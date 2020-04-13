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自由評論網 > 專欄

自由限時批》華航改名正是時候！

作者： 自由限時批
2020-04-13 15:39
 | 2020-04-13 15:39
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杭東

武漢肺炎病毒全球大流行，受害的國家和世人，莫不痛恨中共，掀起一股「排華」潮，還殃及亞洲人，連川普都公開批是「中國病毒」（Chinese Virus）！而我們的防疫外交，仍以「華航」（China Airlines）運送口罩及醫療物資支援各國，無怪效果大打折扣，猶有為中共作大外宣之嫌，豈非天大的笑話！

只要華航的名稱一天不變，舉凡運送各國，亦只有當地的官方和媒體知情，會感謝「中華民國台灣」，但廣大的各國人民，不巧反會感謝「中華人民共和國」，却使我們的國際外交破功，啼笑皆非，得不償失！

今天民主台灣全國上下一致團結，群策群力，好不容易在防疫一戰，在國際揚名！猶列為「模範生」，贏過中共！而在「Taiwan Can Help」喊得震天價響之時，却因華航機身的名字破功，就算說破嘴仍是「CHINA」不已，怎不令人痛心！

現今不論是天時、地利、人和條件，均有利台灣登上國際舞台，進而民氣可用，順應時勢需求等因素，更有利華航正名水到渠成。（資料照）

網路最近流傳華航運送口罩抵達歐洲的畫面，被質疑華航斗大的「China Airlines」英文名，讓歐洲人誤以為是中國送的，讓國人氣憤，不是沒有道理的！

如今已有數萬名網友警覺此事的嚴重性影響，乃主動發起「華航正名」連署，實值得當局和朝野正視，並劍及履及採壯士斷腕的決心和行動，以不負國人期待！

其實，「華航正名」須跳脫政治意識和商業考量，而以國際高度和大格局考量，自亦攸關民主台灣的永續經營，更不能自我侷限，受名稱符號羈絆，躊躇不前！

如今中共猛甩「病毒」大鍋、遭全球究責索賠，已成衆之矢的！而全球百業凋蔽，豈止只有航空業慘！然則，少數和代表國家象徵的航空業，反因受到政府照顧，有機會飛航，和往常的商業競爭情形，自是不同。如泰航、日航、韓航等亦然，現華航替國家運送醫療物資至各國，自有「國家」意義在，若因名稱誤導為「中國」，自是我方之過！再者，機身醒目的「CHINA」名稱，即便有「中華民國國旗」標章，亦是枉然，況且英文就是「China Airlines」，百口莫辯，豈非虛功一場，此豈能怪責誰耶？只能怪台灣自已的輕忽和不作為！

事實上，各國的航空公司改名，十分稀鬆平常，只是華航的歷史和政商背景，盤根錯節，相當複雜，商業利益尚可處理，若涉及兩岸的問題，亦是意識型態作崇，然此並非無解決之道，過去固有多次正名討論，只是時機未到。

復次，國際的航空業素有「航權對等」原則，因此北京不能單方面沒收台灣對中國的航權，對已亦不利。亦有人認為在雙方航權總量不變的前提下，或可讓更名後的台灣航空成立子公司，以一個對岸可以接受的名稱繼續兩岸間含台港澳的航線業務。或由政府出面協調，讓華航出讓相關的中港澳航線業務給國內其他航空公司，並與這些航空公司交換等值的股權。與此同時，這些航空公司也可出讓其他的國際航線業務給華航，做為交換中港澳航線的對價，不失為務實可行的辦法。

而今世界已因疫情完全變了！未來的國際秩序、制度、組織、環境生態及生活方式等等，通通都會有驚人的改變，像遠距教學或上班、會議採視訊等等。是以，華航正名亦非天大地大之事，自可順勢而為！

套用孫文的話：「吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日； 吾心信其不可行，則反掌折枝之易，亦無收效之期也。」

現今不論是天時、地利、人和條件，均有利台灣登上國際舞台，進而民氣可用，順應時勢需求等因素，更有利華航正名水到渠成。

故而當局的決心魄力，十分重要，畢竟天下事，皆利弊參半，不可能面面俱到！倘切中利大於弊時機，斷然處之，以「台灣航空」（Taiwan Airlines）重新出發，自能在國際一新耳目！

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