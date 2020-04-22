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自由開講》多一點包容，社會更美好！

2020-04-22 13:06
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◎周宜慶

敦睦艦隊磐石軍艦感染武漢肺炎疫情持續擴大，至今共有27位官兵確診，國防部長嚴德發（見圖）昨晚率軍政副部長張哲平、總督察長黃國明、政治作戰局局長簡士偉、法律事務司司長沈世偉等人召開記者會向社會公開道歉，公布初步調查報告結果及首波人事懲處名單。（資料照）

筆者曾任職磐石軍艦，軍職生涯中擔任過國防部、司令部、艦隊、陸戰隊等各項職務，如果要說這20年來，有什麼值得驕傲的事情，我想是敦睦任務。

「將者，國之輔也」；一個軍人的養成，必須要從戰技（鬥）、戰術乃至於戰略，這一步一步篳路藍縷，絕對不是上過幾堂「高階管理實務班」，或是重點關節「政通人和」，就可以一躍而上平步青雲，就算是聰明絕頂天生英明，也得要無條件接受並且通過各項訓練與階級層苛，指揮參謀職務交織歷練，一個軍官非得磨到學、經歷完整面面俱到，才有可能成為高階主官管。長時間在部隊服務的，或許就是憑著一股傻勁，提醒自己莫忘初衷，對國家、軍隊抱著感恩的心，燃燒自己的熱情，才吃得起職業軍人這行飯。這群人，是國家安定的基石，也是社會良善的正面力量。

敦睦支隊是部隊訓練更是軍事外交，屬於國家戰略的階層，是海軍戰力，更是國力的展現，質言之，有大洋航行能力的艦隊，才稱得上是海軍；而對於大多數實際執行任務的官兵來講，其實這是一件吃力不討好的苦差事，撇開艦船生活空間受限，忍受波濤生理不適，日夜顛倒值更戰備，遠離家人斷絕音訊，長時間海上漂泊，好不容易靠了港還是任務優先，戰技操演宣慰僑胞，在艱困的外交困境中盡一己之力；而我們還是要面子的，給家人朋友看到的總是筆挺的白制服，陽光歡樂的交流聯誼，笑容燦爛的海上晚會；而真正長時間每天上演的，卻是暈船嘔吐睡眠不足、除鏽油漆滿身髒臭、緊急戰備海上操演，這些不為人知辛勞的一面，官兵選擇了默默吞下，卻在螢幕上給了大眾「出國玩樂」的假象；我永遠記得，當年完成89天的航行返國時，小女兒在左營碼頭抱著我痛哭流涕，幼兒園的孩子不懂離別苦，就這麼親身體驗了喜極而泣，這口「鹹鹹的滋味」，是海軍官兵與眷屬共享的艱辛與浪漫；筆者曾為磐石軍艦的一員，有幸參與她首度敦睦任務的老戰友，永遠以磐石為榮。

敦睦支隊有過失，該檢討的我想絕對不會迴避；海軍有過錯，誰都可以指責海軍，不過在丟石頭之前，請先想一想自己是不是從未犯錯。如果可以多一點點的容錯，多一點點的包容，國家社會會更美好，海軍每一個水手以及每一位家屬也會感恩，永遠支持官兵24小時全年無休守衛家園。

（現役軍人

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