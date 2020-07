自由限時批》川普將出重手了！

辛文

儘管川普近為連任選情不順,稍事沉寂。然在軍事應對南海、台海、東海及聯合印度,及民主聯盟對抗中共,並未放鬆半步,且習大大干犯國際社會「衆怒」,悍然走香港國安法險棋,顯已誤判觸發戰爭形勢,現連俄羅斯亦袖手旁觀;而美方亦己布下天羅地網,勢將串聯中國內部,加速習政權淪亡!

習大大狠心又沒天良,却遇上行事不按牌理出牌的川普,自倒大楣!因獨裁必須强權,但一山難容兩虎,而不論軍事、經貿、金融科技等實力,美國遠遠高於中共,現又弄出武漢肺炎病毒禍害全球世人,大外宣和戰狼外交,只能唬弄欺百姓,遇上超强,根本不管用,現連俄國都持中立旁觀,光憑習大大一個人舞弄「槍桿子」,下場將會比希特勒更慘!

據《彭博》報導,白宮內部透露,川普正在研擬2至3項針對中國的制裁措施,近日很快就會公布內容細節。據信將是美方揮重拳的開始,後續更將有看頭!美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)近日接受《福斯新聞》專訪時便提到,港版國安法實際上已將香港人放置在一個「大型防火牆集中營」內。「這是你能想像到的『最糟的歐威爾式惡夢』。」

納瓦羅指出,別以為這些事只發生在香港,因為中共對美國也這麼做,「中國正在用病毒撕裂我們」。納瓦羅強調,美國必須對中共採取強硬態度,而川普正是唯一能這麼做的總統!

美國總統川普。(彭博)

英國《星期日泰晤士報》(Sunday Times)近日還公布一份調查報告,指中國早在7年多前就已在雲南一處廢棄礦坑發現與武漢肺炎致病原相似度高達96%的病毒,還將病毒帶回武漢實驗室。當時,雲南礦坑裡的病毒被命名為RaBtCoV/4991,似乎是目前最接近武漢肺炎致病原SARS-Cov-2的病毒。

英國動物疾病專家達斯札克(Peter Daszak)表示:「病毒並非源於市場,而是其他地方。」他表示,疫情在武漢爆發前,就已經在位於墨江農村地區的上述廢棄礦坑附近散播開來。而病毒傳到中國南部的動物身上後,又透過與交易有關的染病人類或動物被運送到武漢(按:武漢肺炎疫情迄今已造成全球逾1100萬人確診,52萬5千人病故)。

而中國病毒專家鍾南山亦在5月中就已提出警告,中國仍將面臨第二波疫情爆發的潛在危機(北京就在6月爆發二次疫情),並且向CNN證實,北京當局在去年12月隱瞞最初疫情爆發的關鍵細節。無怪美國已有7成的民衆「反中共」,現朝野更對香港國安法痛恨至極!

美國務卿龐皮歐( Mike Pompeo )就痛批,中共此舉冒犯了所有國家,將祭出更多制裁措施。包括對損害香港自治自由的中共官員實施簽證限制、以及宣布將終止向香港出口國防設備和軍民兩用技術的措施,重申美國將繼續執行川普總統的指示,結束香港的特殊地位。當美國參議院在「無異議」通過「香港自治法案」(Hong Kong Autonomy Act)後,眾議院更「無異議」一致通過相關法案,內容幾乎與參議院相同,此為國會黨派空前團結、同仇敵愾反中共的具體表現!該法案內容主要針對迫害香港異議人士的大陸官員實施相關制裁。

英國政府日前也宣布,《港版國安法》違反中英聯合聲明,威脅香港人民權利,因此決定放寬「國民海外護照(BNO)」簽證權,現行入境英國6個月的期限將延長至5年,之後更能進一步申請為英國公民,目前雖然只有35萬港民持有BNO護照,但另有250萬人符合資格申請BNO。

德國內政部長傑霍夫(Horst Seehofer)亦在近日接受德媒《週日版世界報》訪問時提到,來自中國的混合威脅代表的是除了採取軍事手段外,還會利用經濟層面的壓力及輿論宣傳、駭客行動來達成自身目的,各國皆須嚴加提防。

其實,中共長期盟友俄國,今亦呈「若即若離」微妙關係,像武漢肺炎疫情發生之初,即毫不留情痛責,並關閉中俄邊境。

美國傳統基金會國家安全與外交政策研究所副所長詹姆斯·傑伊·卡拉法諾(James Jay Carafano)對媒體表示,中俄雖然在對付華盛頓方面有共同利益,但是他們各有所圖,中俄兩國的合作不會長久。主要問題是,俄中力量不對稱,兩國各自的強項和弱項完全不同。例如中國在敘利亞,能幫助俄羅斯能力十分有限。普庭在南海也幫不了中國多大忙,而在中美貿易衝突中,俄羅斯也發揮不了調停作用。

再者,中俄彼此的善意也有限,其全球目標並不協調。以中國在中亞和北冰洋為例,這些傳統上由俄羅斯主宰的領域,中國參與程度越深,莫斯科的疑慮就越多。而俄中亦不會聯手採取軍事行動威脅華盛頓。其戰略核心是希望對美國「不戰而勝」。如果美與中發生軍事衝突,俄羅斯會樂見,反之亦然。

俄羅斯科學院遠東研究所代理所長馬斯洛夫(Aleksey Maslov)亦指,一帶一路是中國的全球策略,而俄羅斯正在醞釀自己的全球策略。一帶一路和俄羅斯的大歐亞計劃有重疊,但不是俄羅斯自己的策略。蘇斯洛夫並提到,中國的一帶一路在中亞的影響受到俄羅斯的關注。俄羅斯可以努力成為中美對抗之外的第三個勢力中心,可發展超出中美俄三角之外的關係,加強與印度,西歐和日本發展關係。

俄《塔斯社》不久前還報導俄羅斯專家盧基揚諾夫(Fedor Lukyanov)的話說,俄羅斯外交應該努力避免捲入日益加劇的美中對抗,俄羅斯和印度應該加強同那些不願意在美中對抗中選邊站隊的國家發展關係。

由此可見,中共目前只有和「性相近」的發展中國家合作,能否對抗27個先進的民主國家,勝負實已高下立判。

美國海軍發言人近日表示,2艘美國航空母艦(尼米茲號、雷根號)已在南海展開演習。美國海軍第七艦隊發表聲明表示,將以無與倫比的海上力量慶祝國慶,並在南中國海舉行雙航母演習,「支持一個自由開放的印太地區」。美國太平洋艦隊今日也在臉書貼出B-52轟炸機與F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機、E-2「鷹眼」預警機聯合編隊飛行的畫面。第96轟炸機中隊指揮官達夫中校(Lt. Col. Christopher Duff)指出,轟炸機特遣隊展示了美國將武力迅速部署至前線作戰基地,並執行遠程打擊任務的能力,此次任務也證明了美國軍機有能力從本土出擊,在世界上任何地方飛行並執行任務。

美國空軍退休准將史柏汀(Robert Spalding)曾撰《隱形戰》(Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept),亦指中共自習近平上台後,在經濟領域做了很多損招,而在非經濟領域也做了很多隱藏的事情,例如在民間社會滲透,在科技領域竊取人家的東西,又壓制輿論,製造假新聞,諸此惡事做絕,猶不斷挑釁全世界的自由人權普世價值。尤其是在這次的疫情後,中國幾已成了全球的公敵!

今就連中共鷹派退役將領喬良都認為,現在武統台灣,美國會掐死中國!並稱如果想要對台灣動武,美國不會袖手旁觀,將聯合西方國家對中國進行制裁、封鎖,特別是利用其海空優勢,掐斷中國海上生命線。而台海一旦開戰,資金也恐怕全部撤離、企業全部關門,中國要付出巨大的代價!

果不其然,繼美國參議員霍利(Josh Hawley)1日提出「台灣防衛法」(Taiwan Defense Act,簡稱TDA)草案後,眾議員加拉格(Mike Gallagher)2日則在眾院推出同版本草案,確保美國政府履行「台灣關係法」(TRA)規定的義務,維持美國阻止中國武力犯台的能力。

該草案要求美國國防部長自2021年開始到2026年,每年4月30日前應向國會軍事委員會提交國防部提升能力進度報告,藉此說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估,包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。眾議員加拉格表示,「看到中國共產黨終結一國兩制,再也不會有人對中共和平統一台灣抱持幻想。終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去,台灣的自由對美國國家安全利益至關重要,台灣防衛法有助確保美軍具備阻止中共侵略所需的能力。」

眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)1日在眾院外委會更表示,港版國安法對香港人民是殘酷的,實施全面的鎮壓行動,破壞中國承諾的自由保障,港版國安法也象徵著「一國兩制」已死。美國必須全面制裁中共,以維護自由民主人權核心價值!

看來川普順天應人,為挽選情頽勢,將出重手,當可預見。

