自由限時批》譚德塞下台！

李全無

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），天堂有路你不走，地獄無門你却來！川普轟你兩天，却不知反省檢討，反恬不知耻亂罵民主台灣！簡直無理取鬧，而舔中共的醜態，太難看了！趕快道歉下台，否則全球「千夫所指」必難善終！

直到今天，全球巳高達151萬4866例確診，8萬8444例死亡。比戰爭傷亡還要慘烈，況且病亡數字還在持續升高中，是誰「輸出病毒」作的孽？國際大國均指向中共！而誰在利用世衛WHO「助紂為虐」？全球矛頭亦指向譚德塞！並引發民主國家的龍頭美國總統川普，亦是世衛最大的金主，極度不滿，連轟兩天，干民主台灣何事？居然開記者會遷怒台灣，顯已不適任，不如下台到北京找工作！

譚德塞出身非洲衣索比亞，並不重要，但才學德行經歷皆難適任WHO要職，全靠逢迎拍馬攀附中共，唯北京之命是從，完全沒有國際格局及視野，及平等對待維護世人的健康人權，才會犯下武漢肺炎病毒蔓延全球的滔天大罪！無怪全球網友連署要他辭職，現巳由75萬人，朝百萬人大關邁進！

世衛組織秘書長譚德塞。（歐新社）

再者，民主台灣有言論的自由，民選的政府，自須順應民意爭取加入WHO，但台灣人民對譚德塞罔顧健康人權，及病毒的隱匿罪行十分不滿！特別是川普能道出對WHO及譚德塞的惡行，自引起共鳴，予以撻伐！然譚却恬不知恥，反蔑視民主的言論自由罵台灣，這種靠勢的鷹犬，絕沒有好的下埸！

像譚德塞咋在記者會中，猶指控遭到台灣死亡威脅和種族歧視，此話引爆國內官方、民間極大反彈，除了外交部已要求譚德塞道歉，網友也痛批「這個人已經要開始抹黑台灣了」、「全世界都在幹他，他卻只敢嗆台灣？」算什麽東東！

譚德塞的言論也在PTT引爆網友怒火，紛紛留言表示，「他在操作種族歧視，這一定有高人指點」、「他在轉移焦點嗎？突然來這齣戲」、「三個月前最好台灣認得你，少往臉上貼金」、「他被美國指名下台了，但不能罵美國，只能罵台灣」、「原來我們這些邊緣人居然操控世界領袖輿論還影響組織。」「其實，目前在西語系大宗媒體內，不管是FB或IG，清一色都是反對中國與譚德塞的言論」，譚德塞的無知和狂妄，實已難堪重任矣。

當川普昨炮轟WHO不但給錯誤的建議、資訊，且極度以中國為中心，此話却引來譚德塞的反擊，要川普「不要把防疫政治化」，結果川普今日又在記者會上再反嗆，「檢視他們與中國的關係，不敢相信他還會去談政治化。中國只花了4200萬美元，我們却花了4.5億美元，結果所有事情似乎都順著中國的意，這是不對的，對我們和全世界都不公平。」誠是一針見血！

川普還諷刺地說，如果WHO提供多一點「正確資訊」，或許情況就不會那麼慘重，但「他們却說一切都很好，不會人傳人，不需要封鎖邊境......」等等，害人匪淺！

今天《紐約時報》亦提到，中國官方所提出的死亡數字約3000人，且集中在疫情爆發地點武漢，但和其他國家的高死亡率相比，川普和美國政府對中方的數據抱持懷疑態度。

國務卿龐皮歐今天在白宮的記者會中也提到，「我們必須確保組織起到作用，不僅是世界衛生組織，而是所有我們投注納稅人民血汗錢的國際組織，我們得保證這些錢花得有價值！」更是一項嚴厲的警訊，看來譚德塞要挫咧等了！

在譚德塞昨天的日內瓦記者會上批評美國把疫情政治化，指此舉只會導致「更多屍袋」出現。詎料，招來更多的美國國會議員紛紛重砲回擊，批評譚德塞是個「恥辱」！例如美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今在推特上表示，「真的嗎？譚德塞？屍袋？你真是個恥辱，在你和其他中共同謀都下台前，美國不該再給WHO任何一分錢。」

日前提案凍結WHO金援直到譚德塞下台為止的美國共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）也在推特上回應，「要求WHO為了未能履行其核心職責而負起責任，這不叫政治化，這叫問責（accountability）」。

而美國德州的共和黨籍眾議員萊特（Ron Wright）更是在推特聲援台灣，「台灣在對抗疫情上展現出堅強的全球領導能力，總統蔡英文承諾捐贈給美國200萬片口罩，其中10萬片將分配給德州。儘管如此，WHO仍持續將台灣排除在疫情的討論之外，真是可恥」！

連日前英國首相強森（Boris Johnson）感染武漢肺炎，轉送加護病房（ICU）治療。譚德塞在推特上PO文獻上祝福，一樣遭到各國網友留言砲轟。足見他在全球的信譽，巳到了「顧人怨」的地步，非僅美台英而巳。不少人留言批評「存亡就掌握在你手中，每天都有成千上萬的人因為你而被殺！請給我們一個更美好的世界」、「這個人把流行病帶到了全球，還在這裡演戲，真應該被解僱」、「請提供他治療，只送上祝福不會有任何幫助」、「人們因為你誤判疫情而死」、「你應該辭職！」、「就是你把他送進加護病房的！」

簡言之，譚德塞已崩潰了！他眼中只有習大大，也害慘了世人，更把WHO的公信力陪葬，唯今只有下台才能善了！

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