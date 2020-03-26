自由限時批》「中共幫兇」譚德塞，下台！

東方亮

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和中共沆瀸一氣，倒行逆施，寬縱「武漢肺炎病毒」肆虐全球（直至今國際科學界仍質疑為「人工病毒」），早已成了毒殺世人的幫凶！到今天，全球確診已飆高至47萬餘例，死亡人數亦突破2萬1千多例，罪孽深重！無怪激爆全球怒火，要求其下台聲浪不絕如縷，光是連署書不過一個多月，就已衝破50萬份達標，刻正朝百萬份邁進！

由加拿大網友Osuka Yip在Change.org發起連署，要求WHO秘書長譚德塞引咎辭職，連署書以英文、韓文、繁體中文、日文、泰文、法文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文、俄文、越南文、克羅埃西亞文、德文共13個語種呈現。連署書內容就提到，譚德塞在1月23日時，拒絕將中國武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，但事實上，此種冠狀病毒至今並無治癒方式，且之後短短5天內，確診和死亡人數都大幅增加，這與譚德塞低估肺炎疫情有關，因此「我們強烈認為譚德塞不適合擔任WHO秘書長，呼籲譚德塞立即辭職」。

同時，連署書強調，世界衛生組織應該秉持政治中立，譚德塞卻未經任何調查，直接採信中國政府提供的死亡和確診人數，讓許多人感到失望；此外，台灣的醫療技術比世衛的部分國家來得先進，世衛不應出於任何政治因素，而將台灣排除在外。

簡言之，此不僅道出世人的心聲，亦將譚德塞惡行，及中共隱匿疫情、欺騙、假訊息等罪行，一一曝光，終將自絕於世，為人唾棄！

根據《BBC中文網》報導影片，譚德塞在1月23日中國疫情大爆發，湖北省多市被迫封城時，公開誇讚「中國分享疫情信息非常即時，即時採取相應措施，展現出相當高的透明度」。

到1月31日疫情擴散至中國全境，各國急撤僑並發布旅遊禁令，譚德塞稱「世衛反對任何針對中國的旅遊及貿易限制」。到2月11日和12日他又接連表示「中國以外的疫情傳播可能是『冰山一角』，必須團結對抗病毒，確保疫情不會失控。」、「比起恐怖襲擊，病毒能引發政治經濟文化動盪的威力更大，國際應該更積極對抗疫情，把這項病毒視為頭號公敵。」

2月21日他却針對中國疫情表示「中國新增病例持續減少，趨勢令人鼓舞。」而各國確診數字不斷攀升，外界質疑世衛組織是否該將武漢肺炎疫情宣佈為「全球大流行 （Pandmic）」時，譚德塞2月24日回應，「現在使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。」

譚德塞的說詞反覆，處處以中共是從，當北京3月8日稱將捐世衛6億抗疫，譚德塞當日即發推文「謝恩」。到3月11日才改口說武漢肺炎會「全球大流行」，已為時已晚矣。他使全球許多國家包括義大利、伊朗、義大利、西班牙、德國、法國、瑞士、荷蘭，乃至美國等，皆成了重災區！這種專業不足，品德操守低劣的人，根本不足擔當WHO要員，可說成事不足，敗事有餘！

世衛秘書長譚德塞。（法新社）

就連中研院士、中華民國副總統陳建仁也看不下去。他在媒體專訪說，台灣早在去年12月31日即超前部署，更同步向WHO示警疫情「可能人傳人」，WHO卻一直漠視、忽略台灣的專業意見，寧願附和中國的判斷，批評肩負防疫重任的WHO錯失先機，難辭其咎。

之後，陳副總統並在臉書貼文（附有英文版）中指出，WHO秘書長譚德塞未認真瞭解各國病毒檢驗政策是否改變，作出「武漢肺炎的致死率有上升的趨勢」的錯誤警訊，不僅未足以讓世人提高警覺，反而引起不必要恐慌憂慮，「真是成事不足敗事有餘」！

陳建仁更表示，疾病致死率是指確診病例當中，有多少人因該疾病而死亡，分子是死於該病的人數，分母是確診病例人數。若納入致死率分析的病例，僅限於重症病例，當然致死率就會偏高；如果包括輕症或微症個案，致死率就會下降很多。

他說，各國對於「疑似個案」的「病毒檢測政策」不相同 ，某些國家只針對重症者進行病毒檢測；一些國家同時對輕症者，甚至微症者，進行病毒檢測。不同國家的致死率，就會因此而有很高的差異。

而「當我們看到一個國家的『確診病例數』快速下降，『致死率』卻急遽上升，就要先留意該國『病毒檢測策略』有無變動！」

他認為，最好的比較數據是確診病例發生率，它是指全人口當中，有多少人得到該病毒的感染。

分子是病毒檢測陽性的人數，分母是全國人數。誠是專業到位，言簡意賅，復鞭辟入裏，一針見血！故而當WHO宣告「全球大流行」時，真是太晚了！

目前重災區的美國，朝野莫不氣憤填膺，連上至總統川普到國會議員，莫不直呼「中國病毒」不己！連國務蓬佩奧（Mike Pompeo）另還以「武漢病毒」直呼，他曾任中央情報局（CIA）局長，自對武漢軍方的「P4病毒實驗室」有所了解，至今仍是「武漢病毒」不離口，相信自有所「本」。故而在日前的G7成員國的外長會議上就直指，北京正針對武漢肺炎大流行發動假消息攻勢，試圖自我洗白。

蓬佩奧在會後告訴媒體記者：「今天的會議中，每個國家都深深意識到中國共產黨正在從事假消息活動，試圖扭轉風向，使其偏離真正發生的情況。」他並說，中共拒絕提供阻止疫情蔓延的真實數據，及來源真相。（像捷克斥資千萬大買中國的快篩試劑，結果發現錯誤率竟高達80％，害人不淺）而美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）最近猶發文，指台灣去年12月早已警示WHO的事實，批評北京試圖掩蓋疫情。

由於譚德塞屢遭外界質疑，為維護中共，淡化疫情，如今有外媒指出，譚德塞在2017年非洲國家發生的霍亂疫情中，因處理不當遭美國醫師團體撻伐。據《國家利益》報導，美國醫師團體在2017年就曾指控譚德塞沒有正確處理當時在蘇丹發生的霍亂。蘇丹官方當時稱病情是飲用水不潔導致的嚴重水瀉，結果就是使得蘇丹疫情爆發。

醫師團體給譚德塞的聯名信件中用字遣詞嚴厲，批評「蘇丹發生的疫情顯然是大規模霍亂，你的沉默應該受到譴責」、「未來在紀錄這筆歷史的時候，你無法饒恕的作為將被攤在聚光燈下」，強調譚德塞與疾病持續蔓延所帶來的折磨、死亡脫離不了關係。

《國家利益》並引述《紐約時報》報導指出，在譚德塞接任WHO秘書長數個月前，美國公共衛生學者戈斯汀（Lawrence Gostin）曾指出，衣索比亞分別在2006、2009、2011年爆發霍亂，許多官方掩蓋真相的情形卻在時任衛生部長譚德塞眼下發生，WHO就有官員私下就抱怨，上述疫情期間，衣索比亞官方沒有就疫情狀況據實以報，強調檢測是否為霍亂非常簡單，且只需花費不到2天的時間。《衛報》、《華盛頓郵報》等國際知名媒體更曾披露，衣索比亞官員曾施壓救難單位不要使用「霍亂」字眼，也不要報告有多少人受到感染。

由此不難看出，譚德塞逢迎有術，處事顢頇，可說其來有自。

喬治城大學的全球衛生法教授勞倫斯·戈斯丁更說，譚德塞趨炎附勢，很喜歡和「政府領導人」打交道。過去伊波拉病毒在剛果爆發期間，譚德塞雖好幾次到訪過當地，但主要是去與「政府領導人」討論。在武漢肺炎病毒爆發的消息傳出時，便也很快就動身前往北京。

據許多外媒觀察，譚德塞諂媚中共不遺餘力，已失世衛的公信力，像不停地盛讚中國防疫管控措施的做法，又說，中方給防疫控制「設立了新標凖」。復在慕尼黑安全會議上向各國領導人表示，中國的行動「給全世界爭取了時間」。簡直不是在為世人防疫，而是在拍馬屁，替中共擦脂抹粉，噁心至極！

今天更又在新聞發布會上表示肺炎病毒相當危險，還呼籲各國「停火」！並稱「2個月前，我們浪費了第1個機會；我們還有第2個機會不能浪費」！又在替中共幫腔解危，希望受害的歐美亞國家不要向「加害人」的中共「開火」，讓始作俑者的中共「消遙法外」，簡直無視天理人道！徹底毀掉了世衞存在的價值！而一個WHO的最高指揮官，竟會嚴重誤判疫情，又百般偏袒中共，如今被要求下台，也只是「罪有應得」而已！

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