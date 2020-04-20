胡，怎麼說》因應敦睦艦隊官兵染疫：先補破口、抓病毒，再談究責！

沒問題，就是有問題！武漢肺炎最「疫」想不到的破口，竟是海軍敦睦艦隊磐石艦，官兵已有24人確診，且官兵在返台後曾在陸上趴趴走。目前最優先、最緊急的是：補破口、抓病毒，再談究責！

武漢肺炎最「疫」想不到的破口，竟是海軍敦睦艦隊磐石艦，官兵已有24人確診，且官兵在返台後曾在陸上趴趴走。圖為108年3月敦睦艦隊停靠澎湖。（中央社）

磐石艦是我國海軍噸位最大的軍艦，滿載排水量超過兩萬噸，這艘油彈補給艦同時具野戰醫院能量，設有負壓隔離病房、手術室、X光機、血液分析儀等，但因之前並未掌握任何艦上染疫病例，因此都沒有發揮作用，殊為可惜。

敦睦艦隊3月15日離開帛琉，在公海航行，4月9日停靠左營軍港，直到15日官兵才下船，總共在海上隔離了30天，因此，海軍認為沒問題，一般也認定沒問題，莫非定律就在沒問題中發生問題。

「沒問題」是建立在艦上無人帶病毒的假設上，官兵下船後，18日、19日驚傳已有24人確診來看，這個假設根本不存在，武漢肺炎病毒早已在艦上官兵之間傳佈，造成二度、三度傳染可能性極高。

圖為我駐帛琉大使館上月張貼敦睦艦隊到帛琉訪問的照片。（取自駐帛琉大使館臉書）

有人因此懷疑軍方隱匿疫情，強烈要求究責，但是，武漢肺炎非同小可，即使想隱匿也隱匿不了，因為，台灣的防疫指揮中心「疫調」能力在世界上首屈一指，醫護人員警覺性很高、發現就馬上通報，台灣人民對武肺疫情很敏感、很警覺，老實說染疫官兵想躲也沒處躲、軍方即使想隱匿也無法隱匿。除非有人意圖行險僥倖，賭上即使帶病毒也全都不會發病，才會生企圖隱匿過關的邪念，但可能性應該非常非常低到不可能。

艦隊指揮官及醫官等自信太滿、卻輕忽疫情、診斷經驗不足、警覺性太差、大多數染疫官兵是帶病毒、沒出現症狀等等，應是應察覺卻未察覺艦上疫情並示警的主因。

這個防疫破口不小，查明究責當然是必要的，該負責任的人，一個也跑不掉！不過，目前當務之急不是究責，而是馬上把防疫破口補起來，把從破口侵入的病毒都統統抓起來，不讓它再傳播！

要抓住病毒，要重提「正直才能防疫」這句話，所有艦上官兵都應該誠實配合疫調，凡走過的必定留下「足跡」，讓防疫人員能按「足跡」找到病毒的可能所在。但是，足跡絕不能用來獵巫式肉搜，獵巫式肉搜只會造成隱匿，反而會害了大家也害了自己。與其獵巫式肉搜意圖避開病毒足跡，不如提高防疫警覺，人人都依「自主管理」規格自保，相信台灣一定可以平安渡過這次危機！

至於那些幸災樂禍、瞎起哄、亂嘲諷的人，就當做政治病毒在發作吧！

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