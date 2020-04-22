胡，怎麼說》磐石艦防疫打敗仗，對病毒未「料敵從寬、禦敵從嚴」！

病毒，就是敵人，無影無形、無孔不入，必須以「料敵從寬、禦敵從嚴」迎戰！磐石艦輕乎防疫，形成病毒破口，在這場防疫戰中，打了大敗仗！

但是，一艦防疫戰之敗，不是全軍戰疫之敗，不能因此否定全軍，要求國防部長、參謀總長下台，甚至要總統負責，都是無限上綱、太超過、沒道理的事！

敦睦艦隊磐石軍艦感染武漢肺炎疫情持續擴大，至今共有27位官兵確診，國防部長嚴德發（見圖）21日晚間率軍政副部長張哲平、總督察長黃國明、政治作戰局局長簡士偉、法律事務司司長沈世偉等人召開記者會向社會公開道歉，公布初步調查報告結果及首波人事懲處名單。（資料照）

以「料敵從寬、禦敵從嚴」態度打防疫戰，每天從陳時中、周志浩等人的臉上都看的到，你彷彿可以看到他們及整個防疫團隊，隨時準備衝出去和武漢肺炎病毒短兵相接展開大戰。

海軍敦睦艦隊這次出訪回來，磐石艦上官兵確診染疫的至少已有27人，下艦登陸後又全台趴趴走，人的足跡也是病毒的可能足跡，一艦之不防，亂了防疫大計，驚動全國上下，循足跡、抓病毒、堵破口、忙翻天，病毒破口不小、影響社會人心更大。

防疫如作戰，因沒防疫就沒法作戰，像美國核子航艦羅斯福號、法國核子航艦戴高樂號等，都曾因官兵嚴重染疫而暫時泊港停擺，我國油彈補給艦磐石艦也相類。

從國防部的初步調查檢討報告中可以發現，指揮敦睦艦隊的支隊長、海軍艦隊指揮部等，都忘了對付病毒如對敵、必須「料敵從寬、禦敵從嚴」，輕忽防疫造成病毒大破口，才會在防疫戰中打敗仗。

打敗仗要有人負責，目前艦指部指揮官高嘉濱中將、支隊長陳道輝少將先調離現職，海軍司令劉志斌上將、國防部長嚴德發都自請處分。

但在政治炒作、口水亂噴、唯恐國軍不亂、社會上怒氣衝天之下，不是決定如何處分及誰該下台的好時機，應該在查清敦睦艦隊出航前、航程中、返航後、隔離解禁等過桯的每個環結，出錯該負責的就應接受懲處，發現該檢討補破網的更要立刻補起來。

打敗仗要有人負責，目前艦指部指揮官高嘉濱中將、支隊長陳道輝少將先調離現職，海軍司令劉志斌上將、國防部長嚴德發都自請處分。圖為昨日國防部針對敦睦艦隊磐石軍艦染疫召開道歉記者會。（資料照）

高喊高官下台、全部砍掉重煉、徹底整頓等等，滿話是很容易講，實際上呢？自己罵爽罵翻天，把國軍罵的狗血噴頭、一無是處，只會遂了境外敵對勢力的意而已！有些人把不幸染疫官兵及親友當巫獵，那更是下作行徑。

目前台灣可說正處於「週邊有事」的跡象，中共在南海的軍事及政治動作愈來愈大，共軍遼寧艦航艦戰隊在台灣東南部外海來回航行，共軍戰機不時在台海鄰近空域騷擾。台灣絕不能因磐石艦一艦亂防疫，就否定了國軍捍衛國防的努力及貢獻。

有人刻意指向敦睦艦隊當初不該出訪，從而究責上綱到參謀總長、國防部長、總統，但是，共軍遼寧艦就不來了嗎？中共疫情嚴重，照樣出動做軍事恫嚇，這次我軍敦睦艦隊返回時，其中配有雄三、雄二反艦飛彈的兩艘作戰艦成功級岳飛艦、拉法葉級康定艦，馬上奉派出任務，在台海南部監控遼寧艦戰隊，捍衛海疆國防。

敦睦艦隊該不該出訪，不是那些爛名嘴口水亂噴就能下定論的，你如果相信他們的口水，你就與他們同級-同樣低級。

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