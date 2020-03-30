自由限時批》「罷韓」成吳斯懷去留關鍵？

董森霖

現在吳斯懷的去留，反而在於「韓國瑜因素」。

若罷韓不成，韓粉重新集結，捲土重來，明年奪黨魁，韓仍任高雄市長，黨內實力大增（目前江啟臣係補選任一年，明年重新選舉的黨主席任期為4年）。江則無異成了「過渡」，即便今依黨紀註銷吳斯懷的不分區立委，遞補的順序仍將是吳敦義、謝龍介，反使江更不堪肆應，致瞻前顧後。

若罷韓成功，處理吳斯懷或較容易，因遞補的吳敦義或謝龍介在黨內聲勢趨低，不如往昔；但却面臨韓被罷後，會否厚顏做最後一搏的問題？此仍須視韓粉和黃復興、部分地方派系，有無負隅頑抗之力而定。然而其間的合縱連橫關係十分複雜，背後尚有「紅色因素」（含紅色媒體）的介入，益見詭譎多變。

簡言之，江啟臣面對的不是一個吳斯懷問題，而是比吳更麻煩複雜的巨大反撲力量，逼江現在得和「挺韓」勢力妥協，還得配合支持，得以安位；如今連對黃復興稍有不順從（被視為「藍皮綠骨」），即都會有遭挾持「逼宮」的危機，加以「紅媒」的左右，徒呈負面形象。形同老K的「兒皇帝」！連吳斯懷們都不把他放在眼裡，任其一直犯錯不斷，遑言什麽改革矣。

國民黨黨主席江啟臣（左）與國民黨不分區立委吳斯懷（右）。（資料照）

舉例而言，在社會一片下架吳斯懷，及老K的黨紀法規，乃至青壯派力主的去吳聲浪下，讓吳走人，可說是順理成章！但江啟臣却搬出條條框框，既理直氣壯，又迂廻式處理，亦「等於不處理」，自令外界質疑。像一會兒說要建立「立委考核評鑑辦法」作為不分區委員去留機制，與區域委員提名考核。又說不分區立委「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象，經查證屬實，願依黨紀處分，依相關規定註銷被提名」。

再如吳上任立委後，爭議更是沒有斷過，包括質疑國軍支援口罩工廠，是否有圖利之嫌、質疑總統蔡英文挑釁中國、批衛福部長陳時中在防疫執行上有缺失、還向國防部索取軍機資料，又稱共機擾台不是挑釁，猶被爆料找上將（前軍委立委陳鎮湘）施壓等。近日美國兩大黨力挺通過「台灣法案」後，復書面質詢「台灣自此可高枕無憂？」，簡直荒謬至極！

江啟臣近更連日直批吳的負面聲量高，又一再說黨內正研議立委考評機制，為避免緩不濟急，還定調「先輔導、後黨紀」，由黨團三長把關提案或配對分組互相督促（例如吳斯懷「辦公室誰在幫忙過濾這些事，如法律提案，面對媒體」等），以免一再出錯；若吳不聽勸、再出錯，不必等考評，直接送考紀會以黨紀處分。

然後呢？吳仍一再犯錯，黨也不過是一再警告罷了。如今被議論是「韓國瑜因素」作祟，恐只有徒增江主席的「優柔寡斷」，和「不作為」的負面評價。

儘管政治上沒有永遠的敵友，但選民則是永遠可以選擇誰上誰下的！老K之被棄，當是其來有自。

當然，江亦非「雄才大略」型人物，屬「承平」時期的「妥協型」人物。從他的人事布局或黨務改革，泰半是「平舖直敘」，不敢違和大老，連兩岸論述亦由「反92 」，打回成「半92」，更不敢改變黨員和高層結構，自難大破大立，並缺乏「背水一戰」的大智慧和大勇！一上任却先向已經不起大選嚴峻考驗的韓國瑜示好，就是一大敗筆！韓的「狼子野心」路人皆知。其「背後靈」（中共和紅媒）的介入摻和，吳斯懷們只是其中之一，聲息相通。現却形成一股「劣幣驅良幣」暗潮，江自已反成了「大空頭」！

江未能及時掌握藍營15個縣市長成「命運共同體」等等，亦是使其路走不長，空有理想抱負，反淪為「紙上談兵」，成為黨內「少數」，任由「紅統化」勢力宰割的理由！

其實，近兩次的大選，就已驗證「國民黨不倒，台灣不會好」的民間聲音，也給了國民黨唯有「立足台灣」，才能生根發展的答案！如今江等少壯派却選擇尋求黨內「親中反台」勢力妥協合作，豈非自掘墳墓？

像老K在兩次大選開除的「異議黨員」，大多為「親美、反共、愛台」派，頗受社會重視，結果却未見江主席有謙卑反省及整合動作，只見百般討好「紅統化」勢力，對吳斯懷們態度曖昧，只知權謀箅計，不見擔當魄力和作為，沽名釣譽，徒然浪費歷史的一頁！

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