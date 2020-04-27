自由限時批》中共在聯合國組織地位將搖搖欲墜了！

杭東

當美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）近日發起「阻擋共產中國」（Block Communistist China）的連署活動，並提出對抗中共的五大訴求。其實，就是在向中共竊佔聯合國組織開槍！勢將獲得民主國家的共鳴和行動，亦將使中共國際地位一落千丈！

海利五大訴求的前三項為調查究責中共疫情爆發初期隱匿情形；將醫療設備及藥品製造移回美國；要求中共提供給聯合國及其他國際組織的資金，須符合其世界第二大經濟體身分，而非窮困的開發中國家。

此外，海利也要求美國國會支持台灣，抵制中共對台霸凌並允許台灣加入世衛。她也主張，國會應要求全美大專院校，揭露所有接受北京資助的教授、研究人員名單。同時，呼籲國際社會加入連署，一起阻止中共在美國及世界各地的影響力。才不過幾天，已逾9萬人連署，可見人同此心，心同此理！

然而最令人矚目的則是，海利毫不留情地，公開揭發中共在聯合國各國際組織的醜陋真面目！就是只出「窮國」的年費，却享盡「富國」的權力和利益，而又做出傷天害理，毒害世人的疫情。

截至今（27）日，計全球5大洲共297萬1669例確診，20萬6549例死亡。而美國確診人數更逼近百萬人，已造成超過五萬人死亡。怎不令美朝野氣憤填膺？！加上中共支助WHO經費僅為美國4億美金的1/10，竟「共謀」隱匿疫情害人，故而總統川普宣布暫停提供WHO經費，就獲得一致肯定。

像美國共和黨籍眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）更在日前接受節目專訪時忍不住開炮，認世界衛生組織（WHO）早已淪為「武漢衛生組織」！並說未來國會將會重新審視美國和世衛組織的關係。至此，聯合國與國際組織財務運用及中共滲透主控等問題，再度浮上檯面。

聯合國與國際組織財務運用及中共滲透主控等問題，再度浮上檯面。圖為中國領導人習近平。（美聯）

例如中共雖為常任理事國，然在聯合國維和經費上，過去僅提供3%，現才提升至10.25%。掌控人事權例子，不勝枚舉。

再者，在中共近20年的刻意經營下，許多國際組織已由聽命北京指令的高官直接管理，例如亞洲開發銀行（Asian Development Bank，ADB）、世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）、世界貿易組織（WTO）、世界糧農組織（FAO）、民用航空組織（ICAO）、聯合國工業發展組織（UNIDO）、國際電信聯盟（ITU）等等，不一而足。

儘管美國是目前世衛組織WHO最大的捐助國，2019年向該組織的捐款超過4億美元。相比之下，中國同期的捐款為4400萬美元。但祕書長譚德塞却和北京狼狽為奸。

復次，美國駐世界貿易組織（WTO）大使謝伊（Dennis Shea）就指，中共一直是WTO補貼協議的違規者，以「開發中國家」身分，却享盡「已開發國家」好處 ！

《路透社》亦曾報導，美國當局對WTO法官給中共這具高度爭議性國家補貼「開綠燈」，並且拒絕處理中國商品傾銷的行為，高度不滿。

美國總統川普多次重申，WTO成就了中共，中共多年來依靠美國的資金和WTO的支持，卻利用WTO的規則打擊美國。川普強調，「如果WTO情況沒有改善，美國可以考慮退出。」並表示，「WTO一直在利用美國，但現在WTO明白，如果對美國再不公平的話，美國就不需要WTO！」

再如，國際刑警組織（INTERPOL）網站顯示，在2017年的會費收入中，中共認繳的份額只有3.74%。該組織年須5,400萬歐元（約新台幣19億元）的會費，年有不足，主要依靠未公開的「自願捐款」來維持運作。

又如，美國是向世界糧農組織（FAO）貢獻經費最多的國家，佔總經費的22%，而中共只有8%。

諸此，中共長期不斷滲入國際組織的「稱霸」意圖伎倆，全在此次「武漢病毒」暴露無遺，益發受到國際譴責！

國際危機組織聯合國事務主任高文（Richard Gowan）與瑞士日內瓦國際關係及發展研究所政治學者比爾斯泰克（Thomas Biersteker），在聯合國成立75週年紀念之時，對《瑞士資訊》（Swissinfo）坦言，聯合國體系已面臨「決定性試煉」！多邊主義亦正面臨關鍵時刻！此次大疫情逼使許多國家關閉邊界，各自重新評估未來發展方向，而美國結盟和中國的對幹，更使中國的前途並不樂觀。

就連聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）亦直言，這場疫情是「二戰之後，聯合國面臨的最大挑戰」！重組？抑或另起爐灶?未來的變化，更是複雜詭譎！

換言之，現今像WHO的經費巳嚴重不足，來自成員國的經費收入根本不到20%。而其他國際組織亦復鬧窮，特別是中共出錢少，牟利大，自使常任理事國國家如歐、美、俄、日等的不滿，如今又爆發武漢病毒疫情蔓延，造成全球經濟不振，民生凋蔽，確診死亡，更是不計其數！更引起公憤究責索賠！而北京又霸佔許多國際組織，不出錢也不出力，卻享盡權力利益，益發使各國不滿，故由歐美發起「清洗中共」的運動，風起雲湧，要將北京逐出國際，恐只是時間問題罷了！

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