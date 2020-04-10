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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》「惡棍」譚德塞的最後遮羞布！

作者： 胡文輝
2020-04-10 08:09
 | 2020-04-10 08:09
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世衛（WHO）秘書長譚德塞犯下的錯誤，罄竹難書，只要看全世界遭武漢肺炎病毒肆虐的慘狀就知道，他為了掩蓋自己的濤天大錯，竟拿種族主義當遮羞布，惡意攻擊防疫模範生台灣，把自己從「錯誤」墮落到「罪惡」的境地！

對於這樣一個敗德喪行、扈從專制政權、妄顧人命重大傷亡、只想保住自己榮華富貴高位的惡棍，除了嚴厲譴責再譴責、抗議加抗議，你還能多說什麼呢？詛咒他下18層地獄或煉獄？他的惡行不就本該承受這？再多的批判譴責，恐怕也只是自己生氣而已，這樣反而會落入譚德塞與中國設的圈套中！

世衛總幹事譚德塞。（歐新社）

譚德塞犯下錯誤太多，一錯再錯大錯特錯連連錯，才造成武漢肺炎猖獗、病毒肆虐全世界200多國，染疫受害者數百萬人、不幸罹難者以十萬計，因而遭封鎖隔離的數十億人，經濟損失動輒以兆（美元）計。

他犯下的千錯萬錯中，其中的三大錯誤，1，在中國已經傳出武肺病毒會人傳人病例時，WHO卻說尚無證據會人傳人，還配合中國說法稱一切在可防可控之內，2，在武漢地區疫情大爆發，中國都宣布封城了，他卻要求各國不要、也不必要斷絕與中國的旅遊往來，這是病毒從中國大擴散、大輸出到世界各國的重要關鍵，3，配合中國，遲遲不肯將武漢肺炎列為「國際公衛緊急事件」，以致各國無所適從、未能即時加緊防疫，等到病毒已大量入侵，想要封鎖已不及。

病毒不分國界、不認種族、不管膚色，是「人」就是它攻擊的對象，各國批評譚德塞的，也是他的錯誤、他應作為卻不作為、甚至反防疫的負面作為，無關他的種族、膚色、國籍等，譚德塞卻拿種族、膚色來自保，血口噴人、誣衊台灣攻擊他的種族、膚色，他為了保位，敗德喪行說大謊而不臉紅心虛，把自己人格再墮落到罪惡的地獄。

各國大都以譚德塞之言太荒謬而更加不齒，中國卻立刻大力挺他，這就如把自己角色再降格，淪為中國的一條狗，打狗也要看主人，中國出面了，你奈他何？

不過，我們也應該感謝譚德塞，因為他的太荒謬，從而警覺台灣正遭到多少「譚德塞們」同樣不堪、敗德喪行、或明或暗攻擊，亂台灣的防疫，見不得台灣防疫好......。

「譚德塞們」在台灣內部就有不少，時時伺機而動添亂、破壞防疫、抹黑台灣，大家要時時警覺像防病毒一樣規格防範，才能確保安全。

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