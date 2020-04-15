自由限時批》譚德塞快掛了！

李全無

譚德塞眼看中共主子泥菩蕯過冮，回頭討好老美大金主，為時己晚。川普就在他盛讚「美國對WHO有極大貢獻」後的次（14）日宣布，他已指示政府暫時中止對世界衛生組織提供資金。即便聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）出面緩頰也沒用。

譚德塞和中共沆瀸一氣，隱匿疫情，毒害世人，幾已是各受害國家共識，像英、美、印、德、澳等更是究責索賠聲不斷，即為例證。

而在川普競選連任的此時此刻，民調落後，更是火力全開，絲毫不給中共面子（即便疫情傷及軍力，也藉民氣可用，不惜開戰），譚德塞兩頭落空，下場可悲！

只要看4月8日，習大大自知內外處境十分險峻，川老大又劍光逼人，反守為攻，故在中共中央政治局常務委員會極為罕見的提到，要「做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」，恐已時不我予矣。因美方已有置之死地，背水一戰的決心，及週延的「超前部署」，且全球情報靈活，連中俄伊朗的介入大選及網軍攻防，均有斬獲。

近日，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）便認為，美國此次在戰備方面遇到健康問題，但若中國認為這樣就可以伺機行動，「那將會非常愚蠢」。另前白宮國安會戰略規劃資深主任、空軍準將斯帕丁三世（Robert Spalding III）亦表示，美國過去曾經派軍艦經過台灣海峽，「明顯的是要體現我們的存在，展現我們會遵守《台灣關係法》的承諾，對台灣提供防衛，未來也會持續下去」。

而在習大大重要談話後的9日，白宮首席經濟顧問川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），就向所有在中國的美國公司發出呼籲，全部撤離中國，而「對於美國企業從中國遷回美國的所有支出，美國政府給予100%直接報銷，包括：廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用。」

如今日本政府亦已宣布將支付所有撤出中國的公司的費用。而首相安倍晉三更表示，將拿出一項近1兆美元的經濟刺激計劃（相當於日本GDP的20%），用以振興新冠疫情後的日本經濟。而英、法、德等美國的盟國很可能也將步美、日的後塵，把工廠撤離中國，使中國將不再擁有「世界工廠」的稱號了！

美國總統川普。（歐新社）

其實，川普在14日已給譚德塞發出「究責令」！直指世衛組織沒有履行其基本職責，必須追究責任，該組織還發表對中國錯誤的資訊，導致無數人因此錯誤決定而喪生。

川普說，美國在疫情初期就對中國實施旅遊禁令，但世衛組織卻反對美國的決定，讓其他遵從世衛組織的國家繼續對中國開放邊境，導致疫情迅速蔓延全球，這是最大的悲劇，錯失提早控制疫情的機會。「在這麼長時間後，是時候讓他們為此負責了。」

再者，美國每年向世衛組織提供約4億至5億美元的金援，但中國只有支付美國的10分之1，即為每年4千萬美元。但譚德塞却聽中國的。有媒體問譚何時下台？川普說正在調查，他強調「不認識」譚德塞，但知道「這個人有點問題」。

此又狠狠打臉譚，因譚在13日在記者會上表示，美國是世衛最大的貢獻國，2017年起，他大言不慚表示「多次與美國總統川普會面」，並稱「我們之間的關係非常好，希望這種關係能持續下去」。簡直是丟臉到家！

川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在回應媒體美停捐助世衛資金時，亦表示「WHO在疫情期間有著明顯的失敗，基本上對大眾隱瞞訊息，對疫情必須揹起責任」，他還說，美國總統川普決定對世衛展開調查，並查明中國在其中扮演的角色「是正確的」！

報導指出，納瓦羅也提到中美關係，他質疑「我們必須找出起源，必須了解為何中國晚了6週才通報疫情，導致美國沒有時間應對」。他還說「有些事情我們不會忘記」，像是中國基本上壟斷了全世界的個人醫療防護裝備。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在接受美國休士頓電台《KSEV》訪問時亦表示，美國政府將就武漢肺炎疫情造成人命和全球經濟等損失究責，暗示將追究中國在疫情中的責任。

龐皮歐也說，他們知道這種病毒源自中國武漢，川普總統希望中國在傳達疫情資訊時是透明、誠實和及時的，這不是政治，而是在挽救美國人的生命。

最近，多位共和黨籍參議包括楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）、強森（Ron Johnson）、麥克薩利（Martha McSally）等共同簽署，致函WHO，並批判世衛處理疫情失敗且拖延。信中表示，「美國納稅人為世衛提供資金，我們有責任確保這些錢得到合理的使用。」信中更要求世衛回應數個問題，包括世衛首度到中國考察疫情時的資料、何時意識到武漢肺炎、誰負責與中國協調、世衛領導層是否在疫情期間，除了薪資外獲得經濟補償，信中也要求世衛提供去年10月1日至今年3月21日間，與武漢肺炎病毒相關的文件資料。可說具體而精微，譚勢難逃斧鉞！

美國重量級參議員克魯茲（Ted Cruz）亦已擬推動《2020終止中國對醫療審查與掩蓋法案》，制裁施壓醫療專家、新聞工作者以及政治異見人士的中國官員。該法案建基在先前克魯茲針對的中國人權議題上，包括針對異見人士的救濟法案，以及施壓新疆相關企業黑名單等。

克魯茲表示，武漢肺炎疫情爆發時，中國共產黨噤聲吹哨者，中國把宣傳放在保護人民之前，結果導致災難性的後果，假如中國政府採取負責任的行動，疫情或許不會蔓延全球，奪去大量生命。他批評中國的審查制度不僅是對中國人民人權上的威脅，更擴展到全世界，直接威脅到美國國安與經濟。

至於譚德塞4月8日指責台灣對他進行種族歧視人身攻擊等不實言論，經國際社會批駁外，由台灣民間集資，於美國時間 4月14日在紐約時報刊登全版廣告，以贊助者共同名義，向世界發出一個訊息： “Who can help? Taiwan.”（誰能幫忙？台灣！）連美國歐巴馬政府時代的聯合國大使鮑爾（Samantha Power）特別轉發報紙照片，肯定台灣憑一己之力抗疫表現，並讚揚此廣告「強而有力！」

《CNN》今天更以首頁刊文，盛讚台、德、紐3國領袖，包括台灣總統蔡英文（美國《富比士》13日曾讚譽世上優秀「女性領導者」之一）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），對武漢肺炎疫情的處理，備受國際讚譽，而這3國的最大共同點就是：都由女性執政，有鑑於全球女性領導人佔比不到7％，這些女性在抗疫期間的出色表現更凸顯差異。

並批中國的習近平，先是錯估武漢肺炎的嚴重性，壓制專業聲音，更在祭出大規模封鎖措施之前，讓數百萬中國人逃離當地，最終導致武漢肺炎迅速擴散至全球；美國川普總統，則是忽略專業意見，過度低估武漢肺炎，導致美國淪為全球最大災區，及英國首相強森，亦是「無能且拒絕相

信科學的男人」。

如今譚親中共隱匿疫情毒害世人的勾當，現已經由川普政府和美國國會撻伐並停止捐獻WHO，得到答案，就是多行不義必自斃，譚德塞和中共離大限不遠了！

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