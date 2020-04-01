自由限時批》台灣防疫要打「國際盃」了！

杭東

强摘的瓜不香，辛勤耕耘的果實，才會撲鼻香！台灣防疫一戰成名，受到國際肯定和讚譽。今國家隊再主動出擊要打國際盃了，令人振奮！

由於武漢肺炎疫情在全球加速肆虐，而台灣疫情得到控制，並受到國際矚目肯定，且從過去的口罩進口國，轉變為全球第二大口罩生產國。現在台灣每日可生產1300萬片口罩，即將達到1500萬片。

總統蔡英文今天率行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等閣員在記者會中宣示，台灣國家隊，要打國際盃了！

基於人道考量，台灣亦將積極加強和各國的防疫合作，不論是快篩、疫苗及藥品研發、防疫物資的超前部署等，正和美國、歐盟、捷克在共商防疫策略，分享研究成果。而和澳洲、美國也正在進行防疫物資的合作交換。

同時，台灣亦將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

再者，國際疫情不能得到有效控制，疫情永遠不會結束，台灣依然處於險境，光是把國內防疫做好，仍無法阻擋疫情蔓延，自須集結國際社會各成員力量，一同區域聯防，全面抗疫。

口罩國家隊由國內機具廠商組成，為口罩廠商組裝生產機台，大幅提升口罩產能。（中央社）

所謂己立立人，才能推己及人，而自助助人，互助才能互惠。像有些國家臨床研究認為奎寧有助於輕症患者的治療，現政府亦已請廠商提高奎寧產量，對有需要的國家給予適當支持。也會分享目前國內利用大數據分析的電子檢疫系統，讓有需要的國家也可以準確追蹤確診民眾的接觸史，進行有效的疫情調查，防止疫情擴散。公私立醫院也會持續透過視訊，提供防疫經驗、技術給需要幫忙的國家。

據與會的外交部長吳釗燮也說，台灣防疫部署受到國際肯定，我國除分享防疫作為，也收到國際盼望援助的聲音，未來持續評估疫情發展，與世界各國共同打擊此次疫情。

是以，台灣的國家隊能在獲國際讚譽下，復能和各國共患難抗疫，自是倍分利多，贏得世人尊敬。至於未來參加「世衛大會」，亦將會水到渠成！因台灣防疫的卓著成就，世人有目共睹！

事實上，台灣近百年投注在建立醫療和公共衞生體系的人才和心力奉獻，可說功不唐捐，成績斐然。在今天的網路世紀，能否參加WHO，相對並不那麽重要，因為「世界已同地球村」，台灣早巳和各國村民，互通聲息、視訊密切，一旦加入，反而是WHO獲益多。

所以，連美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都在今天公開承諾，將竭盡全力幫助台灣在WHO裡發揮合適的作用（按：美國國會已通過「台灣法案」，亦將同意川普提名的美國公共衛生服務軍官團上將、衛生部助理部長吉羅伊爾為WHO執委會美國代表，譚德塞恐要「挫咧等」了），因為台灣優異的防疫表現巳備受世界肯定。

復次，今天的世界，就是網路的「地球村」！村民互通聲息，毋無弗屆，和上個世紀因資訊、交通、教育不發達，可以人為權力「劃界」或「封鎖」（或如共黨鐵幕國家）的態勢，烱然不同。

以前不能參加或被國際性組織排擠在外，容易「孤立」或成「孤兒」。如今因網路發達，資訊、視訊公開透明，民間力量影響官府大（除了中共獨裁監控網路），特別是民主國家，重視人權、自由，民主制度，不易被局部偏頗假訊息混淆或左右，民意仍主導政府的施政方向。

例如德國自民黨主席林德納（Christian Lindner），近日領銜，共有57名議員連署的提案，就指出，台灣政府的防疫措施受到國際矚目，並成為各國專家借鏡的對象，並要求德國政府致力讓台灣的衛福部及衛福機構代表，參與新冠病毒的相關會議，且以觀察員的身份參與世衛。此連拉丁美洲包括巴拉圭參議員傅蘭哥（Arnaldo Franco）、智利眾議院副議長奧斯（Pepe Auth）、哥倫比亞參議員納梅（Ivan Name）及秘魯國會議員卡拉瑞達（Luis Galarreta）等，共計10國67名，都呼應連署肯定台灣防疫成就，復表達支持台灣參與WHO體系及世界衛生大會（WHA），以避免全球防疫出現缺口。

截至今天，全球總計85萬7539例確診，4萬2096例死亡。而從各國如何推崇台灣防疫的成就，便不難可見其真誠支持的感受。像美國的朝野則是一致肯定，無庸贅言。而如紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），亦是讚不絕口，還曾表示，「我們將要緊密地跟隨台灣模式」、「我們將以台灣的經驗作為學習標準」等。而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），在說明將動用科技追蹤新冠肺炎患者的接觸者時，也曾以台灣作為標竿說到：「這個方法已經在台灣試過了，可能很成功」。

再如，德國國會議員布本多（SandraBubendorfer-Licht），更在國會中直言，「有一個國家在新冠肺炎的危機中脫穎而出，展示如何從容地面對，（就是）台灣」，力讚台灣清晰的策略，引來在座議員一陣掌聲。

又如，加拿大保守黨聯邦眾議員庫柏（Michael Cooper）更公開呼籲應力挺台灣參與國際討論，將台灣的英文拼音一字一字唸出的舉動，讓全體人員起立鼓掌。

最近，日本副首相麻生太郎更批世界衛生組織（WHO）就是「中國衛生組織」（CHO）之畤，猶公開認證台灣是這次疫情中處理的最好的國家。

此外，國際媒體讚揚台灣防疫正面報導就高達234篇，像法國「世界報（Le Monde）」日前便貼出了一篇名為「台灣可盼成為對抗冠狀病毒戰役典範」的報導，文中提到了這次台灣十分快速地展開防疫機制，領先各國徵收口罩和建立詳細的追蹤機制，因此有效控制了疫情的擴散，實為世界各國的最佳典範！

《韓國先驅報》更在近日直讚，台灣為世界「防疫冠軍隊」！亦為被 WHO 排除在外抱不平，而WHO卻又希望台灣的防疫知識能分享給全世界，此也引發國際爭議的主因。

報導指出「對比全世界新冠肺炎流行之時，損失相對最小化的國家就是台灣，在病毒早期發現之時，台灣政府果斷禁止中國出發班機入境與確診者旅遊接觸史政策，即便國際社會並無援助台灣，但台灣靠己力成為少數能阻斷新冠肺炎的國家之一，但WHO作為世界衛生保健單位，卻因一中原則，無法將台灣防疫知識納入，反倒對於國際社會不利」。

如今武漢肺炎肆虐全球，成了本世紀人類最大的健康危機！台灣國家隊的慎謀能斷 、超前部署，適時阻止了病毒的擴散，致受到了國際肯定和讚譽。

現今國家隊再主動出擊要打國際盃了，勢將使台灣更在國際舞台發熱、發光、發亮！

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