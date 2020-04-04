自由限時批 》用烈士當遮羞布？

杭東

中共利用清明節搞大外宣，以掩蓋自已犯下全球疫情的罪惡！寧可用在北京天安門廣場下半旗，表達對對抗疫情的「烈士」哀悼，以平撫國內民怨，却不向世人認錯、道歉、贖罪！更是引起國際社會的公憤！

現連宗教領袖都忍無可忍，像天主教緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）就率先發難，第一個公開譴責中國共產黨，稱中共應為全球疫情道歉並賠償，並指中共的謊言和政治宣傳讓全球成千上萬的人民陷入危機之中。

薄茂恩是亞洲重量級天主教高階神職人員之一，目前是「亞洲主教團協會」（Federation of Asian Bishops' Conferences）主席。

薄茂恩近投書天主教權威媒體《天亞社》（UCA）表示，天主教徒應該祈禱和援助，但也應該問誰該為疫情負責，有幾個政府犯了錯誤，但有一個政府應該要負主要責任，那就是北京的中共政權，中國政府隱匿疫情的實際規模，中國人民是第一批受害者，所以該負責的是中共，而不是中國人民，中共的鎮壓、謊言和腐敗是這場全球危機的主因。

他指出，中共迫害吹哨醫生和公民記者，拒絕國際社會在初期介入幫助，甚至指控美軍才是病毒的起源，中共的謊言與宣傳導致全球成千上萬人的生命陷入危機，為了世界全體人類，應該要求這個腐敗政權負責。

他認為，中共對這種流行病的反應並非偶然，中共長年來展現高壓統治的本質，近年來嚴重打擊言論自由，中國許多維權律師、意見領袖、公民運動者等與政府意見相左的人，都被逮捕或「被消失」；中共政權還發起一場反宗教運動，導致成千上萬的教堂和十字架遭到破壞，至少有100萬維吾爾族穆斯林被關押進「再教育營」。

薄茂恩總結說，透過對武漢病毒疫情的不人道和不負責任的處理，中共證明了許多人長久以來的想法：中共是對全人類的威脅！誠是一針見血！

特別是中共迫害吹哨醫生李文亮等和公民記者，拒絕國際社會在初期介入幫助，猶指控美軍才是病毒的起源，事實証明中共的隱匿、謊言與宣傳，導致全球成千上萬人的生命陷入危機！

中共迫害吹哨醫生李文亮等和公民記者，拒絕國際社會在初期介入幫助，還指控美軍才是病毒的起源，事實証明中共的隱匿、謊言與宣傳，導致全球成千上萬人的生命陷入危機！（EPA）

例如武漢病毒，根本源起中國，中共卻百般扭曲、强辭奪理，並毀滅武漢軍方P4病毒實驗室和武漢野生動物市場現埸的一切証據！

任人皆知，犯罪的第一現場證據最重要，如今P4早己換陳薇少將接管，市場亦早巳全部清理，還多方阻撓國際專家最初的現場調查。全部「毀屍滅跡」至今，反讓中共「自說自話」，不斷歪曲栽贓他人，害死「吹哨醫師」，現因鎮壓不住民怨，卻用「烈士」方式祭拜，還厚顔以「防疫大國」自居，淨作黑心買賣撈錢，令國際不齒。

據BBC報導，中國官媒《環球時報》在3月25日，引用一個美國「記者」喬治·韋伯（George Webb）的說法，指病毒可能是來自一個到武漢參與世界軍人運動會的一名美軍單車手，這種說法卻沒有強烈證據，且喬治·韋伯事實上也並非「記者」，後被美國媒體戳穿，視為是一項「陰謀」。

另互聯網上亦有觀點指，病毒可能在其他國家爆發流感時便存在，不過，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學華山醫院感染科醫生張文宏此前接受《中國日報》訪問時稱，新冠與流感不會混淆，因為新冠在電腦斷層掃描（CT）上有非常特徵的表現，很容易區分。他指出，如果新冠病毒是從國外傳入中國，應該幾個城市同時發病，而不是有時間先後。這則訪問之後被《中國日報》撤掉。

美國中密西根州大學微生物學系助理教授邁克爾·康韋（Michael Conway）近對BBC表示，中國地區多個物種存在相關病毒，流行病學研究也把首輪疫情爆發，指向武漢，顯示新冠病毒「明顯地源自中國」。

香港大學傳染病專家袁國勇復於《明報》撰文，指新冠病毒與雲南蝙蝠冠狀病毒株相近，以及新冠病毒S蛋白受體與穿山甲冠狀病毒株相似度高達90%等助證，認為病毒源自中國，與中國人「濫食野生動物」有關。

不過，有科學研究認為，病毒與雲南蝙蝠以及被走私到中國的穿山甲的冠狀病毒有相似性，這些動物並非來自武漢，病毒發生異變的過程也不一定在武漢發生。但一些專家認為，這顯示病毒可能源自中國，最先在中國境內發生變異的可能性最大。

類此的科學研究，不斷推陳出新，結果矛頭大多指向「中國是病毒的起源」，中共最狠毒的地方，在毀滅「原始証據」！但老天有眼，害人者亦害已！中共終將自我毀滅！

美國是武漢肺炎重災區，占全球確診百萬病例近四分之一。美國國會議員與專家近日持續批判中國一開始隱匿疫情，直言「不能再相信中國的說詞」，因中國共產黨發言一向不問是非、只看利益，還獲「崩壞」的世界衛生組織一路相挺，以致「政治凌駕公共衛生」而「美中關係再也回不去了」！

美國共和黨籍聯邦參議員麥薩利（Martha McSally）近日正式加入黨內要求世衛秘書長譚德塞下台的行列，並認為北京確實隱匿疫情，而她「從來不信共產黨員」。

事實上，世衛決策一直受中共擺佈，包括相信北京先前聲稱「不會人傳人」、盛讚中國抗疫努力，遲至上月十一日才坦承已成「全球大流行」等，皆是「致命」害人，遭到國際譴責。

而美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）更直言這次疫情「將讓美國人清醒地審視我們和中國的關係」，「美中關係再也回不去了」。史丹福大學的公共政策智庫胡佛研究所學者歐斯林（Michael Auslin）亦指，北京確實隱瞞當地染疫與身亡的真實人數，美國有最新情報可以為證，該份機密文件出爐更說明了「我們不可再信中國或中國政府放出的消息」。他強調，國際正處於危險時刻，「再相信中國政府的論述，對全球衛生健康有害」。

當今天中共媒體以「鋪天蓋地」的大外宣，紛紛呈現黑白畫面悼念抗疫「烈士」，欲掩蓋中共病毒施虐全球的滔天大罪，有用嗎？！被寃曲致死的烈士們，能瞑目嗎？！全球包括無辜確診和死亡的上百萬人，會原諒嗎？！

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