印度社會不滿,總理莫迪(Narendra Modi)6月底以安全和隱私問題為由,進用59款中國App, 當中包括微信(WeChat)、抖音(TikTok),官方也正在審議「數據保護法」,防止中國侵略 。

值得一提的是,被美國總統川普視為首席中國專家的白邦瑞(Michael Pillsbury)(按:2015年所出 版的《2049百年馬拉松:中國稱霸全球的祕密戰略》 The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower) 日前在推特上建議,特別建議,美國應邀請蔡英文總統到國會發表演說。由於現在美國兩黨都認為,大陸是繼蘇聯後,對美國利益與價值威脅最大的國家,邀請蔡總統發表演說,有助展現跨黨派共識,同時也能讓美國盟友了解,不論11月大選結果為何,美國都不會坐視大陸持續擴張其霸權野心。

由此可見,不論今後「暖戰」是否轉為中美台「熱戰」,但美台緊密的實質軍事外交經貿科技合作,最為重要,更須軍民一條心,團結對抗中共「武統」,始為長治久安之道!

