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自由評論網 > 專欄

自由限時批》中共新「統一」清洗政策

作者： 自由限時批
2020-07-03 17:17
 | 2020-07-03 17:17
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李全無

中共終於向世人露出猙獰的真面目！香港國安法就是一個更狠毒的新「統一」政策的開始，全面運用武力及政治「清洗」港台疆藏，用「留地不留人」的殘暴手段，完成習大大一統天下的「皇帝」夢！

簡言之，專制政權的「立法」，就是便利獨裁者統治的工具。也就是「老子說了算」。獨裁者說是，就是！說不是，也不是！說是，是也不是！那套「繁文縟節」的法令規章，只是故弄玄虛，以粉飾包藏獨裁者的「禍心」！

若用來形容包山包海的香港國安法，就是使習大大的威權影響無遠弗届，並不為過。此無異是「欲加之罪，何患無辭」的代名詞！例如紅二代有因「妄議中央」罪名被軟禁者，亦有被關的高幹，罪名竟是「不敬畏」習大大！五花八門，無須認真看待！擁槍桿子的暴君，愛怎麽耍弄，就怎麽耍弄，直到他垮台崩潰為止！

香港《國安法》的頒布，就被視為是一國兩制的終結，及中共對反送中運動的具體反制。法條中大幅度擴大中央及港府的權力，還新增4項罪行：「分裂國家罪」、「顛覆政權罪」、「恐怖活動罪」以及「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」等，最高可判終身監禁。該法案讓中共中央得以行政指揮司法，由北京指派負責人的國安公署成最終權力源，並允許祕密審判、和將人送到中國審判。影響範圍，擴及台灣和全球，簡直太超過了！無怪連美國朝野均嗤之以鼻，決採取各種制裁方法反擊！

根據這套法律與反國家分裂法，不論在哪，中共都有管轄權，雖遠必誅，只是要不要、能不能抓到而已。所用的工具很多，諸如可透過中共主導的國際刑警組織，或有簽引渡條款的國家，甚至綁架、下毒、暗殺等手段皆有，例如桂民海早己是瑞典人，一樣被逮捕。例不勝舉。

港人5月24日在中聯辦外抗議港版國安法。（彭博）

換言之，香港經過這場浩劫後，必將人事全非。原有7百多萬居民亦將紛流散，英國決將放寬3百萬港人入籍。截至今年2月24日，有34萬9881人持有BNO（British National Overseas，即「英國國民（海外）」身分），另有約290萬人符合申請資格，加上各奔東西的數百萬人，香港將湧入更多中國內地居民，未來連結深圳等地，勢將形成另一「經貿圈」，這就是中共「留地不留人」的新「統一」政策，只要政治「清洗」，無須費力改造。

例如西藏、新疆，中共使盡軍政暴虐或屠殺手段，又採數位化系統監控，設改造教育營、漢化、強制節育等，遭致各民主國家公憤、譴責、制裁，得不償失。現由此得到教訓，改以香港「實驗」，以遂「留地不留人」圖謀。

而依香港國安法做法，中共對台灣亦已是藍綠不分，台獨、中華民國派一視同仁，照樣施行「武統」，就是「留島不留人」，變成另一「海南島」！如此一來，什麽藏疆港台「獨」都沒了，豈不完成習大大一統天下的皇帝夢？！

而近在台灣的中共同路媒體，狐狸尾巴全露，莫不「揚中貶歐美」，例如將中共找來背書的52個國家，大書特書，混淆視聽。有外媒就統整了一份完整的「挺中」、「反中」名單，並點出反對香港國安法的國家，都是被評價為「自由」的國家；相反地，支持香港國安法的國家，則是「不自由」或「部分自由」國家。不正反應台灣內部的隱憂，有人配合中共「武統台灣」！

據《AXIOS》報導，近日的聯合國人權理事會大會中，由英國代表的27國和古巴代表的53國接續發表聯合聲明，表達對港版國安法的立場。

反對國安法的27國名單包含英國、澳洲、奧地利、比利時、貝里斯、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、德國、日本、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、荷蘭、紐西蘭、挪威、帛琉、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、瑞士。美國對港版國安法自亦表達強烈反對，但已於2018年退出人權理事會，因此並沒有在聯署名單中。

而支持國安法的53國為中國、安地卡及巴布達、巴林、白俄羅斯、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、中非共和國、葛摩、剛果-布拉柴維爾、古巴、吉布地、多米尼克、埃及、赤道幾內亞、厄利垂亞、加彭、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、伊朗、伊拉克、科威特、寮國、黎巴嫩、賴索托、茅利塔尼亞、摩洛哥、莫三比克、緬甸、尼泊爾、尼加拉瓜、尼日、北韓、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴布亞紐幾內亞、沙烏地阿拉伯、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、斯里蘭卡、蘇丹、蘇利南、敘利亞、塔吉克、多哥、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉、葉門、尚比亞和辛巴威。

根據美國「自由之家」統計的全球自由度報告，27個反國安法國家皆被評為「自由」；挺國安法的53國則為「不自由」或「部分自由」，藉此可了解至少在人權議題上，哪些國家分別支持、反對中共。

美國眾議院在通過「香港自治法案」後，參議院近又無異議通過，已將該法案送交總統川普。旨在鎖定充當侵犯香港自治幫兇的銀行，一旦銀行與執行港版國安法的中國官員有生意往來，將對該銀行施以懲罰。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）對此更表示，各企業在港版國安法下，可能重新考慮是否將總部設在香港，並稱是中國「使香港不再是特殊的（貿易）避風港」，因此若香港對中國而言不再特殊，美國取消香港特殊貿易地位也很合理。

《紐約時報》近日復指出，儘管中國資金和中企持續加碼香港，但香港美國商會近日對180名商會成員的調查顯示，約60％認為香港《國安法》會損害其業務運營，約30％的受訪者正在考慮從香港轉移資金和業務運營、其餘70％尚無計畫；48％對香港中長線前景感到悲觀。

繼美國參議員霍利（Josh Hawley）1日提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act，簡稱TDA）草案後，眾議員加拉格（Mike Gallagher）2日則在眾院推出同版本草案，確保美國政府履行「台灣關係法」（TRA）規定的義務，維持美國阻止中國武力犯台的能力。

該草案要求美國國防部長自2021年開始到2026年，每年4月30日前應向國會軍事委員會提交國防部提升能力進度報告，藉此說明美軍阻止中國對台灣執行「既成事實」的能力評估，包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。

眾議員加拉格表示，看到中國共產黨終結一國兩制，再也不會有人對中共和平統一台灣抱持幻想。終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去，台灣的自由對美國國家安全利益至關重要，台灣防衛法有助確保美軍具備阻止中共侵略所需的能力。」

顯然，中共的新「統一」政策，係武力和政治「清洗」交互運用，步步進逼，對港台疆藏的「留地不留人」，在在值得吾人警惕省思和有以制應之道，萬不可掉以輕心！

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