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自由評論網 > 專欄

自由限時批》川普訪台？

作者： 自由限時批
2020-07-08 18:00
 | 2020-07-08 18:00
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杭東

世局如棋，世事本無常。近日美台掀川普訪台話題，無乃正常，主要是川普個性無常，常不按牌理，時而驚人，忽而出人意料，否則不會一上任就有「川蔡」電話會，而前白宮國安顧問波頓（John Bolton）新書中却形容，川普把台灣當原子筆「筆尖」，中國是「圓桌」。

然則，川普思維捉摸不定，或許他心中會想成是一把「尖錐」，隨時可插破「圓桌」的心臟！否則不會對台灣好到比42年前有「正式外交關係」還要好，亦無須現在動輒對WHO或中共大讚台防疫成就，執行國會友台法令，甚至派軍協防捍衛民主台灣！

《今日美國》（USA Today）近日刊出由華盛頓反共組織執行董事馬里昂·史密斯（Marion Smith）撰寫的《為向中國傳送訊息，總統川普應該訪問台灣》（To send a message to China, President Trump should visit Taiwan），說明在香港版國安法生效後，全世界都在引頸期盼美國政府做出強而有力的回應，川普應該捍衛台灣這個自由民主燈塔。他認為，中共已正式接管香港，白宮目前已限制與香港的部份貿易往來，還要深入制裁中國官員，雖然這些動作都是有用的，但力道仍然不足。

他表示，直到一個月前，香港和台灣都是自由民主燈塔，彰顯中國的共產主義專制統治，中國征服香港表明當局已將台灣列為下個對象，而台灣作為美國重要合作夥伴，正處於遏制中國擴張主義的前線，自由世界的領導人在如此危險的時刻，去表達對台灣的支持，並向世界保證美國對該地的承諾，會相當有用。

史密斯強調，自1960年以來，為何沒有美國總統訪問過台灣？因為美方長期盼與中國保持良好關係（聯中制蘇，此已為過去），但鑒於不斷來自中國的侵犯，美方政策不應再以「讓北京高興」為考量，應向中方表明：美方是認真的要維護民主利益與自由人權價值觀。現在正是總統川普訪問台灣的最佳時機，台灣對美國的利益從未如此時此刻這樣重要！正是一語中的！因為中共「藉疫謀霸」的野心，已昭然若揭！

美國總統川普。（美聯社）

曾任華盛頓郵報北京分社社長的潘文（John Pomfret）亦以「港區國安法可能是中國對付台灣的藍圖」（The Hong Kong security law could be China’s blueprint to deal with the ‘Taiwan problem’）為題在該報刊文指出，國安法可能會被中國當成處置台灣的藍圖，並指此法的通過，讓中國對台開戰的準備更進一步，特別是明年7月恰逢中國共產黨建黨100週年，中國國家主席習近平也會希望在黨慶到來前「解決台灣問題」。

他並引述主張武力統一的「當代智庫論壇」理事長李肅近期發言佐證，指李肅先前稱國安法是「解放台灣」的關鍵一步，並稱國安法藉由香港做出示範，在取得司法權後就可把所有反對派抓到中國審判，等於告訴台灣，「武統之後，我有辦法解決你」。

但他也提到，目前中國被指控對港毀棄承諾，大多數台灣人也反對與中國統一。如意算盤，常易得意忘形砸鍋！中共武漢病毒疫情，天怒人怨，港版國安法倒行逆施，能得逞嗎？！時間會證明一切！

如今中國的大「圓桌」，實巳成了大「爛桌」，不僅是洪災水患連連，滿目瘡痍。連中共總理李克強6日在貴州銅仁考察時，沿途慘不忍睹，很多閒置廠房，顯示當地不少製造業的生產線處於停頓狀態，苦不堪言。

李克強並深入災區探訪災民，只不過官方發布的影片，並未對災區的受災情況多做著墨，反而是不斷對李克強進行特寫，拍攝他走在泥濘中，險些跌倒的畫面，以及沾滿泥土的鞋子，文稿更形容李克強「衣服被汗水浸溼，褲腳沾滿泥土」，將李克強打造親民、愛地方的形象。又使李克強在「習李鬥」中，棋勝一著，顯見中國民心己變！

同時，中國現更有6億人口活在月均千元人民幣以下貧窮線掙扎，其餘則好不了多少，民生經濟一落千丈！而不論中央或地方政府竟成了中小企業的「老賴（賬）者」，更使民生經濟雪上加霜！

復以中國連日暴雨成災，不只頻爆洪災，土石流、山崩意外也不斷傳出。有人在暴雨中站在重慶1座水泥大橋上，底下就是湍急的河水，他竟然伸手就將橋上石柱剝碎，一邊介紹這是「偷工減料」的後果，網友們相當訝異地直呼「手撕大橋」！而武漢淹水更漫掉龍王廟，一早再升暴雨警報「最高級」；安徽的洪水氾濫，連400年的明代古橋也被沖毀，錢塘江下游更慘了，千島湖暴雨不停 ，華東最大水庫又狂洩洪，景象彷彿「天崩地裂」！

外媒統計，這波連續暴雨已造成中國26省市2千萬人受災，沖毀樓房近2萬棟。而15日梅雨鋒面又將嚴重威脅中國華中、華南。中國官方現已連發36天暴雨預警，且應急響應等級已從Ⅳ級拉升到Ⅲ級，整個長江流域沿岸全部涵蓋在內，五大湖及淮河亦全部納入範圍。

而今年中國小麥主產區因為大雪、冰雹及旱災等大量減產，如今26省市被洪水圍困，對水稻、粟米等主糧作物生產影響很大。加上越南、泰國等主要糧食出口國減產，糧價上漲，致使中國糧食危機在今年底和明年，會更為明顯。

然而中共却窮兵黷武，在南海、台海、東海依然耀武揚威。詎料，今竟連爆發航母到潛艦、軍艦，都有發生重大貪腐案件，偷工減料，不知凡幾！幾已到了「無（軍）官不貪」地步！無怪兩艘航母，現連軍機夜間都不能起降，遑言其他軍工機備的效能安全如何，真能打戰嗎？！已是不言而喻矣。

光看最近曝光的軍中貪腐內幕報導，便可一葉知秋！

例如中共「中央軍委會」審計主管單位，最近突對前「海軍司令員」吳勝利，展開經濟責任審計，甚至被抨擊「拖到現在才動手」。由於吳卸任「海軍司令員」已3年半，現却展開審計。加上「19大」前夕，中共前軍委委員，前政治工作部主任張陽、前軍委聯合參謀部參謀長房峰輝才雙雙落馬，當時便傳出吳也遭到實名舉報貪腐，違紀遭調查。

自前「中央軍委會」副主席郭伯雄2015年7月落馬後，被公開通報落馬的海軍將領不在少數。因此，吳勝利被追究經濟責任審計，可能與共軍高層接連發生貪腐大案有關。

像不久前，中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴被查。胡的落馬顯已暴露了中國軍工領域的重重危機！

中船重工作為中共國務院管理下的特大型企業，其承擔航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備，從研發到生產試驗的系列任務，目前中國首艘國產航母以及在建航母均出自中船重工集團。可說軍方重中之重！

而胡問鳴2010年即出任中國船舶工業集團（與中船重工合併之前的「南船」）副總經理至2019年在中船重工董事長一職退休期間，曾擔任中國第一艘國產航母「山東艦」研製總指揮的角色。

胡問鳴在中國軍工領域經歷豐富，掌握不少軍工信息。除了中船重工，還有中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造研發，像中共首艘自產航母、殲10、C919等項目均有參與。

目前，中國官方尚未通報胡問鳴所涉何罪，但如此重要位置的人物落馬已經暴露出中國軍工領域的漏洞。而2019年，胡問鳴的下屬、中船重工總經理孫波就被判12年。中船重工原紀檢組組長劉長虹則於2016年11月落馬，經查其涉嫌受賄犯罪。

近日被披露刑滿釋放的國務院前副總理姬鵬飛之子，解放軍總參情報部常務副部長姬勝德，便是一個典型的案例，1999年姬勝德不僅涉及影響廣泛的廈門遠華走私案還被定罪出賣情報，即使身為中共元老的姬鵬飛為子出面奔走自殺後，姬勝德仍被判為死緩。

更有一個案例是2019年4月曾有軍工背景，分管科學技術、國防科工以及軍民融合發展等工作的中國四川副省長彭宇行亦落馬。

簡言之，中船重工，從紀檢組組長、總經理到董事長，連串關鍵位置的核心人物出現貪腐問題，有如「塌方」，己帶來中共軍工有系統性的國安風險！像吳勝利任海軍司令時期，恰逢中國自2002年開始的海軍大發展時代，其任內不僅有中國首艘航母遼寧艦服役，更有諸多新型護衛艦、補給艦下水，在吳勝利任內，2014年11月，還曾發生海軍副政委馬發祥中將在海軍大院跳樓自殺事件。2018年6月，中國船舶重工集團總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法受查，2019年7月以受賄及國有公司人員濫權兩罪名判監12年。今年5月12日，同為中船重工的董事長胡問鳴，因涉嚴重違紀違法被審查調查。中船重工為兩艘航母遼寧艦、山東艦以及多型護衛艦、核潛艇等主力現役艦艇的建造工廠。

其實，中共軍中貪腐，從「18大」後被查處的副軍級以上軍官就超過62人，包括中央軍委前副主席徐才厚、郭伯雄等甚至被稱為「五腐上將」。整個軍委最高指揮系統都這樣，下級亦然，這樣的共軍能打仗嗎？

過去一段時間，中共「貪腐治軍」，尤其是高級軍官的喝酒文化和豪奢排場，均為社會所詬病，而面對當前內外險峻形勢，槍桿子顯已腐爛「中空」，緩不濟急矣！

無怪美派兩個航母擴打擊群至南海，監看中共軍演，反讓北京皮皮挫！

例如美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」在南海展開聯合演習，美國太平洋艦隊今透過新聞稿表示，尼米茲號航艦打擊群與雷根號航艦打擊群持續進行聯合演習，且每天出動數百架軍機，全天候不停運轉。包括，全天候戰鬥準備、夜間起降、防空演習、戰術演練、遠程海上打擊以及海空聯合演練，藉此保持航艦打擊群的戰鬥力及海上優勢。雙航艦作戰也提供更大的武力投射範圍及作戰續航力，尤其是在空中領域方面，得以擴大空中優勢。

又如美軍繼昨天派出1架RC-135偵察機，到中國廣東進行抵近偵察行動後，今天再度派出1架EP-3E電偵機抵近偵察，2架軍機距離中國的距離都僅有短短的60浬（約111公里），是在不斷測試解放軍抗壓的底線，未來不排除共軍也會出動軍機反制，美中軍機發生近近距離空中擦撞事故的可能性，機率已經大為增加，而持續升高美中軍事衝突的可能性。白宮會不知軍情嗎？！

為了因應印太區域形勢，美國已花費數億美元建設威克島（Wake Island）基地，作為美軍機備用機場。

事實上，川普亦最痛恨中共長年來對美企發動網攻、間諜、盜竊等行為，如同近日美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）所形容的「人類史上最大的財富轉移」！

據《CNBC》報導，瑞伊指出，為了實現超越美國的目標，中國意識到必須在尖端技術上有所進步。在過去10年裡，與中國相關的經濟間諜案件激增1300%，而FBI目前受理約5000個反間諜案件中，將近一半與中國有關，幾乎每10個小時就會啟動1次相關調查。中國長期盜竊智財權，導致美國經濟損失數十億美元及數千工作，同時對美國國安造成威脅。此前，美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）亦表示將不會容忍。 美國正考慮禁止抖音等中國社交媒體應用程式，川普隨後也證實此事。

世局本是詭譎多變，誰能預料？！像中印邊界交戰成「仇」，而印度因武漢肺炎病毒確診病例高達七十萬例、死亡人數近二萬例，已超越俄羅斯，淪為僅次美國和巴西的第三大重災區；印度今不只在國內發起「抵制中國（Boycott China）」運動，禁止使用中國59種應用程式、禁止中資參與道路和電力工程，根據印度媒體《The Print》報導，印度政府更決定不加入任何中國主導的經濟貿易協定，其中包括「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」。

同時，印度國防採購委員會（DAC）批准了一系列的軍購項目，總金額高達55.5億美元（約新台幣1633億元），其中4.44億美元（約新台幣130億元）將用於國內研發計畫，以對抗中共。

於今，美國朝野國會已有計畫提升台灣的防禦與作戰能力，推升我國在印太戰略的重要性」。例如近日在索馬利蘭及關島設官方代表機構，即賦此意涵，而美國參、眾兩院從2018年至2020年以來，陸續通過多項對台重要法案與倡議，包括《國防授權法》、《台灣旅行法》、《2018亞洲再保證倡議法》、《台北法案》，以及近期提出的《台灣防衛法》等，即是美國落實對台的實質作為。今後美台亦勢將更多複合性的國防外交重要的新角色。

正如蔡英文總統在2018年4月曾說過「很多人說我們是別人的棋子，但不要忘了，我們自己也是棋手」。因台灣的經濟實力，甚至在某種程度上台灣的國防本身就具有相當的實力。

而今俄羅斯在美中衝突、軍經防疫、不認同「一帶一路」亦己對中若即若離，近俄羅斯駐中國大使還發布慶祝「符拉迪沃斯托克（Vladivostok。中國的海參崴）建城」160周年的影片，海參崴係於1860年時因不平等條約《中俄北京條約》，被滿清政府割讓給俄羅斯帝國，至今仍屬俄國統治。致引起大批中國網友不滿，認為這是「侮辱和挑釁」。

然而，面對民怨沸騰，一向宣稱「不惜訴諸武力也要捍衛領土主權」的中共外交部，絲毫不見譴責俄羅斯的說法，中國官媒也未敢對此發聲，被質疑是「欺善怕惡」。而鷹派環時總編輯胡錫進，甚至發文指出「海參崴等地今天已經是俄羅斯的領土，我們中國人需要接受這個事實」。胡錫進這段「異常軟化」的說法，引起中國網友更大的不滿，紛紛怒嗆胡錫進碰到俄羅斯就態度大轉，狂轟「戰狼變綿羊了？」、「對美文風浩蕩、重拳出擊，對俄唯唯諾諾，奴顏婢膝」、「俄羅斯是你爸爸」、「不要動不動就替全國人民說話，你代替不了我」。

中共當局居然也不敢說「寸土不讓」，還低聲下氣，什麽民族意識，遇拳頭大挨打不敢吭氣，遇弱小則强橫霸道，聲氣凌人，算什麽英雄好漢？！徒留臭名在外，終將成歷史灰燼！

是以，川普訪台與否，其形式和實質均具特殊意義，重要的是吾人須有信心面對頑敵，不可中了所謂美方「賣台」，或台是美「棋子」之計，畢竟自由民主不是天上掉下來的！路更是人走出來的，羅馬更不是一天造成的，一切操之在我！才是正辧！

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