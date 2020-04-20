自由開講》台灣記者難進白宮？

◎劉秀瓊

筆者曾經服務於台灣電子媒體，目前退休定居美國華府。最近有關一位出生於台灣，服務於大陸官媒的記者被川普總統點名提問卻迴避自己的媒體名稱事件鬧得沸沸揚揚，不禁令人感嘆台灣派駐華府的媒體曾幾何時減少到屈指可數，能夠加入白宮記者協會，在總統記者會能夠舉手提問的記者更是付之闕如。

中國東方衛視記者張經義8日在美國白宮疫情記者會上，被美國總統川普問到「來自何方」時，完全不提自己任職於中國媒體，僅說自己「來自台灣」。（圖取自美國白宮，法新社檔案照，本報合成）

台灣幾家主流媒體如聯合，中時，自由等報社和三家無線電視台曾經是駐華府記者的中堅媒體，其中最轟動的一次採訪是柯林頓總統就任之後的第一年：中視記者楊蓓薇扮成餐廳服務生在柯林頓總統赴華府郊區一家中餐館用餐時，藉著上菜機會拿出預藏的麥克風突襲式的訪問克林頓，據說柯林頓一陣錯愕但還是簡單回答了幾個問題，但是白宮事後曾向我駐美代表處表達不滿。

柯林頓總統也曾經在白宮的總統記者會點名台視駐美記者林達並接受提問，林達提出台灣的相關問題也讓克林頓有點意外，原來柯林頓將林達誤認為是來自菲律賓的記者，而柯林頓沒過多久將訪問菲國。

台灣駐華府記者人數從小布希總統任內逐漸減少，主要是因為台灣各媒體競爭激烈，獲利不如從前，華府駐點的費用年年高漲，使得各家媒體紛紛撤離，目前只剩下中央社，聯合報，中天新聞和TVBS派駐記者。

要加入白宮記者協會除了需要由國會獨立委員會推薦之外，這家媒體記者必須長期報導白宮新聞而且必須見諸記者任職的媒體。如果要隨美國總統在各州參訪或是出訪，搭乘白宮記者專機空軍二號的費用恐怕是台灣任何一家媒體難以負擔的數字，以台灣媒體目前重視國內新聞，國際新聞聊備一格的特性，台灣駐美記者恐怕只能在記者室觀看總統記者會，白宮聽不見台灣記者的聲音當然就不意外了。





（退休媒體記者）

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