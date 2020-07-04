自由限時批 》李克强又出絕招！

杭東

繼「地攤經濟」功敗垂成後，中共總理李克强近日又舊事重提出絕招，認為政府部門拖欠中小企業帳款，實在不應該！

他並要求各級機關、事業單位要帶頭做落實法規、保障支付的表率，國有企業、大型平台企業也要嚴格執行法規規定。頗切中當前中國經濟基本盤要害，既十分棘手，亦讓習大大難堪，又不得不面對殘酷衰退的經濟現實。

此當是「習李鬥」KO的新一回合，往後更有得瞧了，習大大除面對國際的「眾怒」軍經疫情困局，及「香港國安法」的衝擊，內憂又頻生不已，能否克服重重難關，則尚在未定之天！

其實，此政府欠債未還，實乃盤根錯節的陳年老帳，剪不斷理還亂，况且地方政府負債累累，債務違約激增。《金融時報》報導，光是去年10個月內，已有831個中共地方政府，因為拖欠承包商的款項，被列為「失信」被執行人，亦以鄉鎮一級政府居多，累積拖欠款項達69億元人民幣。在此之前，已有1千家地方政府變成「老賴」，信用瀕臨破產。據專門研究中國社會信用體系的一項報告稱，已有9.9億人和2千591萬家企業，被社會信用評級，列在「失信」被執行人（老賴）名單的，不只是個人或機構，許多中共地方政府亦上了黑名單。

瑞銀（UBS）並曾預估，2018 年中國地方政府債務餘額就已攀升至 44 兆元，約佔中國國內生產總值（GDP）49%。

而李克强曾在今年初，對於農民工工資拖欠，在春節前要力爭「清零」！對於已確認的多年拖欠款，力爭年底前全國政府部門和大型國有企業清償一半以上。甚且對中央企業、民營企業的逾期債務，年底前亦要做到「零拖欠」。

李克强曾在今年初，對於農民工工資拖欠，在春節前要力爭「清零」！對於已確認的多年拖欠款，力爭年底前全國政府部門和大型國有企業清償一半以上。甚且對中央企業、民營企業的逾期債務，年底前亦要做到「零拖欠」。（REUTERS）

據國務院算總帳，政府部門和大型國有企業近一年來拖欠民營企業、中小企業逾期欠款，一度高達人民幣8千900多億元（約新台幣3.8兆元），雖已清償75%，但疫情蔓延至今，經濟惡化，天災洪災蟲災不斷，目前中國官方公布的4月失業率為6%，比3月又高。（不過很多經濟學家認為，中國的真實失業率應該更加嚴重），依總部設在倫敦的智庫資本經濟學（Capital Economics）的說法，鑒於中國大約五分之一的農民工仍然沒有返回城市復工， 「真實的失業率水平很可能是官方數字的一倍」。

然而政府部門，各方面透支亦甚多；而有近千個地方政府多年負債，已是「老賴」，公信力喪失，民怨四起，才是真正帶來中共政權的危機。連北京清華大學今年3月的一次調查數據，都指，未來3個月大約85%的私營企業都將很難生存。

像最近的零售業銷售數字顯示下跌了7.5%，距離經濟恢復正常運轉所需要的零售額數字，還有相當大的距離。很多人仍在擔心中國會出現二次感染高峰，已不可能再像從前那樣消費。此也難怪中共現在放棄了今年的經濟增長目標，中共了解預測此次疫情的深度和廣度非常困難。

是以，李克強說，他看到許多資料反映，拖欠中小企業應收帳款成為一大痼疾！「貨賣出去、錢收不回來」，已經成為較普遍的現象。這種情況如果延續下去，會大大打擊企業、特別是中小企業的發展信心。 他強調，當前做好六穩、六保工作，特別是保中小企業、民營企業的生存發展，推出此一條例維護中小企業合法權益，可以說是迫在眉睫的當前要務！

如今無論是在產業鏈還是銷售管道等方面，中國的中小企業長期在市場上都處於比較弱勢的地位，現在面臨疫情、國際經貿的衝擊，可以說，中小企業正處於最困難的時候。保障中小企業款項支付這件事，更已是刻不容緩的了。

而今年在春節前，李克强就已提出清理積欠民企款項的五大措施，耍落實《保障農民工工資支付條例》，強化約束懲戒。對零清償、進度慢的要通報和處罰。對瞞報漏報、惡意拖欠等要擴大查處問責，情節惡劣的要公開曝光。對未完成清欠的地方，要對省級、市縣政府壓減一般性支出和「三公」經費、降低公務出行標準、嚴控津貼及補貼等方面採取限制措施，並督促國有企業及時還款，防止霸王條款、打白條等行為，將應付帳款控制和清欠納入內部考核。以及實施及時支付中小企業款項相關法規等，不一而足。

如今李克强只是重申前令，要求機關、事業單位和大型企業與中小企業的合同訂立、資金保障、支付方式等作出規定，規範付款期限，明確檢驗驗收要求，規定不得以負責人變更、等待驗收、決算審計等為由拒絕或遲延支付，且須建立支付資訊披露制度，要求機關、事業單位、大型企業在規定時間內，將逾期未支付中小企業款項的合同數量、金額等資訊向社會公開或公示，並設定違約拖欠投訴處理、失信懲戒、處分追責等條款。具體而微，但能否徹底落實執行，自是一大問題，但習大大的頭摸著燒，才是真的刼難開始。

換言之，李克强這記「重申前令」的招式，亦讓習大大不似前次處理「地攤經濟」，那麽容易回擊。畢竟此案在去年3月中共的兩會上，李就在《政府工作報告》中明確提出，對拖欠民營企業的款項於去年底前要清償一半以上，絕不允許增加新的拖欠。而李克強在此次全國人大閉幕後的記者會上更稱，中國人均年收入是3萬元人民幣，但有6億人每個月的收入僅1千元，並指1千元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。如今政府若不還債，使企業破產勢將導致失業率繼續增加。可說理直氣壯，擲地有聲！

况且今年春節前他又再重提，現今更再催促，於公，習實亦難置喙，而以大當家身分，復難其咎，打到「痛點」，讓習挨重拳，不能喊痛，真是高招！

事實上，李克強是明顯要甩掉中共對疫情隱瞞、經濟惡化等責任，就經濟路線而言，他屬市場經濟派，而習家軍則主張計畫經濟，雙方在經濟上看法和作為上，自有所衝突，美中貿易談判亦復如是。

習李兩人先前早已多次傳出不合的消息，這次武漢肺炎疫情爆發，使中共在民生、社會、經濟領域面臨許多棘手問題，而習大大一意孤行專斷，倒行逆施，致內外交煎，四面楚歌，更使中國面臨嚴峻局面，而李務實接地氣，自使民望日增，而習大大的絕對統治，一心做烏托邦大夢的擴張意識，則離民心越遠。

習李鬥在中國是公開祕密，李克强的內歛，深諳「老二哲學」，一進一退，無招勝有招，就把習大大比了下去，蠃得民心，又贏得民望，而習內外交煎、節節敗退之下，顯已沒了明天！

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