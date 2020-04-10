自由限時批》共軍零確診？美軍戰力受損？

辛文

當武漢肺炎疫情肆虐全球之際，各國軍人也難以倖免，唯獨共軍是「魔斯拉」，至今確診掛零？簡直是天方夜譚！令人難以置信。而美4艘航母染疫不過數百人，老共却是敲鑼打鼓，震天價響，好像老美不堪一擊！簡直是荒謬絕倫！

不知老共是幫譚德塞撑腰，還是得意忘形「慶祝」武漢「解封」，或是向老美耀武揚威，又在今天搞飛機武嚇台灣，算是哪門子的玩意兒，莫非黑夜吹哨子壯膽！

其實，共軍在一、二月就已有零星外電傳出，陸、空軍都有人確診，連停泊海南島的軍艦艦長也染疫，還有航母「遼寧」號、「山東」號均受波及。而外電報導，來自「五眼聯盟」（由美英加澳組成的情報聯盟）的消息稱，北京已暫停大規模軍事調動和軍演，仍保持對台海、南海部署。種切跡象顯示，共軍己受疫情影響，軍力受損。可見對外的張牙舞爪，在虛張聲勢，以保「强國」形象。

據我國國防部智庫「國防安全研究院」最新報告指出，中國解放軍有限度的出動兵力協助對抗武漢肺炎，且軍隊和軍工產業應有受到肺炎感染與隔離，然而解放軍仍在疫情嚴重時不忘練兵，多次派機繞台挑釁日趨密切的台美關係，而過往高調宣傳的運-20運輸機，在空運武漢任務卻未擔綱大任，顯見尚未成為可靠戰力。

再者，中共除了投入醫療人員以及運輸部隊之外，並未大量投入其他兵力，反而是將兵力留在兵營內，且不曾對外公佈軍隊確診數據，亦未曾對軍人感染肺炎的謠言闢謠；而武漢為中共軍工生產重地，大批員工返鄉過年，途中感染武漢肺炎的可能性也不低。

綜合各方的訊息顯示，共軍的「零確診」，實亦不攻自破矣！

由於美國受「中共病毒」侵入，疫情慘重，比「珍珠港事件」、「911恐攻」尤甚，更是敵愾同仇！但中共却幸災樂禍，搞大外宣，讓外界誤判美軍實力重挫，得以乘虛而入。殊不知美國朝野，軍方和民間一致團結，認定中共「放毒」，並向國際法庭控訴中共法律責任及索賠。

當美國4艘航母人員確診武漢肺炎消息傳出，中共大樂。但美國國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）近日喊話，如果敵人認為這是美國軍力軟弱的時刻，「那麼他們犯了危險的錯誤」。圖為美軍航母林肯號。（美聯社）

當美國4航母人員確診武漢肺炎消息傳出，中共大樂。但美國國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）近日喊話，如果敵人認為這是美國軍力軟弱的時刻，「那麼他們犯了危險的錯誤」。

據《美國之音》報導，美軍為了防止病毒擴散，己採用限制人員流動、減少軍艦演練等方式，並强化尖端武器、彈藥等軍備，若敵人以為這現在是美軍軟弱的時刻，假如亞太地區出現安全危機，「羅斯福號」航母可以立即出動反擊。

美軍參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（General John Hyten）也說，雖然羅斯福號航母造成美國在太平洋地區的戰備減損，但因為軍中病例很少，整體戰備依然堅實。

五角大廈並稱，美軍140萬現役軍人中，只有64人因為確診住院，數百人隔離對整體戰力影響不大。

目前美國海軍尼米茲級核動力航母「卡爾文森號」（USS Carl Vinson CVN-70）經維修後，已在4月6日重新下水出航，任務已定。

據《防務部落格》報導，PSNS指揮官上校沃爾森（Dianna Wolfson）和維修項目負責人艾爾比（Mike Irby）說，現卡爾文森號已升級了電氣系統、船舵、船軸、變速箱、船體防護力和戰鬥系統，以及改善了船上官兵的生活空間，戰力大增。

卡爾文森號亦是4艘尼米茲級核動力航空母艦出現武漢肺炎確診病例之一，其他如「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），以及出現零星個案的「雷根號」（USS Ronald Reagan）、「尼米茲號」（USS Nimitz），染疫者或住院或隔離，不論人員裝備，均已一一補强中。

而美國海軍現有20艘航母，其中包括10艘尼米茲級核動力航母，每艘排水量超過8萬公噸，有「超級母艦」（supercarrier）之稱。還有最新一艘「地表最强」的「福特」級核動力航母，已有新任務出航。另有9艘兩棲攻擊艦包括8艘黃蜂級兩棲攻擊艦和1艘最新的美國級兩棲攻擊艦。戰力

實不容小覷！

在無核化議題上，美國持續對北韓施壓，《朝鮮日報》報導，美國將在今年9月於駐韓美軍全羅北道群山空軍基地部署6架新型灰鷹無人機，是MQ-1C攻擊無人機的改良版，可以不間斷飛行40小時以上，攜帶1噸重的炸藥和飛彈，包括地獄火飛彈、GBU-44/B炸彈。

報導指出，美軍在今年一月份曾動員MQ-9無人機狙殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），新型灰鷹無人機可執行類似任務，另外美軍還計畫在新型灰鷹無人機上配備針對西海北韓艦艇的地對艦彈道飛彈誘導能力，被認為其威脅性有助於逼迫北韓重返無核化談判。

同畤，為強化對抗無人機能力，美國空軍研究實驗室（AFRL）證實，「戰術高能任務回應機」（Tactical High-power Operational Responder，THOR「索爾」），已在海外展開為期1年部署與測試，其可發出短脈衝高功率微波，「一鍵掃蕩」範圍內無人機。

媒體報導，「索爾」的研發由美國空軍戰略發展計畫與實驗處（SDPE）主導，主任基利斯博士（Dr. Michael Jirjis）表示，獲得「索爾」進駐的基地，將利用該裝置進行反小型無人機的實戰測試，其可發出短脈衝高功率微波衝擊範圍內的小型無人機，使其失去行動能力而墜落，達到「一鍵掃蕩」的效果。

AFRL導能系統研發主任漢美特（Kelly Hammett）大讚，「索爾」將改寫導能武器發展，他強調：「無人機越來越普遍，甚至有可以對我們軍事基地造成傷害的效果，我們構建了『索爾』武器系統來威懾這些類型的威脅，可以迅速撲滅成群的無人機。」這在未來將成為美國空軍重要資產。

另日本陸上自衛隊為配合美方亞太防禦安全需求，近日已在沖繩縣宮古島舉行「宮古警備隊」擴編儀式，該部隊除一般步兵守備單位外，更進一步取得陸基反艦制海與中程防空能力，現在納編最新編成的302陸基反艦飛彈中隊；另原本駐防長崎的第7高射特科群（防空飛彈群），包括群本

部、346高射中隊（飛彈連），以及部分307通信中隊的人員，也同樣移防宮古島駐屯地，負責該區空域防禦，得以嚇阻中共對該區的威脅。

駐屯地指揮官佐藤慎二一等陸佐（上校）表示，宮古島是東海與太平洋之間的戰略要地，本次部署行動「將有助於填補日本西南離島區域的防禦空隙」。

日本防衛省（國防部）在今天公布，2019年度日本航空自衛隊緊急升空次數共947次，史上第3高，其中7成是因應中國軍機——因應台灣則是0次。

產經新聞報導，日本防衛省針對可能入侵領空的外國飛機進行緊急升空次數，2019年度共947次，2018年度是999次，雖然比2018年度少了52次，但因應中國軍機的次數增加了37次。

日本防衛省統合幕僚長山崎幸二今天並在記者會上表示，航空自衛隊因應外國軍機緊急升空的次數仍偏多，今後還需加強警戒、監視。

簡言之，中共無異是亞太地區和平安定的麻煩製造者！

事實上，美國為因應嚴重疫情，早已提前部署作戰準備。美國北方司令部（NORTHCOM）在三月底就決定重新啟動「夏延山核戰碉堡」（Cheyenne Mountain nuclear bunker，位於美國科羅拉多州都市科羅拉多泉，又稱「末日碉堡」），將所有重要國防戰略人員送往距地面610公尺深的夏延山核戰碉堡避難，以便隨時監控敵國動向。其主要功能確保在高強度核戰下，還能保有6千名重要官員生存並指揮反擊）。

為確保疫情不會影響國防安全，美國北方司令部，以及美國與加拿大的聯合行動部門北美防空司令部，負責監視北美地區上空的導彈和飛行器威脅。

目前，夏延山軍事基地是世界上防備最森嚴的洞穴軍事基地，以防外國對美國構成生存威脅，如核子襲擊等。除此之外，美國還有另外三個安全基地，包括白宮地下的總統緊急行動中心，賓夕法尼亞州的烏鴉山基地（Raven Rock Mountain）和氣象山（Mount Weather）緊急行動中心。

據《每日郵報》報導，北方司令部空軍將軍歐蕭內西（Terrence O’ Shaughnessy）表示：「為了確保我們可以保護家園，並且抵禦傳染病，我們將總部分成好多支分隊，其中一部份轉移到這個備用基地。」

他表示：「假使碉堡內有其中一個人員確診了，高階的軍官會組成一個『第3分隊』在某一個秘密基地繼續工作。」只是這些必須進駐碉堡的人員十分敬業，他們必須遠離家園和朋友。

根據《The Drive》報導指出，夏延山地底碉堡可獨立運作，每棟獨立設施的面積約為2公頃，有自己的發電設施、暖氣及冷卻系統，及獨立水源。

由前述可見，美國實已做好作戰準備，防阻中、俄的乘虛而入，現俄國境內疫情險峻，顧已巳不暇，只有中共蠢蠢欲動，忘了自己是「肇禍者」，成了世人公敵，猶欲耀武揚威惹怒老美，真是蓋頭鰻不知死活！

我國防部今天上午表示，共軍轟6轟炸機、空警500預警機與殲11戰鬥機上午在台灣西南海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地。這已是中共戰機今年第六度襲擾我國空域。

記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）隨即在今天中午發佈新動態訊息指出，美國空軍「RC-135U」電子偵察機，在今天中午由東向西經巴士海峽，飛往中國沿海方向進行戰術偵察。由於共軍機隊才剛返回不久，美軍隨即動身從台灣南方巴士海峽往中國沿海偵察巡弋，頗有與中共較勁的意味。

疫情當頭，中國經濟衰退，已難支撑槍桿子花費，昨晚「長征三號」火箭升空不到50秒爆炸墜落，讓中國網友超傻眼，已是不祥之兆。如今又逢內憂外患，美國上下已一致視中共為敵人。例如共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）7日提案凍結美國給世界衛生組織（WHO）的資金，目前法案已在網路公開閱覽，內容便罕見地同時記載中華民國（Republic of China）與中華人民共和國（People’s Republic of China）。

瑞森紹爾7日發出聲明指出，WHO幫助中共向世界隱藏武漢肺炎的威脅，而現在美國已經有超過萬人以上死於武漢肺炎，預估這個數字將在未來幾週內急遽上升。瑞森紹爾說，美國是WHO的最大貢獻者，美國人辛苦賺來的納稅錢，卻被用來傳播中國的謊言和隱藏可能挽救性命的訊息，這是不正確的。該項決議案將對WHO的過失和欺騙究責。美國的捐款佔WHO各成員國的22％。

法案內容提及中華民國（ROC）提醒世衛，武漢可人傳人，但世衛選擇忽視，為的是不要冒犯中華人民共和國。

法案有21名眾議員連署，分別為錢尼（Liz Cheney）、派里（Scott Perry）、凱勒（Fred Keller）、巴彬（Brian Babin）、戈薩（Paul Gosar）、史杜（Greg Steube）、萊特（Ron Wright）、班克斯（Jim Banks）、提蒙斯（William Timmons）、柯林斯（Doug Collins）、羅伊（Chip Roy）、韋柏（Randy Weber）、瑞格曼（Denver Riggleman）、華茲（Michael Waltz）、克勞福（Rick Crawford）、岡薩雷茲（Anthony Gonzalez）、弗格森（Drew Ferguson）、貝爾德（Jim Baird）、蓋茨（Matt Gaetz）、佛羅瑞斯（Bill Flores）等人。

美國參議院外交委員會成員楊恩（Todd Young）更在給譚德塞的信件中，批評WHO在疫情爆發之初為中國護航，且對中國政府提出的數據照單全收。並在信中正式要求譚德塞到參院外交委員會作證，還強調他對於WHO的表現和反應「既無感又憤怒」。

如今的中共政權已是搖搖欲墜，現竟輕舉妄動，軍機繞台6次，豈非自己一步步地邁向敗亡之路！

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