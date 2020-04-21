自由開講》學不到教訓只想亂發鈔票的國民黨

◎張翰

武漢肺炎疫情嚴重，台灣目前已有420起的確診病例，為了防疫，政府除了要求民眾要保持安全的社交距離，更要求民眾不要前往人多的地方，以避免群聚感染。因為政府的呼籲及民眾的配合，確實讓台灣成為全球疫情恐慌中，少數相對安全、影響生活程度最小的國家，但台灣的經濟還是受到影響。

因應疫情所導致的經濟損失，政府祭出1兆500億元以紓解疫情對勞工、家庭或企業所帶來的衝擊。這一連串的紓困措施大致分為兩類：「紓困型的融資」及「振興經濟」。

紓困型的融資除了包括由政府當保人提供1,000億元融資保證，並加碼2,000億元協助中大型融資，該專案更免收保證手續費。除此之外，對特定產業也有專案補助，像觀光局就針對旅遊業提供百億元的紓困2.0，每家旅行社可獲補助10萬元，4萬名從業人員每人加碼至1萬元補助，另外，對觀光人員培訓經費也有20億元的經費。

振興經濟的措施方面，政府為了使資源能夠更有效的被利用，訂有排富條款，分為現金發放及酷碰卷的使用，前者是針對300萬經濟弱勢族群，後者則是針對其他非經濟弱勢的民眾。

不意外的，國民黨出面反對。國民黨主張，不應該僅針對經濟弱勢族群發放現金，而應該全面發放現金，比照2008年馬前總統發放消費卷，無條件給予所有人現金的補貼。

但是，2008年的消費券導致政府舉債858億元，卻僅帶來363億元生產毛額增加；根據經建會的估計，消費券對於GDP的貢獻僅約0.28~0.43%，因為有6到7成的消費券被用來花費在本來就打算購入的項目，導致消費成果低於預期。消費券的發放根本只是單純的「大撒幣」而毫無實益。

由此可知，發行消費券、發放現金對於經濟發展根本效益不彰，但是國民黨就是學不到教訓，甚至還刻意混淆「紓困型的融資」與「振興經濟的措施」，說出「如果民眾都活不下去了，未來給再多折扣，有什麼意義？」這種話，問題是，商家的生活困境與營業額減少，本來就有政府的「紓困型融資」，與「振興經濟」措施有何干係？

除此之外，更有國民黨立委為了要逼迫政府發放現金，提出一段貽笑大方的質詢，說他接到1通電話，「有人說要買1,600萬的房子」，質疑「酷碰券可以付4分之1嗎？」政府發行酷碰券的目的，是為了刺激市場、活絡經濟，讓中小企業或是商圈店家恢復榮景，並不是便利房市投資客利用酷碰券炒房獲利，其理至明。

應對肺炎疫情追加1500億特別預算原預計上週通過，但因國民黨堅持必須發現金而卡關。昨日國民黨立委廖國棟再次堅持必須發現金，但發言卻令現場傻眼，強調「接到1個電話，有人說要買房子1600萬，『酷碰券可以付4分之1嗎？』」，再度引發國民黨發現金不排富問題。（資料照）

國民黨的惡意杯葛，讓行政院為擴大應對武漢肺炎疫情所提出的追加1,500億元預算，包括無雇主勞工之補貼3萬元、以及補貼餐飲業等員工薪資每月2萬元，都卡在立法院，無法及時補貼需要援助的人民。如果國民黨們真的為了這些因為疫情而被影響的人民著想，就應該收起無理取鬧的態度，盡快進行朝野協商，通過這個現在台灣人民需要的法案！

（國會助理）

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