自由開講》請韓國瑜市長多配合、別來亂！

◎林瀚城

日前《香港電台》記者透過視訊訪問《世界衛生組織》助理總幹事、加拿大籍流行病學家布魯斯‧艾爾沃德（Bruce Aylward），詢問《世界衛生組織》是否會「重新考慮讓台灣加入」，布魯斯對此皺眉停頓了數秒沒有反應，記者見狀再次追問，布魯斯竟然假裝回答聽不見，未料接著居然斷訊，經記者再與布魯斯連線，並鍥而不捨追問「能否多少評論一下台灣目前的防疫做得如何」？沒想到布魯斯直接迴避問題並大讚中國，布魯斯誇張的反應也引發全球網友為台灣處境大抱不平。

WHO高級顧問、助理總幹事布魯斯（Bruce Aylward）日前接受香港電台節目視訊訪問時，被問「WHO會重新考慮讓台灣加入嗎？」竟一度裝作沒聽見，還疑似切斷畫面直接斷線，最後更左右而言他稱讚中國防疫做得好。（法新社）

據加拿大國際廣播電台報導，《世界衛生組織》處理「新冠狀病毒」疫情的方式受到越來越多的質疑，加拿大對《世界衛生組織》的作為甚表不滿，尤其學術界和反對黨的態度比政府激烈。在此情形之下，布魯斯原定上星期要出席一個加拿大眾議院公共衛生委員會的聽證會，但在最後一刻取消了。委員會要求他通過視頻出席4月29日的另一個聽證會。委員會副主席、保守黨公共衛生評論員傑納魯（Matt Jeneroux）說，加拿大在疫情早期的防疫政策是遵循世衛組織的指示作出的，他希望布魯斯在聽證會上為自己和《世衛組織》作出辯護。

傑納魯還希望布魯斯向委員會解釋《世衛組織》為什麼沒有理會臺灣在12月底發出的新冠病毒人傳人的警告，以及為什麼把臺灣拒之門外。如果這次布魯斯再次拒絕出席，傑納魯打算說服委員會通過一項極少動用的議會傳召證人的權力促使布魯斯到場。加拿大皇家軍事學院政治系教授賴小剛上星期在接受拿大國際廣播電台訪問時也說，新冠狀病毒疫情結束後有些國家會重新考慮和台灣的關係。他指出，早在疫情開始前，加拿大已經出現了這樣的呼聲。

台灣問題再度被提出，顯現台灣防疫工作的成就深受國際肯定，尤其臺灣在防疫緊要關頭仍然充分發揮人溺己溺的精神，分享艱困時期得之不易珍貴的醫療物資，國際社會對臺灣的讚揚已遍傳全球，臺灣的國際地位也因而大幅提升，國人應珍惜此一成果，遵從政府「中央流行疫情指揮中心」指揮。

面對嚴肅防疫工作，地方政府更應配合中央，切勿我行我素，耽誤疫情救治。

面對嚴肅防疫工作，地方政府更應配合中央，切勿我行我素，耽誤疫情救治。圖為韓國瑜市長。（中央社）

此次海軍艦隊多人感染武漢肺炎，「中央流行疫情指揮中心」交由各地地方政府實施的疫調工作，高雄市政府採用電話調查，市長韓國瑜指出，不配合調查者，將依傳染病防治法祭出6萬到30萬元處罰。

而「中央流行疫情指揮中心」指揮官陳時中說，「因為事前有下令不要在電話中回答還沒有確認身分者提出的問題、避免個資洩漏，因此不會依傳染病防治法第43條拒絕規避妨礙疫情工作來處罰」。韓國瑜市長在市政上毫無作為，民調位居末座，這次卻不顧慮個資維護的重要，僅以電話實施疫調，引起官兵拒絕答詢的結果，在防疫緊要關頭造成資訊不確實，延誤防疫、抗疫，結果間接影響臺灣防疫成效，對臺灣這段期間獲得的聲譽造成負面影響，不可不慎。

（商）



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