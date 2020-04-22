自由限時批》為何衹有磐石艦中鏢？

◎辛文

敦睦支隊編制係由三艘軍艦組成，以磐石號油彈補給艦（有先進醫療設施）當旗艦，另為成功級巡防艦與康定級巡防艦，但不論訪帛琉或有「特殊任務」（近20天在公海），乃至返國隔離（軍方稱有檢查〉下艦，却衹有磐石艦中鏢，前後竟累計達28例確診，社會震驚！而艦上病源何來？軍醫及軍醫局，及上下層級管理及橫向連繫溝通，是否不足或失職等？更引發各方高度揣測和關注！目前一般多指軍方輕忽、隱匿、管理缺失等，不一而足。而國防部亦作了初步懲處，部長、海軍司令皆自請處分（參謀總長沒有？），嚴德發部長且坦承，初步調查有四大缺失，包括：一、疫情通報沒有落實，二、聯檢小組未確實檢疫，三、官士兵防疫管理不夠確實，四、海軍相關的防疫措施規畫不足。尤其，依照航行計畫，船上人員如有症狀，醫官應該要向支隊長回報情況，之後逐級回報，然而艦上5位官兵發燒案例，支隊長陳道輝卻並未依規定回報，成為疫情無法及時控制的關鍵。

不過，陳道輝在今天立法院專案報告中途，以電話方式向國防委員會立委報告，除首先表達對全體國人社會造成重大不安，致上最深切的歉意，也要對744位的官士兵學生，及家屬鞠躬道歉。陳道輝說，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」，如果我知道有人感染了，我絕對會立即返航，身為軍人，我寧願死在海上，我絕對不會讓病毒傳染到國人。

海軍敦睦艦隊爆發27名成員確診武漢肺炎，形成防疫破口。海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝22日以電話方式向立法院外交及國防委員會報告，會議主席呂玉玲（右）向陳道輝提出詢問。（資料照）

他表示，針對有5人發燒的情況，醫官以專業的意見跟他說明，是一般的感冒，且全部正在好轉，所以繼續執行敦睦遠航任務。他表示，所有海軍的艦艇在執行任務時，都有醫官駐艦進行治療，但如果有人發燒就返航，如何保衛海疆。

陳道輝並坦承，僅有向艦指部回報1員有發燒的情況，剩下4員並未回報，艦上醫療小組跟他說是一般的感冒，醫官專業的判斷是他們的症狀是非常的輕微，且當時沒有收到嗅味覺異常的訊息。更說，這是他「穿上白制服30年來最痛苦的時刻」，對不起海軍長官、國防部長官，以及全體國人。

今天蔡英文總統亦正式向國人致歉，表示絕不護短，夲「誠實」原則繼續作勿枉、無縱徹查，以維國人健康及國安。

然則，外界認為磐石艦染疫，恐並非那麽單純，祗要觀察中共的「欣喜」，國內有「蠢蠢欲動」情事，而今又面臨國內外險峻詭譎形勢，金正恩的病危，陡使東北亞戰雲密布，台灣自須備加提高警覺，及早療傷止痛，嚴繩法紀，並鼓舞民（軍）心士氣，重整旗鼓，積極防疫，及加强維護國安，才是正辦！

至於，海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，三艘艦艇都有人員下船至帛琉，為何只有磐石艦多人感染？不免讓人疑惑。而指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，應有人在某種場合將病毒帶上磐石艦，因此只有這艘軍艦會傳，另兩艘沒有把病毒帶上去就不會傳。但感染源是否來自帛琉，尚待更多資料才能判斷。

據帛琉衛生部長羅伯茲接受當地媒體採訪時表示，艦上病毒來自帛琉的機率低，這波疫情可能是「艦上群聚感染」。對此，指揮中心指揮官陳時中說，用片段訊息判斷，「有風險且不科學」，仍需更多證據。

而今天帛琉傳來的訊息，指我駐帛琉大使館全體館團同仁及雇員共24人結果皆為陰性，另有24位帛方協助接待的工作人員也接受檢測，結果亦均呈陰性。顯然，在台或帛琉非官方場所，有人於某種場合將病毒帶上磐石艦，頗值得深入查究！

復次，艦上軍醫及軍醫局是否失職？自亦成焦點話題之一。像磐石艦病歷的初期報告為70人、71人次就診紀錄。之後，又改稱確認就診人數148人、226人次（發燒5、上呼吸道10、頭痛2、腸胃不適18、暈船62、外科41、皮膚23、口腔10、眼科11、其他【健康諮詢等】44）病歷就診紀錄。報告前後不一，亦遭各方批評。

又如聯檢小組4月14日登艦進行官兵入境健康檢查時，有無將嗅味覺異常病徵納入？據海軍副司令梅家樹答詢立委王定宇表示，表格內含發燒、咳嗽、呼吸急促等項目，但並無嗅味覺異常欄位。

然聯檢小組負責把關官兵放假事宜，却未把新增項目列入檢疫條件？無異是防疫一大漏洞！而聯檢小組的成員，包括組長為艦指部後勤副參謀長，另有監察官、後勤官、保防官、軍醫官、法治官，成員來自艦指部和高雄總醫院左營分院。軍醫局和防疫指揮中心並未介入，致使病源散播，更令人詫驚！

由於疾管署4月3日已宣布此病徵，國防部4月6日收到訊息後，4月7日便通知艦指部，艦指部4月9日才用包裹式訊息傳達給艦隊。但除此之外，艦指部獲得訊息後，為何未將新增病徵納入最後把關工作範圍內？況且4月上旬就有官兵嗅味覺異常，顯見官兵是無辜的，而是上級疏失所致。

再者，通常不尋常或異常現象，若深入探究，其中必有「詭」，磐石艦的染疫，和國安有關，不能等閒視之！

例如此事件爆發後，就有闇黑飛舞、假消息謠言充斥等現象，例如中共官媒就「欣喜若狂」，唱衰台灣防疫、武嚇台灣；而韓國瑜更是「活躍」異常，白狼竟堂而皇之到中山大學演講（按：統促黨過往用暴力表現政治手段，例如香港眾志秘書長黃之鋒來台機場暴力接機、2017年台大借場館「中國新歌聲」及2019年歌手何韻詩被潑漆等事件都有暴力激烈手段），該校校長事後聞悉，亦至表痛心。

而台灣銅鑼灣書店店長林榮基日前竟亦遭人潑灑紅漆恫嚇（台北市警方專案小組今日凌晨已在高雄逮獲涉案的鄭姓、曾姓兩名嫌犯，在逃共犯、曾嫌的哥哥中午，也在高雄落網。）等等，種切時機巧合，在在令人憂心！

像韓國瑜市長，竟爆料有9市民疑有症狀，後經查核屬於陰性無虞；韓猶製造「緊張」，還說，有92名敦睦艦隊官兵學生拒絕疫調的敦睦艦隊，結果亦非事實，如此「混淆視聽」，居心叵測！且運用國民黨團讓高市議會中止重要的臨時會，猶任意高喊「封城」（讓6月6日罷免中斷），司馬昭之心，路人皆知！似在爲「反罷韓」添柴火，其實是在為防疫「添亂」，更令人厭惡！

陳時中今天在受訪就表示，敦睦艦隊疫情是屬於突發的狀況，台灣還沒有到封城的時候。當然，大家必須要注意，但是，離那個（指封城）還非常的遠。

昨天，《CNN》大篇幅報導，金正恩在接受心臟手術後身體狀況「非常危急」，引發美、中、俄、日、南韓等高度關切！今天綜合各方媒體報導，美中俄皆頻頻有軍事部署動作，使東北亞戰雲密布，大有一觸即發之勢，更有第三次大戰之虞，絕不容小覷！

如今各國為疫情向中共究責索賠，已形成「圍堵」大勢，而中共內鬥劇烈，北韓又不能落入美俄南韓日聯盟之手，逼其非動武保權不可！而台灣現處此變化無常又險峻之時，勢須「安內攘外」（落寶國安5法及反滲透法），亦不容「北平模式」重演，並積極强化國防及維護國安，恃吾有以待之，始克有濟！

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