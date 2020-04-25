自由限時批 》各國爭先恐後向中共開槍！

辛文

中共自隱匿「武漢肺炎」病毒，禍害全球以來，各國爭先恐後，已紛向北京索賠、究責；就連一向支持的非洲國家，亦紛紛倒戈，像原本參與「一帶一路」計畫的坦尚尼亞就開出非洲第一槍！廢除與中國簽署的100億美元貸款。

坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）更直言，「只有醉漢才會接受這種條款」（喪權辱國）！誠是一針見血。

據《國際財經時報》（IBT）報導，中國原先打算提供坦尚尼亞100億美元（約新台幣3008億元）貸款，並在該國姆貝尼加河（Mbegani Creek）下游處修建港口，條件是讓中國獲得99年的港口租賃權，且租約期間總統無權對中國提出任何意見。一些公民組織猶將此稱為「殺手級中國貸款」總統馬古富利則有感於北京欺人太甚，乃決定宣告廢除。

如今非洲國家亦多已成了武漢肺炎的重災區，據估計，未來將高達一億人確診，死亡更達數千萬人以上。就在世界多國紛以中共隱瞞疫情進行索賠之時，非洲包括衣索比亞、 肯亞、 奈及利亞、盧安達、索馬利亞、 南非、突尼西亞、烏干達、辛巴威等國亦紛揭竿而起，更已發出要求中國減免巨額債務的聲音。

由於中共過去向許多貧窮國家提供貸款，協助建設基礎設施，然後在貧窮國家無法償還債務時加以控制。而積欠中共債務最多的50個國家中，非洲就佔了一半，今非洲因疫情引起的經濟民生打擊尤其嚴重，現坦尚尼亞總統馬古富利就先開了第一槍！其他國家勢將紛紛跟進。

一向支持中國的非洲國家紛紛倒戈，像原本參與「一帶一路」計畫的坦尚尼亞就開出非洲第一槍！廢除與中國簽署的100億美元貸款。（https://www.aa.com.tr/）

而國際科學界近來亦紛指武漢肺炎病毒，係來自中國的P4實驗室！其中包括諾貝爾獎得主呂克·蒙塔尼耶（Pr Luc Montagnier）。今連俄羅斯生物學權威彼得朱馬可夫（Petr Chumakov）也說，中國武漢P4實驗室做了瘋狂的事！

俄媒《MKRU》報導，先前諾貝爾獎得主呂克·蒙塔尼耶指出，武漢肺炎病毒是來自武漢的實驗室，且是人為操縱，於來自蝙蝠的病毒中加入幾段愛滋病毒基因序列，這並非自然的病毒，乃是分子生物學家所為。

彼得朱馬可夫認為，武漢P4實驗室成員對於冠狀病毒的研究，已有10多年歷史。並指出中國研究團隊意欲研究的是「致病性」，而非故意製造「殺人武噐」。但在他看來，武漢P4實驗室確賓做了絕對瘋狂的事。

如今連瑞典第二大城哥德堡（Gothenburg）都宣布，中斷與中國上海長達34年的姊妹市關係，理由是這項姊妹市協定已經沒必要了。瑞典因不滿中共壓制人權及隱匿疫情大流行的作為，乃毅然中斷許多與中國的商業和文化交流，並在上週關閉最後一所中國為了向世界推廣漢語、增進世界各國對中國的了解而設立的孔子學院（Confucius Classroom）後，瑞典第二大城哥德堡（Gothenburg）亦隨後宣布，中斷與中國上海長達34年的姊妹市關係。

瑞典曾經有116個城市與中國的城市建立了友好關係，而今卻迅速崩解，已經有近百個城市解除了這種合作關係；外界認為，此次斷絕姊妹市關係是因中國獨裁體制，並將爪牙深入瑞典所致。瑞典最新年度報告中明確指出，中國是對瑞典利益最有害的國家，中方透過網路間諜增進自身經濟、軍事實力，還藉由情報人員竊取研究技術，顯而易見的，中國同時也在積極公開地破壞瑞典的民主。

近日，《法國國際廣播電台》 引述《費加洛報》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受英國《金融時報》訪談時說，「很明顯，發生了許多不為人知的事。這些都要由中國自己來澄清」。馬克宏暗示對中國處理武漢肺炎危機抱持懷疑態度。

其實，《華盛頓郵報》不久前就報導，美國駐中大使館官員其實早在2018年初即向美國政府提出警告，指這間當時全中國唯一的P4實驗室安全性不足，因當年參訪後發現其旗下科學家正拿蝙蝠身上的冠狀病毒進行危險研究。而美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近亦極為罕見地宣稱，中國早在去年11月就知道武漢肺炎病毒的存在。現不僅要查武漢病毒研究所，亦要查正在運作的數個實驗室，更要將對病毒從實驗室外洩的可能性，進行徹底的國際調查。

法國主流媒體《費加洛報》（Le Figaro）最近更發表一項調查報導，指中共隱瞞武漢肺炎病毒起源、規模和數據，指責中國存在過多的「灰色地帶」，去年12月病毒在武漢出現後，北京一直沒有說實話。

根據《費加洛報》調查，中國首例確診發生在去年12月8日，但官方直到1月23日才決定將武漢封城，封城為時已晚。而從首例確診到封城整整46天之內，病毒有足夠的時間發展、傳播、蔓延。

《費加洛報》說，中國的第一個謊言就是欺騙民眾病毒從食物而來，並不會發生人傳人，一直維持華南海鮮市場開放到12月31日，而「不明肺炎」直到翌年1月20日才被認定為傳染病。其中，吹哨者醫師李文亮的初期示警，卻被當局已造謠名義被審查。

報導指出，中國與歐洲國家的疫情數據相比，數字低得離譜，北京4月17日下令，象徵性地把武漢死亡數據上調50%，從2579增加到3869人，全中國變成4632例，宣稱這是一些老年人在家中死亡所以遺漏，荒腔走板，自令人質疑。

相較之下，法國的武漢肺炎死亡率比中國的高出了整整90倍。蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）的分析說，如果用中國媒體「財新網」的報導及網站清明節所刊登的照片來計算，實際數字絕對不只如此。 如今中共因隱匿疫情，製造大外宣和假訊息，己紛遭國際社會和媒體一一戳破，繼而各國紛起究責、索賠，連非洲國家都看破手脚，亦紛發起「不還債」運動，以抵沖索賠所需，可見中共的多行不義，連非洲和主辦諾貝爾獎的瑞典都唾棄！而其「共犯」譚德塞，亦因配合隱匿作惡，遭到世人譴責，連WHO都蒙羞，如今「要求譚德塞下台」的全球罷免連署，亦已突破百萬人，足見公義、公道自在人心！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法