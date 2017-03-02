自由限時批》這樣的國防部長，恐是世界少有？！

辛文

如果國軍頻頻出包，還敢在國會說自己是「100分的國防部長」（之後改口稱是國軍100分），到現在連軍中都查出有「吸毒」現象，居然答覆媒體：「我想應該還是100分」。

國防部長馮世寬在國會說自己是「100分的國防部長」之後改口稱是國軍100分。（資料照，記者劉信德攝）

一個堂堂掌保國衛民重任的「將軍部長」，竟無視作為「國家、責任、榮譽」的軍人表率，這樣的國防部長恐是世界少有？！ 不談古今中外如之何，只要看與台灣經貿、軍事關係密切的美國，現在換了強調「美國第一」及「打勝仗美軍」的川普總統，他所任用的國家安全團隊（包括白宮國安顧問、白宮首席策士、國防部長等），堪稱陣容堅強，個個多是文武兼備，或戰功彪炳者，而文韜武略更是一流，無怪美國聲勢突起，引人重視。

像擔任國防部長的詹姆斯·諾曼·馬蒂斯（James Norman Mattis），是美國海軍陸戰隊退役上將，曾任美國中央司令部司令、北約組織的最高盟軍司令。並先後以海軍陸戰隊營長、師長參與波斯灣戰爭及伊拉克戰爭，率部閃電攻下巴格達，受到世人矚目。還被《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）譽為本世紀「最受崇敬的海軍陸戰隊將士」。他的名言：「海軍陸戰隊不知『敗』為何物」 ，曾傳誦一時，因是單身，猶被稱為「武僧」。 馬蒂斯嫻熟戰爭史，博覽群籍（據稱藏書多達7000冊），對《孫子兵法》、美國名將格蘭特、英國文豪莎士比亞等頗有研究心得。

相對而言，台灣的國防部長馮世寬雖是退役空軍上將，但在軍中最高只有做到副參謀總長，退役亦長達10年以上，大部分時間都在世界各地旅遊，更長則待在淡水武聖宮隨濟公弘法。及至去年520延攬入閣，不到4個月，就發生大大小小事件，包括雄三誤射、戰車翻覆，國軍虐狗、誤爆4萬枚彈藥將運太平島情報、雙颱莫蘭蒂、馬勒卡受災，國軍救災卻吃罐頭、協助做資源回收等等，莫不受到社會高度關注。

而最近空軍清泉崗基地被丟包安非他命等二級毒品，結果官兵驗尿卻驗出8名涉及一級毒品。他卻說，吸毒不是軍中獨有問題，軍中除毒要以零為目標非常困難（此與過去蔣仲苓部長名言，軍中哪天不死人？異曲同工），還說國防部「平常就有嚴密管制」，希望全民放心，絕不會影響軍心士氣和國家戰力云云。類此官僚、鄉愿、阿Q調調，居然與行政部門不遑多讓？！豈不令人憂心！

媒體今天報導，美國前總統歐巴馬去年12月簽署「2017年國防授權法案」，首度納入台美高級軍事交流章節，打破了自1979年台美斷交以來的軍事交流門檻，美國助理部長以上層級的資深官員及現役將官都可以訪問台灣。而今年「漢光33號演習」電腦兵推，美軍將由負責作戰的現役將官率團（過去為退役將領為主），進入台灣最高軍事機密機構「衡山指揮所」觀摩。

簡言之，不論就提高國防戰力和國軍素質和士氣，乃至今後美台軍事合作交流密切（尚包括日本等）層面，台灣能擺出什麼樣的國安、國防軍事陣容，就非常重要，自予人高度關切；如果國安（像前次美大選期間國安局長的失言）、國防軍事等高層或將領，推出像馮世寬者，勢必大打折扣，影響台灣負面形象甚鉅，當局豈能曲意寬縱而掉以輕心？！

近日，日本防衛省所屬的「防衛研究所」智庫，亦發表的「持續變化的兩岸關係」年度報告（「中國安全保障報告2017」），其中就指出，中國對台的軍事壓力「自冷戰期以來從未中斷」，對蔡英文政府的軍事壓力今後仍會繼續增強。 報告中並特別提及，馬英九執政時代的特點是，「台灣退將領團密集訪中」，而台灣退將也和共軍退將通過小白球聯誼活動加深關係；另中國方面也通過黃埔同學會，「向台灣軍隊周邊展開統一戰線工作」，這是「台灣國防部必須注意的問題」。報告更強調，討論中台關係時，「缺少美國的存在是不可能的」，對台灣而言，「與美國的關係是決定台灣未來的最重要因素」云云。

是以，美、台、日未來不論在經貿或軍事關係必然強化，才能因應「中國對台的軍事壓力」！然則，台灣難道沒有振衰起蔽、脫胎換骨的耳目一新作為嗎？！，難道真的找不到大將人才嗎？！卻偏偏要找一堆「廖化」充數，這才是真正的後果堪虞！