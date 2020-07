自由限時批》川普訪台？

杭東

世局如棋,世事本無常。近日美台掀川普訪台話題,無乃正常,主要是川普個性無常,常不按牌理,時而驚人,忽而出人意料,否則不會一上任就有「川蔡」電話會,而前白宮國安顧問波頓(John Bolton)新書中却形容,川普把台灣當原子筆「筆尖」,中國是「圓桌」。

然則,川普思維捉摸不定,或許他心中會想成是一把「尖錐」,隨時可插破「圓桌」的心臟!否則不會對台灣好到比42年前有「正式外交關係」還要好,亦無須現在動輒對WHO或中共大讚台防疫成就,執行國會友台法令,甚至派軍協防捍衛民主台灣!

《今日美國》(USA Today)近日刊出由華盛頓反共組織執行董事馬里昂·史密斯(Marion Smith)撰寫的《為向中國傳送訊息,總統川普應該訪問台灣》(To send a message to China, President Trump should visit Taiwan),說明在香港版國安法生效後,全世界都在引頸期盼美國政府做出強而有力的回應,川普應該捍衛台灣這個自由民主燈塔。他認為,中共已正式接管香港,白宮目前已限制與香港的部份貿易往來,還要深入制裁中國官員,雖然這些動作都是有用的,但力道仍然不足。

他表示,直到一個月前,香港和台灣都是自由民主燈塔,彰顯中國的共產主義專制統治,中國征服香港表明當局已將台灣列為下個對象,而台灣作為美國重要合作夥伴,正處於遏制中國擴張主義的前線,自由世界的領導人在如此危險的時刻,去表達對台灣的支持,並向世界保證美國對該地的承諾,會相當有用。

史密斯強調,自1960年以來,為何沒有美國總統訪問過台灣?因為美方長期盼與中國保持良好關係(聯中制蘇,此已為過去),但鑒於不斷來自中國的侵犯,美方政策不應再以「讓北京高興」為考量,應向中方表明:美方是認真的要維護民主利益與自由人權價值觀。現在正是總統川普訪問台灣的最佳時機,台灣對美國的利益從未如此時此刻這樣重要!正是一語中的!因為中共「藉疫謀霸」的野心,已昭然若揭!

曾任華盛頓郵報北京分社社長的潘文(John Pomfret)亦以「港區國安法可能是中國對付台灣的藍圖」(The Hong Kong security law could be China’s blueprint to deal with the ‘Taiwan problem’)為題在該報刊文指出,國安法可能會被中國當成處置台灣的藍圖,並指此法的通過,讓中國對台開戰的準備更進一步,特別是明年7月恰逢中國共產黨建黨100週年,中國國家主席習近平也會希望在黨慶到來前「解決台灣問題」。

他並引述主張武力統一的「當代智庫論壇」理事長李肅近期發言佐證,指李肅先前稱國安法是「解放台灣」的關鍵一步,並稱國安法藉由香港做出示範,在取得司法權後就可把所有反對派抓到中國審判,等於告訴台灣,「武統之後,我有辦法解決你」。

但他也提到,目前中國被指控對港毀棄承諾,大多數台灣人也反對與中國統一。如意算盤,常易得意忘形砸鍋!中共武漢病毒疫情,天怒人怨,港版國安法倒行逆施,能得逞嗎?!時間會證明一切!

如今中國的大「圓桌」,實巳成了大「爛桌」,不僅是洪災水患連連,滿目瘡痍。連中共總理李克強6日在貴州銅仁考察時,沿途慘不忍睹,很多閒置廠房,顯示當地不少製造業的生產線處於停頓狀態,苦不堪言。

李克強並深入災區探訪災民,只不過官方發布的影片,並未對災區的受災情況多做著墨,反而是不斷對李克強進行特寫,拍攝他走在泥濘中,險些跌倒的畫面,以及沾滿泥土的鞋子,文稿更形容李克強「衣服被汗水浸溼,褲腳沾滿泥土」,將李克強打造親民、愛地方的形象。又使李克強在「習李鬥」中,棋勝一著,顯見中國民心己變!

同時,中國現更有6億人口活在月均千元人民幣以下貧窮線掙扎,其餘則好不了多少,民生經濟一落千丈!而不論中央或地方政府竟成了中小企業的「老賴(賬)者」,更使民生經濟雪上加霜!

復以中國連日暴雨成災,不只頻爆洪災,土石流、山崩意外也不斷傳出。有人在暴雨中站在重慶1座水泥大橋上,底下就是湍急的河水,他竟然伸手就將橋上石柱剝碎,一邊介紹這是「偷工減料」的後果,網友們相當訝異地直呼「手撕大橋」!而武漢淹水更漫掉龍王廟,一早再升暴雨警報「最高級」;安徽的洪水氾濫,連400年的明代古橋也被沖毀,錢塘江下游更慘了,千島湖暴雨不停 ,華東最大水庫又狂洩洪,景象彷彿「天崩地裂」!

外媒統計,這波連續暴雨已造成中國26省市2千萬人受災,沖毀樓房近2萬棟。而15日梅雨鋒面又將嚴重威脅中國華中、華南。中國官方現已連發36天暴雨預警,且應急響應等級已從Ⅳ級拉升到Ⅲ級,整個長江流域沿岸全部涵蓋在內,五大湖及淮河亦全部納入範圍。

而今年中國小麥主產區因為大雪、冰雹及旱災等大量減產,如今26省市被洪水圍困,對水稻、粟米等主糧作物生產影響很大。加上越南、泰國等主要糧食出口國減產,糧價上漲,致使中國糧食危機在今年底和明年,會更為明顯。

然而中共却窮兵黷武,在南海、台海、東海依然耀武揚威。詎料,今竟連爆發航母到潛艦、軍艦,都有發生重大貪腐案件,偷工減料,不知凡幾!幾已到了「無(軍)官不貪」地步!無怪兩艘航母,現連軍機夜間都不能起降,遑言其他軍工機備的效能安全如何,真能打戰嗎?!已是不言而喻矣。

光看最近曝光的軍中貪腐內幕報導,便可一葉知秋!

例如中共「中央軍委會」審計主管單位,最近突對前「海軍司令員」吳勝利,展開經濟責任審計,甚至被抨擊「拖到現在才動手」。由於吳卸任「海軍司令員」已3年半,現却展開審計。加上「19大」前夕,中共前軍委委員,前政治工作部主任張陽、前軍委聯合參謀部參謀長房峰輝才雙雙落馬,當時便傳出吳也遭到實名舉報貪腐,違紀遭調查。

自前「中央軍委會」副主席郭伯雄2015年7月落馬後,被公開通報落馬的海軍將領不在少數。因此,吳勝利被追究經濟責任審計,可能與共軍高層接連發生貪腐大案有關。

像不久前,中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴被查。胡的落馬顯已暴露了中國軍工領域的重重危機!

中船重工作為中共國務院管理下的特大型企業,其承擔航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備,從研發到生產試驗的系列任務,目前中國首艘國產航母以及在建航母均出自中船重工集團。可說軍方重中之重!

而胡問鳴2010年即出任中國船舶工業集團(與中船重工合併之前的「南船」)副總經理至2019年在中船重工董事長一職退休期間,曾擔任中國第一艘國產航母「山東艦」研製總指揮的角色。

胡問鳴在中國軍工領域經歷豐富,掌握不少軍工信息。除了中船重工,還有中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗,涵蓋了海陸空三軍裝備建造研發,像中共首艘自產航母、殲10、C919等項目均有參與。

目前,中國官方尚未通報胡問鳴所涉何罪,但如此重要位置的人物落馬已經暴露出中國軍工領域的漏洞。而2019年,胡問鳴的下屬、中船重工總經理孫波就被判12年。中船重工原紀檢組組長劉長虹則於2016年11月落馬,經查其涉嫌受賄犯罪。

近日被披露刑滿釋放的國務院前副總理姬鵬飛之子,解放軍總參情報部常務副部長姬勝德,便是一個典型的案例,1999年姬勝德不僅涉及影響廣泛的廈門遠華走私案還被定罪出賣情報,即使身為中共元老的姬鵬飛為子出面奔走自殺後,姬勝德仍被判為死緩。

更有一個案例是2019年4月曾有軍工背景,分管科學技術、國防科工以及軍民融合發展等工作的中國四川副省長彭宇行亦落馬。

簡言之,中船重工,從紀檢組組長、總經理到董事長,連串關鍵位置的核心人物出現貪腐問題,有如「塌方」,己帶來中共軍工有系統性的國安風險!像吳勝利任海軍司令時期,恰逢中國自2002年開始的海軍大發展時代,其任內不僅有中國首艘航母遼寧艦服役,更有諸多新型護衛艦、補給艦下水,在吳勝利任內,2014年11月,還曾發生海軍副政委馬發祥中將在海軍大院跳樓自殺事件。2018年6月,中國船舶重工集團總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法受查,2019年7月以受賄及國有公司人員濫權兩罪名判監12年。今年5月12日,同為中船重工的董事長胡問鳴,因涉嚴重違紀違法被審查調查。中船重工為兩艘航母遼寧艦、山東艦以及多型護衛艦、核潛艇等主力現役艦艇的建造工廠。

其實,中共軍中貪腐,從「18大」後被查處的副軍級以上軍官就超過62人,包括中央軍委前副主席徐才厚、郭伯雄等甚至被稱為「五腐上將」。整個軍委最高指揮系統都這樣,下級亦然,這樣的共軍能打仗嗎?

過去一段時間,中共「貪腐治軍」,尤其是高級軍官的喝酒文化和豪奢排場,均為社會所詬病,而面對當前內外險峻形勢,槍桿子顯已腐爛「中空」,緩不濟急矣!

無怪美派兩個航母擴打擊群至南海,監看中共軍演,反讓北京皮皮挫!

例如美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」在南海展開聯合演習,美國太平洋艦隊今透過新聞稿表示,尼米茲號航艦打擊群與雷根號航艦打擊群持續進行聯合演習,且每天出動數百架軍機,全天候不停運轉。包括,全天候戰鬥準備、夜間起降、防空演習、戰術演練、遠程海上打擊以及海空聯合演練,藉此保持航艦打擊群的戰鬥力及海上優勢。雙航艦作戰也提供更大的武力投射範圍及作戰續航力,尤其是在空中領域方面,得以擴大空中優勢。

又如美軍繼昨天派出1架RC-135偵察機,到中國廣東進行抵近偵察行動後,今天再度派出1架EP-3E電偵機抵近偵察,2架軍機距離中國的距離都僅有短短的60浬(約111公里),是在不斷測試解放軍抗壓的底線,未來不排除共軍也會出動軍機反制,美中軍機發生近近距離空中擦撞事故的可能性,機率已經大為增加,而持續升高美中軍事衝突的可能性。白宮會不知軍情嗎?!

為了因應印太區域形勢,美國已花費數億美元建設威克島(Wake Island)基地,作為美軍機備用機場。

事實上,川普亦最痛恨中共長年來對美企發動網攻、間諜、盜竊等行為,如同近日美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)所形容的「人類史上最大的財富轉移」!

據《CNBC》報導,瑞伊指出,為了實現超越美國的目標,中國意識到必須在尖端技術上有所進步。在過去10年裡,與中國相關的經濟間諜案件激增1300%,而FBI目前受理約5000個反間諜案件中,將近一半與中國有關,幾乎每10個小時就會啟動1次相關調查。中國長期盜竊智財權,導致美國經濟損失數十億美元及數千工作,同時對美國國安造成威脅。此前,美國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)亦表示將不會容忍。 美國正考慮禁止抖音等中國社交媒體應用程式,川普隨後也證實此事。

世局本是詭譎多變,誰能預料?!像中印邊界交戰成「仇」,而印度因武漢肺炎病毒確診病例高達七十萬例、死亡人數近二萬例,已超越俄羅斯,淪為僅次美國和巴西的第三大重災區;印度今不只在國內發起「抵制中國(Boycott China)」運動,禁止使用中國59種應用程式、禁止中資參與道路和電力工程,根據印度媒體《The Print》報導,印度政府更決定不加入任何中國主導的經濟貿易協定,其中包括「區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)」。

同時,印度國防採購委員會(DAC)批准了一系列的軍購項目,總金額高達55.5億美元(約新台幣1633億元),其中4.44億美元(約新台幣130億元)將用於國內研發計畫,以對抗中共。

於今,美國朝野國會已有計畫提升台灣的防禦與作戰能力,推升我國在印太戰略的重要性」。例如近日在索馬利蘭及關島設官方代表機構,即賦此意涵,而美國參、眾兩院從2018年至2020年以來,陸續通過多項對台重要法案與倡議,包括《國防授權法》、《台灣旅行法》、《2018亞洲再保證倡議法》、《台北法案》,以及近期提出的《台灣防衛法》等,即是美國落實對台的實質作為。今後美台亦勢將更多複合性的國防外交重要的新角色。

正如蔡英文總統在2018年4月曾說過「很多人說我們是別人的棋子,但不要忘了,我們自己也是棋手」。因台灣的經濟實力,甚至在某種程度上台灣的國防本身就具有相當的實力。

而今俄羅斯在美中衝突、軍經防疫、不認同「一帶一路」亦己對中若即若離,近俄羅斯駐中國大使還發布慶祝「符拉迪沃斯托克(Vladivostok。中國的海參崴)建城」160周年的影片,海參崴係於1860年時因不平等條約《中俄北京條約》,被滿清政府割讓給俄羅斯帝國,至今仍屬俄國統治。致引起大批中國網友不滿,認為這是「侮辱和挑釁」。

然而,面對民怨沸騰,一向宣稱「不惜訴諸武力也要捍衛領土主權」的中共外交部,絲毫不見譴責俄羅斯的說法,中國官媒也未敢對此發聲,被質疑是「欺善怕惡」。而鷹派環時總編輯胡錫進,甚至發文指出「海參崴等地今天已經是俄羅斯的領土,我們中國人需要接受這個事實」。胡錫進這段「異常軟化」的說法,引起中國網友更大的不滿,紛紛怒嗆胡錫進碰到俄羅斯就態度大轉,狂轟「戰狼變綿羊了?」、「對美文風浩蕩、重拳出擊,對俄唯唯諾諾,奴顏婢膝」、「俄羅斯是你爸爸」、「不要動不動就替全國人民說話,你代替不了我」。

中共當局居然也不敢說「寸土不讓」,還低聲下氣,什麽民族意識,遇拳頭大挨打不敢吭氣,遇弱小則强橫霸道,聲氣凌人,算什麽英雄好漢?!徒留臭名在外,終將成歷史灰燼!

是以,川普訪台與否,其形式和實質均具特殊意義,重要的是吾人須有信心面對頑敵,不可中了所謂美方「賣台」,或台是美「棋子」之計,畢竟自由民主不是天上掉下來的!路更是人走出來的,羅馬更不是一天造成的,一切操之在我!才是正辧!

