自由限時批》歐美鐵證在手 中共慘了！

李全無

中共秘密警察頭子孫力軍在4月1日遭「雙規」，至19日中共官方才宣布：公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法被捕，震驚中外！而「五眼聯盟」（英美澳紐加情報合作）之一的澳洲政府，却在日前突表示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已與美國總統川普和德國及法國領導人通話時，尋求協助對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情展開國際調查。亦因「言必有據」，各國不僅紛表支持，而究責、索賠聲浪更是高漲，截至今（24）日中午已有至少6國的官方或民間機構向中國提出訴訟或求償，總金額高達新台幣1290兆元。

再看美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近亦極為罕見地宣稱，中國早在去年11月就知道武漢肺炎病毒的存在！現不僅要查武漢病毒研究所，中國還有數個實驗室仍在運作。他更斬釘截鐵地說，在武漢肺炎疫情過後，世衛需要結構性的改革，而身為世衛最大資助國的美國可能永遠不再恢復金援。

據媒體報導，最近美國、澳洲、法國、德國等多國元首已通過電話，希望WHO成員國應加入武肺病毒起源與傳播的調查，並提出改革世界衛生組織（WHO）的方案，澳洲政府則認為，最佳辦法可能是另組全新的世界衛生監察管理機構。特別是德國總理梅克爾（Angela Merkel）亦一改溫和態度，强烈支持調查和要求北京「透明化」！而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更說「不相信」北京的作為！

何以歐美各國領袖在不到十天的時間，大家突「義無反顧」地聯合對北京採强硬的態度，復加强軍事合作和軍演？例如美英澳日等國，就有海空演練。顯然和「五眼聯盟」的情資攸關，其中孫力軍的被捕，自備受矚目！

孫力軍何許人也。在美的中國富商郭文貴，說他的背後是江澤民家族，亦是「人間魔鬼」，罪無可逭！

郭文貴並爆料，中共政法委書記孟建柱不僅幫助江澤民的長子江綿恆多次換腎，而其母親亦幾次換腎，腎源由其心腹孫力軍等從獄中尋找囚犯配對，之後殺人取器官。在過程中，還曾一度殺錯人。爲掩蓋真相，他們又把替孟建柱母親做手術者和知情者都滅口。

另據爆料稱，中央電視台就是政法委、公安部的後宮，孟建柱、孫力軍比周永康更淫亂。一董姓女主持就被孟建柱、孫力軍長期糟蹋。

中共公安副部長孫力軍突然落馬，引發多方揣測。（圖擷取自網路）

此外，孫力軍亦曾任中共公安部港澳台事務辦公室主任。香港反送中運動以來，香港被消失、被害學生和民衆多達七千多人。並曾負責「610辦公室」，就是負責抓法輪功的成員，殘殺無數。再者，孫力軍亦是繼前公安部副部長孟宏偉落馬後第二位被查的公安部高官。媒體更報導孫力軍案對中共體制的衝擊不亞於王立軍案！

而中國媒體《財經》雜誌報導稱，孫力軍復是繼福建原副省長張志南之後，今年第二個落馬的「老虎」。

同時，孫力軍與澳洲朝野關係密切，亦唸過澳大利亞新南威爾斯大學公共衛生和城市管理系，並在職研究獲公共衛生碩士學位。且在澳洲成家，隻身在中國。孫力軍曾任前中央政法委書記孟建柱祕書。郭文貴之前在影片爆料說：孟建柱一定死在孫力軍手裏。就像薄熙來死在王立軍手裏一樣。孫力軍是負責國家政治保衛的公安部副部長，居然是在澳洲登記結婚。妻子李莉的銀行帳戶存款竟高達100多億美元，令人咋舌。

由此可見，孫力軍很可能在澳洲藏了大量絕密文件和辦案卷宗，作「護身符」。

另從種切跡象顯示，孫力軍被捕前，其在澳洲家人已受「五眼聯盟」嚴密安全保護，涉及病毒「絕密」資料亦自落在該聯盟國家之手，連英國外相拉布（Dominic Rennie Raab）近日都嗆，中英關係已回不去了！堪為例證。

連日來，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的炮火突又轉强，連番炮擊，若無若干證據在手，焉能如此信心十足。他在接受阿布達比（Abu Dhabi）媒體專訪，就指出，除了中國科學院武漢病毒研究所（Wuhan of Virology，WIV）之外，還有數個實驗室對「確定病毒來源」至關重要。

接著，《The National》又報導，龐皮歐重申「病毒起源於中國」，並隱匿疫情延誤全球防疫。猶痛批，中國不僅沒有分享正確資訊，世衛組織也沒要求中國提供；他並稱，美國暫停金援世衛，並非逃避支持全球公衛的任務，「沒有人相信WHO在此次疫情警示及格」。

《法新社》報導，龐皮歐23日接受廣播電台採訪時表示，北京早在去年11月就接獲通報，得知首例武漢肺炎患者，但卻在12月中旬才承認。龐皮歐批評，中國一直在拖延向世界通報疫情，甚至連世界衛生組織（WHO）也敢騙。

龐皮歐說，「公開透明」不僅是讓人們了解疫情究竟是從去年11月、12月還是今年1月開始爆發，時至今日也依舊重要，現在武漢肺炎在美國肆虐，更影響全球人民的生活。他也表示，美國仍希望從中國獲得更多關於武漢肺炎的訊息，包含在武漢發現的病毒原始樣本。

美國總統川普更嚴厲譴責北京與世界衛生組織，沒有做好病毒的傳播及防疫，讓武漢肺炎至今已造成全球19萬人死亡。

據《路透社》報導，新冠狀病毒據信是去年底起源於中國湖北省武漢市華南海鮮市場，之後擴散到各地，根據目前統計，全球共270萬7356例確診，19萬743例死亡。

美國密蘇里州檢察總長施米特代表該州向中國政府求償。（美聯）

如今中共慘了！截至今（24）日中午，至少6國的官方或民間機構向中國提出訴訟或求償，總金額高達新台幣1290兆元。兹舉箇中熒熒大者：像美國密蘇里州（Missouri）檢察總長施米特（Eric Schmitt）近日就對中國提起民事訴訟，指控中國政府疏忽等罪名，致令該州蒙受以高達至少數十億美元起跳的經濟損失，要求中國做出金錢賠償，推定賠償金額數十億美元（約600至2700億新台幣）。

而密西西比州（Mississippi）檢察總長費奇（Lynn Fitch）近日亦向聯邦法院控告中國政府與中國共產黨惡意隱瞞疫情與涉嫌囤積醫療裝備，並向中國求償，未提及求償金額。連佛羅里達州（Florida）的一家法律事務所都向中國提出集體訴訟，參與的人數已逾一萬人，總計求償金額約6兆美元（約新台幣180兆元）。

美國前司法部檢察官，保守法律組織「自由觀察」（Freedom Watch）創辦人克萊曼（Larry Klayman）則向德州的聯邦政府提起集體訴訟，指控中國政府、中國共產黨及武漢病毒研究所違反生物武器的國際條約，向其求償20兆美元（約新台幣605兆元）。

在英國方面，英國智庫亨利·傑克遜協會（Henry Jackson Society）近日就公布報告，稱有證據表明中國直接違反國際法，對英國構成實質損害，認為英國政府應向中索賠6.5兆美元（約新台幣196兆元）。

與中國關係良好的義大利，其民間團體一樣發起「向中國政府集體訴訟索賠」連署，預估連署人數將超過50萬人，並計畫求償1000億歐元（約新台幣3兆2615億元），而該國消費者權益保護協會（Codacons）也在考慮向中國提起訴訟。

德國方面，發行量最大的報紙《圖片報》近日刊文，指責在武漢疫情爆發初期，中國未遵守對世界衛生組織（WHO）的信息通報義務，隱匿資訊的行為已違反國際法，該報進一步列出損失清單，並詳錄須向中國政府求償的款項，總金額為1490億歐元（約新台幣5兆元）。

其他如埃及律師塔拉特（Mohamed Talaat）近日亦向中國駐開羅大使館提起法律訴訟，狀告中國國家主席習近平，要求中國就武漢肺炎對埃及造成的傷害賠償10兆美元（約新台幣300兆5500億元）。

還有印度的律師協會更提出國際申訴，指控中國秘密開發大規模殺傷人類的生化武器，同時更隱瞞資訊，向中國求償20億美元（約新台幣600億）。

龐皮歐近日又在國務院記者會，再批中國共產黨，指中共不僅未能及時向世衛組織通報武漢肺炎疫情，隱匿其危險性，且還趁疫情持續流行之際，持續進行挑釁行為，包含加大力度侵蝕香港自治以及對台灣與南海鄰國施加軍事壓力，他強調美方強烈反對中國霸凌（按：美軍1架B-1B「槍騎兵」超音速戰略轟炸機22日從美國本土直飛日本，加滿油後再向南飛往沖繩空域，最後折回美國，以彰顯美軍的全球打擊能力。而美軍伯克級驅逐艦貝瑞號USS Barry DDG-52於23日二度穿越台灣海峽。）他更呼籲其他國家一起對中共進行究責。

諸如此類的譴責、索賠和究責聲浪不斷，已有如波濤汹湧般湧向中共政權，呈摧枯拉朽之勢，而孫力軍的穿心箭，更是擊中要害，看來去日無多矣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法