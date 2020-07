自由限時批》老共毀港 八方圍剿！

杭東

中共用「港版國安法」毀掉香港,武漢病毒又禍害全球未了,逾千萬人確診,逾40萬人死亡,人神共憤!自已亦遭天怒人怨,像暴雨不止,已有26省逾千萬人受災,而三峽大壩洩洪就淹掉湖南鳳凰古城,黃河水亦已沖到錢塘江口,上海也拉警報!千里之堤毀於蟻穴,「天滅中共」日子不遠了!

圖為香港蘋果日報頭版標題:惡法生效、兩制蓋棺!(彭博)

在中共人大常委會表決通過港版國安法草案之時,美軍一架P-8A反潛機就同天通過台灣海峽,一度距離中國海岸基準線不到45海里,警告意味濃厚,勿要敬酒不吃,吃罰酒,後果嚴重自負!

果不其然,從今天起己有四面八方的重拳接踵而來,嚴密毀滅性的軍事攻擊,更將是排山倒海而至,俄羅斯則持「中立」當「漁翁」,將噬食北京而肥,習大大必成中國千古罪人!

美國祗要國會立法和全力支持,總統權力就非常大!美國眾議院民主黨籍議長、像挺台灣、香港、西藏、新疆自由人權最力的裴洛西(Nancy Pelosi)今日就表示,香港「一國兩制」已死,總統川普應考慮所有可動用工具,對壓迫香港自由自治的中國官員究責。她並發聲明表示,北京通過「港版國安法」的目的,便是為了擴大壓制香港抗議及言論自由的權利,且藉由這部殘暴、規範廣泛的法律,威懾、恫嚇及壓迫和平要求自由的香港人民。對民主台灣自有「殺雞儆猴」的意味在。但對自由世界領袖老美能抗拒乎?大家心中有數。

裴洛西更敦促川普,動用馬尼次基法(Magnitsky Act)與香港人權與民主法(Hong Kong Human Rights and Democracy Act),對侵害香港自由自治的的中國官員究責並實施制裁。

擔任美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)主席的民主黨籍眾議員麥高文(Jim McGovern)也推文表示,港版國安法讓中國秘密警察得以壓制香港,將會根本性改變港人生活方式。他呼籲,美方及國際社會應拿出強力作為協助香港人民,對北京究責。對於被迫逃離香港的人士,美國行政與立法部門也應支持為他們建立尋求避難途徑,國會也應通過法律停止出口防衛與警衛設備至香港。

對此,美國國會參眾兩院跨黨派議員亦已在日前提出「香港避風港法案」(Hong Kong Safe Harbor Act),要求政府為受迫害港人提供政治庇護,且不受每年的名額限制。這項法案已由美國共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)、民主黨參議員梅南德茲(Bob Menendez)等人提出的參院版本,眾院版本也在同日由共和黨眾議員匡希恆(John Curtis)、民主黨眾議員卡斯楚(Julian Castro)等人提出。

法案指出,允許因發表政治言論或和平參加政治活動而遭受迫害、或對迫害有合理恐懼的港人,或是上述身分的父母、子女和配偶,能夠以第二優先(Priority 2)的身份在美申請庇護,且不受到每年收容名額限制,相關部門也不得以申請人符合其它移民條件為理由拒絕庇護申請。法案提到,符合上述條件的港人可在香港提出庇護申請,或是第三方國家完成,之後可申請美國永久居民或公民。

法案也呼籲其他盟友或夥伴,提出類似的法案幫助受迫害的港人。而為反制中國推動港區國安法,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)已在26日宣布,將對侵害香港自治的前任與現任中國官員施行簽證限制措施,並在昨日再發聲明表示,北京作為讓美方無法再將香港與中國區分,即日起停止出口管制防衛設備至香港。美國商務部且在昨天也宣布撤銷香港特殊地位,暫停對港執行優惠待遇規定,包括提供出口許可證豁免。目前包括歐盟成員在內,及澳洲、紐西蘭、日本、馬紹爾群島、帛琉、貝里斯等27個國家。

更由英國駐聯合國日內瓦辦事處大使布瑞斯威特(Julian Braithwaite)代表,於昨在聯合國人權理事會發表譴責聲明,指港版國安法在沒有香港人民、立法機關或司法機構直接參與的情況下制定,破壞了「一國兩制」,並提到,《中英聯合聲明》是在聯合國註冊具有法律約束力的協議,其中規定香港享有高度的自治和自由,包括包括人身、新聞、集會和結社的自由,《經濟、社會及文化權利國際公約》和《公民權利和政治權利國際公約》應繼續有效,這些權利也應在香港特區的基本法中得到保障。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)表示,對於中國已通過「港版國安法」的報導「非常憂心」,強調這是「嚴重的一步」!國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華(Joshua Rosenzweig)就指責,「北京意圖昭然若揭,要藉此開始用恐懼統治香港」。

監察香港人權狀況的「香港監察」共同創辦人、英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯(Benedict Rogers)說,北京通過香港國安法「摧毀了香港自治」,「這是香港現代史上所面臨的最大危機」!

由歐盟元首組成的歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)更強烈反對中國通過香港國安法,「此法嚴重破壞香港高度自治,並有損司法獨立和法治」;歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula vonder Leyen)則指出,則指此法立法過程和內容均有違香港「基本法」,與中國的國際承諾,「中國執意推行此法,將會有非常負面的後果」!正與國際夥伴討論可能的回應措施。

其實,歐洲議會六月曾通過決議案,建議針對中國強推香港國安法的一系列回應行動,包括制裁中國、向聯合國國際法院控告中國違反其保障香港高度自治承諾、提供有意離開香港的港人「救生艇政策」等。歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰(Reinhard Bütikofer)說,「香港自治已毀」,應為此將北京告上國際法院。

今連日本政府發言人菅義偉對此表示「遺憾」;「遺憾」比此前的「深表憂慮」更強,係為日本外交用語依輕重程度/四個等級中的次高等級。外務大臣茂木敏充和防衛大臣河野太郎亦分別批評中國,河野更直言,北京企圖片面改變現狀,可能嚴重影響中國國家主席習近平訪日。日本媒體則認為,改善中的日中關係恐將因此降溫。

據《法新社》報導,約有50名特別報告員和專家亦嚴厲譴責北京鎮壓香港的抗議活動和民主倡議,並敦促北京當局撤回具爭議性的香港國家安全法。這些不代表聯合國、但向聯合國提出調查報告的專家透過聲明指出,有鑑於香港、新疆和西藏「遭受壓迫」的情事,他們認為「現在應該再度關注中國人權狀況」。

他們還關注一連串嚴重問題,例如民眾受到集體鎮壓、人權維護者失蹤,以及中共涉嫌強迫勞動、任意侵犯隱私和授權審查性質的網路安全法等情況。專家提到,記者、醫療工作者和針對武漢病毒疫情大流行在網路行使言論自由權的人士,據稱已遭到北京當局的報復。

他們已敦促聯合國人權理事會(United Nations Human Rights Council)採取緊急行動,以密切監測中國的人權狀況,包括舉行特別會議,以評估聲明中提及中國侵犯人權的範圍和總體情況。

英國上議院跨黨派議員亦將在數位建設引入「人權門檻」,提案將華為排除在5G建設之外,英首相强生表示「我們的立場非常簡單,我希望關鍵的國家基礎建設受到適當保護,免於敵意國家的供應商。」

美國國務卿龐皮歐在公開稱「潮流正轉向抵制華為,全球公民對於中國共產黨監控之國的危險正逐漸覺醒」後,《印度時報》披露,印度當局正評估禁止華為與中興通訊參與印度的5G建設。市調研究機構Counterpoint Research研究主管沙赫認為,印中邊界衝突加上武漢肺炎疫情造成的經濟壓力,可能迫使印度政府思考採取類似美國的戰略,以最傷中國的方式展開可能的報復。

而美國參議院近日復無異議通過「香港自治法案」,將制裁與制定實施港版國安法的中共官員有業務往來的銀行。外媒分析,衆議院向支持香港將會順利同意立法。據估計,中國幾家大銀行1.1兆美元(約新台幣32.74兆元)的資金將面臨風險,並可能承受巨額罰款。

《彭博》報導,彭博行業研究駐香港資深分析師Francis Chan發佈報告指出,可以預料許多被制裁的中共官員會使用中國幾家最大銀行的服務,而違反制裁的銀行,將面臨被禁止進入美國金融體系的風險。

該報告指出,截至2019年底,工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行等4大中國國有銀行,合計共有相當於7.5兆人民幣規模的美元債,即1.1兆美元,其中47%是存款,其餘則為銀行間同業借款以及向全球投資人發行的證券。

Francis Chan認為,除了中資銀行外,全球的銀行也可能面臨風險,因為中共官員及他們的親屬、同事,也可能是這些銀行的客戶。

中共遭受的圍剿和報復,尚不止至此。由越南副總理兼外交部長范平明(Pham Binh Minh)主持的十國東南亞國家協會(ASEAN,東協)也硬起來了!(含汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國與越南),並在會後發表領導人聲明,其中特別提到南海爭端,表示為了促進南海和平、安全與穩定,堅持維護以1982年通過的《聯合國海洋法公約》(United Nations Conventionon the Law of the Sea,UNCLOS)為根據,保持自我約束、非軍事化,所有海洋與海上活動都必須依照此框架執行,而該聲明便明顯指針對中共。

澳洲著名的南海問題專家塞耶(Carl Thayer)則認為,這個聲明顯示東協態度明顯轉,前所未有地指責中國對南海主權聲索的基礎。

近日隨著中共在印太地區不斷挑釁,美軍三個航母戰鬥群更罕見地同時現身印度–太平洋區域。外界分析,隨著美中雙方的較勁不斷升級,美國此舉是向中共釋放強硬訊號。

以雷根號為核心的第5航母打擊群司令官維科夫(George Wikoff)強調,此次任務是為遏止侵略性行為,並要把印太地區變成自由且開放的地區。印度太平洋司令部作戰司令柯赫爾(Stephen Koehler)說,「展現實力是(軍事)競爭的一部分。正如我經常告訴同事們的,我們必須在競爭中立於不敗之地」,他說,「美國的航母和航母戰鬥群很厲害,是美國海軍實力的驚人象徵,我們現在(印太地區)同時駐紮了三艘,真是激動人心。」

美國參議院軍事委員會不久前更通過2021國防授權法,其中支持深化台美關係,並提出「太平洋威懾倡議」(Pacific Deterrence Initiative)基金。根據這個倡議,美國在兩年先後注入69億美元的資金,加強美軍在亞太地區的戰略競爭力,並在印太區域建立F-35A戰機群作戰據點,讓盟友及夥伴安心。

而美國參議院還提出「台灣防衛法」(Taiwan Defense Act)來表明捍衛台灣、遏止中共侵略。法案要求美國防部確保美軍有阻止中共侵略台灣的能力,避免中方透過武力奪取台灣的控制權,造成「既成事實」。

最近,美國太平洋艦隊宣布,尼米茲號(CVN68)和雷根號(CVN76)航空母艦打擊群,28日在菲律賓海舉行聯合演習,這是美軍本月第2度在該海域舉行「雙航艦」演習,向中國展現強大的威懾力。

據中國海事局網站28日指出,解放軍將在7月1日至7月5日在西沙群島海域舉行軍事演習。同日,解放軍2架轟-6轟炸機穿越宮古水道空域,進入台灣東部外海。日本《共同社》早前報導,解放軍將在8月舉行以奪取台灣東沙群島為假想目標的登陸戰演習。

另一方面,美國軍機近期頻繁地穿越巴士海峽上空,到達台灣西南空域,加強對共軍的監控。第11航艦打擊群指揮官寇克(James Kirk)少將表示,「只有美國海軍才能整合如此規模的航艦打擊力量,且一貫地為保護海洋自由展示。」

據《美國之音》報導,美國海軍在一份新聞稿中說,尼米茲號航艦戰鬥群與常駐日本橫須賀港美軍基地的雷根號航艦,聯合實施這次的全域作戰協調行動,以顯示美國對地區盟友安全的承諾、美軍在印太地區快速集結兵力的能力,並證明美國做好準備應對所有挑戰國際準則的勢力。

據日本《共同社》指出,隨著中國人民解放軍在東海、南海的行動與日俱增,美國陸戰隊已成立「陸戰隊瀕海作戰團」(MLR),並將設於夏威夷,之後也將探討依次部署於關島與日本沖繩。據了解,屆時駐日的MLR將會設置於美軍在沖繩的海軍陸戰隊第三遠征軍旗下。未來任務將聚焦印度太平洋地區,隊員人數在2030年前將削減至1.2萬人,運輸機部隊將減少,坦克也將全部廢除。

取而代之的是,陸戰隊將建立小規模、具快速反應能力的MLR,將配備機動能力高的導彈、火箭炮和無人機部隊,藉此完善海上和離島作戰的準備機制。

據指,MLR的特點是能在敵方飛彈攻擊範圍內與美國海軍合作,機動性地分散部隊,確保反艦飛彈等據點的作戰能力。對此,美國《華爾街日報》引述陸戰隊司令柏格(David Berger)說法指出,該計畫的核心是確立以對戰中國海軍為任務的瀕海作戰團,包括針對武裝漁民佔據離島等未達武力攻擊程度的「灰色地帶」提出對抗戰略。美國國防部長艾斯培(Mark Esper)更明確推文表示,美方將持續與日本、南韓、紐西蘭、泰國、澳洲、菲律賓、東帝汶、巴布亞紐幾內亞、斐濟、東加王國與其他太平洋島國建立更緊密關係,並維持對民主台灣承諾。並說,「連結更緊密的印太區域:我們在該地區共享的價值觀,將我們聯繫在一起,使我們更強大,並維護和平與繁榮。」

在中印邊境現更是戰雲密布,一觸即發。據《印度時報》(The Times of India)報導,由於中印近期關係緊張,印度要求法國加快交付「飆風」戰機,首批將於7月底抵達印度。而「飆風」戰機所配備的流星飛彈,其射程可達120至150公里,射程超過巴基斯坦及中國戰機所配備的任何飛彈,而「通用長程遠攻巡弋飛彈」(SCALPEG)射程更超過300公里。

外媒分析,印中第2波衝突在即,印度已部署3野戰師守邊境,且授權武器開火,徒手搏鬥已成過去。印度除將暫停融資使用中國設備的戰略電力項目,近更^封殺59款中國APP,關係之惡化,已是不言可喻!

《美聯社》近日報導,中國與印度上月中旬在邊境爆發流血衝突後,印度政府6月29日以國家安全為由,宣布禁用「微信」、「抖音」等59款中國製手機應用程式(APP),但並未說明禁令的具體執行方式,但至30日多數均已下架。

印度高層官員透露,這些APP可能傳送訊息到中國,危害印度的國防、國家安全和公共秩序。禁用政策是印方在邊境衝突後開的第一槍,展現印度擁有多種報復選項,其他國家未來也可能跟進。

印度金德爾全球大學(O.P.Jindal Global University)國際學院院長休里亞(SreeramChaulia)表示,由於中印雙方都在網路投入大量宣傳,若中國成為印度人使用網路與社群平台時不可或缺的一部分,印度網路的輿論就會被軟化,民眾對於中國是否是敵國也會感到疑惑。

印度總理莫迪(Narendra Modi)5月間曾誓言打造「自立印度」,使禁用中國APP應是印度自立政策的一部分。由於疫情的不可收拾,WHO世界衛生組織宣布,下週將派出團隊前往中國,調查病毒起源。美國總統川普和國務卿龐皮歐等人仍一再指控,武肺病毒可能是從武漢一座實驗室流出,但北京却矢口否認。川普更在今天推文表示,「越來越憤怒了!」此在連任民調受挫下,自有所(劍)指!北京小心了!

此外,美國加州大學舊金山分校研究團隊最新研究發現,武肺病毒比科學家原本意識到的更為險惡,從電子顯微鏡照片可以看出,病毒先是感染宿主的第一顆細胞,使其變成「殭屍細胞」,殭屍細胞會遵從病毒指令,伸出多隻觸手(絲狀偽足,filopodia),透過接觸其他健康細胞再注射「毒液」,使感染速度增快。

研究人員表示,病毒在殺死細胞前,會以其他機制感染其他細胞,這種特性超出科學家的預期,「相當不尋常」。

在美中角力加劇下,美國禁止具解放軍背景學生入境,也禁中國科技龍頭華為進入美國市場,華為創辦人任正非就坦承美中科技差距仍然很大,這與中國的泡沫經濟和不能踏實做學問有關,並指民粹會害了中國,中國要開放才能有出路。

任正非的這篇談話是由人民大學經濟學者向松祚撰寫後,近日刊登在華為旗下「心聲社區」微信公眾號。任正非指出,中國和美國科技上的差距還很大,美國在科技上的深度和廣度都是值得我們學習的,而這巨大差距與中國經濟泡沫化和不能踏踏實實做學問直接相關,如P2P、互聯網、金融、房地產、山寨商品……等等泡沫,使得人們的學術思想也泡沫化了。一個基礎理論形成需要幾十年的時間,如果大家都不認真去做理論,都去喊口號,幾十年以後我們不會更加強大。

然則,習大大却一味沒天良地蠻幹到底,搞得天怒人怨,四面楚歌,八方圍剿,政權不保之境!猶做春秋大夢,把自己當成史達林的繼承人!真是昏瞶得無以復加!美國白宮安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)近發表演說,稱中國領導人習近平自己當成史達林的繼承人,對此,外媒重點研究習上台後的種種言行,分析歐布萊恩此番發言背後的依據。

《美國之音》報導,歐布萊恩表示,中國作為全球唯一一個還未摒棄前蘇聯獨裁者史達林的共產黨統治集團,史達林在該國依舊受人尊敬,而習近平上台後,接連的作為體現了他已繼承史達林的衣缽。

專家認為,習近平掌權後接連祭出「反腐清洗」、「集權獨裁」、「推進個人崇拜」、「加強思想控制」、「打壓異議人士」、「反西方」及「增加國家對經濟的控制」等作為,無一不表明習已走上史達林的老路。最經終毀國害人,成中國千古罪人!

