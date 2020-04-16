胡，怎麼說》保「譚書記」就是保「習總書記」；保「WHO」就是保「CHO」！

3位台灣年青人聶永真、阿滴、沃草發起募資、民間捐款集資在紐約時報刊登「WHO can help？」「Taiwan.」廣告，WHO（世衛）發言人大動作提13點回應反擊。台灣挑戰WHO、WHO大戰台灣，成為舉世矚目話題。

細看世衛那13點回應，其實自曝其短，剛好佐證其多年來對台灣的打壓從不間斷，完全忽視台灣對武漢肺炎疫情危機向WHO提出的警示，更欲蓋彌彰！

WHO被譚德塞綁住、譚德塞被中共政權綁住，中共不認錯，WHO就不能認錯，譚德塞也不能認錯，否則，譚德塞、WHO、中共等三張骨牌就會連鎖倒下。（歐新社）

WHO在秘書長譚德塞領導下，政治凌駕專業，對武漢肺炎防疫工作，失職失能、聽信中國、隱匿疫情、錯失防疫良機，以致害慘全世界，已是世界公論。至今染疫的已超過200萬人、死亡12萬人以上。

其實，台灣根本沒有要與WHO大戰，打勝了又如何？台灣希望的是，與世界各國聯手，打贏武漢肺炎病毒！台灣也沒有要對譚德塞開戰，而是遭譚德塞血口噴人、無端誣衊為對他種族歧視，才被動回擊！而且，打垮譚德塞又如何？不如讓世界都知道，台灣有權參與、有能力對世界衛生做出貢獻！世界不能缺少台灣、不能孤立台灣！

但是，中國當局藉機變本加厲打壓台灣，唆使譚德塞及WHO對台灣開戰，以轉移世界各國對中國的責難及求償壓力。中國大外宣的操作手法則是：保「譚書記」就是保「習總書記」；保「WHO」就是保「CHO」！

在一黨專政的中共政權治下，中央以共黨總書記為頭號人物，各地則是黨委書記才是第一把手，省長、市長只是第二把手，因此，中國一般人民及網民把譚德塞說成「譚書記」，並不令人意外；而在「譚書記」領導下，處處以中國馬首是瞻，因此，「WHO」才會被諷為已質變成中國操控下的「CHO」！

「病毒源起中國，大疫起於武漢」，這是彰彰明甚的事實！而疫情擴大蔓延爆發、禍殃全球，則主因是中國之前隱匿、處置顢頇，WHO一意配合中國，不理台灣及不少專家的警示，錯失防疫、控疾的黃金時間。

但是，中共政權基於內、外兩因素，不會也不能承認錯誤。對內，中共政權一旦承認錯誤，中共自我宣揚的「偉大治理」、習總書記的「英明領導」，將遭到人民廣大的質疑及否定，可能一夕化為烏有，而危及一黨專政的中共政權；對外，中共一旦承認隱匿疫情（包括隱匿病毒之源）、輸出病毒，因而危害世界，那麼，世界各國、國際組織、民間團體等向中國求償將有所本，那將是以兆、十兆、百兆美元計的天文數字，恐怕比他們所稱的「庚子賠款」規模大上千百倍，中國根本無法承擔。

說白了，中共就是一個不能也不會承認錯誤的專制政權，因為一旦認錯，對內，一黨專政恐將垮台；對外，賠償問題會造成中國崩潰。

至於WHO，WHO被譚德塞綁住、譚德塞被中共政權綁住，中共不認錯，WHO就不能認錯，譚德塞也不能認錯，否則，譚德塞、WHO、中共等三張骨牌就會連鎖倒下。因此，中共必須保譚德塞，因為保「譚書記」，就是保中共政權，也就是保「習總書記」；保「WHO」就是保住它繼續充當為中共所用、可操控的「CHO」！

台灣的親中舔共政客、名嘴、媒體，也在配合中共大外宣調子，大力聲援譚德塞、挺譚德塞、打擊台灣的防疫努力、否定防疫成績，它們根本就是在聲援力挺「CHO」的「譚書記」，在保中共政權、保習總書記。

「恬不知恥+++」送給那些親中舔共政、媒、嘴，不過剛剛好而已！

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