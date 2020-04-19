自由開講》雲林農業紓困，縣長起步慢半拍

◎廖郁賢

武漢肺炎疫情嚴重，連農業的必需品也開始出現討論，走訪地方發現其實不是「缺」，而是預期心裡造成的反作用力。中央立意良善的「肥料實名制」引起波瀾，問題出在操之過急，前一個制度還未收尾就又來一個。農民都忙，實在無力消化過多新資訊，導致農民對此制度失去信心。加上現在正值一期作最需肥料的季節，一期作不僅是主要收入來源，現階段的施肥還會影響二期作的收成，因此肥料可能短缺的問題更顯重要。然而，面對已經炒了一個多月的肥料之亂，身為農業大縣的雲林縣政府竟在週五晚間六點才在臉書釋出一張預購流程圖，這樣慢一步且不到位的圖文，只是更顯得縣府團隊對農業根本不用心！

面對已經炒了一個多月的肥料之亂，身為農業大縣的雲林縣政府竟在週五（4/17）晚間六點才在臉書釋出一張預購流程圖！（雲林縣政府農業處臉書截圖）

這幾天，我親自走訪地方深入調研，鄉親跟我們反應，肥料的使用是可預期的，一般來說，肥料使用會從屏東依照時程往北推進，調配得宜就不會有缺肥的困境。另外，實際訪問地方的農藥行，老闆說：「用肥會先使用硫銨、尿素，再來用一號氮肥較高，可刺激生長的複合肥；接著是特四十三號含有鎂肥的肥料。但若真的缺貨，會用五號來替代。」由此可知，若肥料缺貨，農民只能彈性使用不同的肥料。面對農民的需求，從中央到地方，你們真的聽懂農民的聲音了嗎？請提供農民真正所需的肥料。

最後，我要直接告訴張縣長，你可以更積極為雲林農民做三件代誌！

第1，這次預購複合肥料「實名制」能確保農民都買到肥料，也能防止不肖商系業者囤積壟斷！「肥料實名制」可以帶動農業發展，鄉親只要帶著身份證或轉作紅單到鄰近的農會或農藥行登記，預約就能買到肥料，也能享有補助款，相關程序其實不難，民間都準備好了。還請縣長務必落實宣導之責，切勿對中央政策一問三不知！

雲林縣長張麗善（中）。（資料照）

第2，部份農民已在第一波肥料預購登記，然而第二波實名制上路，這些第一波預購的農民真的知道嗎？請縣長通知並協助第一波預購農民盡速完成第二波肥料登記，確保我們的農民可以如期施肥！

第3，請問雲林縣長，面對肥料之亂縣府團隊準備好了嗎？縣府團隊是否充分掌握縣內肥料需求量與供給量？

縣內實際的調度狀況為何？既然張縣長在4/17號甦醒，那麼，基本的農業作業做了嗎？做為地方父母官，不要總是跟著添亂。

（雲林縣議員/時代力量）

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