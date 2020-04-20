自由開講》台灣面對世衛糖衣毒藥 必須小心謹慎

◎許瑞德

中國武漢肺炎對世界各國展開了一場毀滅性的殺戮行動，眾多先進國家均無力招架。台灣，在這次的防疫上脫穎而出，不是僥倖、是因為過去的慘痛教訓，讓政府和全台灣人民恍如回到2003年的SARS恐怖陰霾當中。

2003年的SARS疫病風暴，台灣因為不是世界衛生組織成員而孤立無援，當時的台灣總共出現 346 個病例，有 73 人不幸喪生，其中還包含醫護人員；在那個可怕且重要的「全民抗煞」防疫年，中國還是強力阻擾台灣參與世界衛生組織大會 WHA ，當時台灣記者因此在瑞士日內瓦 WHA 會場外憤而質問中國外交官沙祖康：「你們聽到台灣2000萬人民的需要嗎？」而沙祖康卻不屑表示：「早就給拒絕了！沒聽到大會做的決定嗎！誰理你們！」可笑又諷刺的是，這樣的言語卻是從SARS的發源地─中國政府的口中所說出來的！

SARS期間以一句誰理你們引發台灣群情憤慨的中國駐WHO大使沙祖康。（資料照）

在17年後，台灣再度面對從中國爆發的武漢肺炎，這樣猛烈的疫情甚至造成整個世界幾乎停擺，世界各國幾近無一倖免，全球確診數已逾232萬人、死亡人數超過16萬人。面對這樣的重大疫情災變，台灣仍舊不是世界衛生組織的成員，也已多年未能參加世界衛生組織大會WHA；但是，台灣卻能在這次瘋狂的疫病中尚且維持一線生機，盡力將疫情阻絕於境外，不造成國內的大擴散。這樣全民防疫的努力，與行有餘力而對其他國家第一線醫護人員的口罩人道援助，得到世界各國的讚賞，也讓蔡英文總統數度登上具有國際公信力的媒體舞台。

台灣在數個月來自立自強的防疫，甚而遭到世衛組織秘書長譚德塞指稱台灣人民對他歧視的指責和疫情及時通知的卸責，日前恐因承受不了各國政府公開指責的輿論和美國停止援助財源預算的壓力，竟與台灣進行電話會議，向台灣分享全球疫情簡報，台灣也與其分享疫情現況及防疫作為。面對WHO態度的大轉變，以及歷來世衛組織及其秘書長親中的偏頗行徑，此舉是否為黃鼠狼拜年，不安好心眼？台灣政府的確需要嚴加小心謹慎。

而在世衛專家致電台灣中央流行疫情指揮中心後，中國國務委員兼外交部長王毅就在三天後與世衛秘書長譚德塞進行通話，層級與通話時序代表著台灣為中國所領導，也讓人質疑世衛組織是否向中國報告與台灣通話內容與言談態度，並且特地見諸媒體，以為彰顯，就更加引人懷疑中國與世衛的用心。況且王毅在又以「….對世衛組織的攻擊抹黑沒有事實依據，施壓脅迫更不得人心，任何有良知的國家都不會支持….」等言詞，等同向美國、英國…等歐盟各國施壓，力挺中國在世衛組織所扶植的秘書長譚德塞。

世衛組織秘書長譚德塞（右）。（法新社）

期將又在近期到了世界衛生組織即將召開大會的時間，今年台灣是否能獲得世衛邀請函又將成為一個矚目議題。有人會說，這次武漢肺炎的防疫台灣表現得如此之好，又獲得世界各國和國際媒體的肯定和稱讚，受邀為觀察員參加世界衛生組織大會應該是勝券在握。但，台灣防疫做得好不等於台灣就能夠參加世衛組織大會，這是兩碼子的事。這段時間以來台灣一直在做的事，包括人道援助醫療物資給其他國家的第一線醫護人員、與他國分享防疫經驗、與他國發表共同聲明….都是在為台灣累積日後可以在國際組織不缺席的資本；但國民黨竟活在馬政府執政的那八年，老生常談、短視近利地以為台灣仰著中國的鼻息、或其首肯便可以永遠活在自己得以參加國際組織的世界，或是藉著中國與世界共融。如此的天真爛漫、走不出舊思維，哪怕是數位吳三桂也很難救得了了？

（時事觀察者）

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